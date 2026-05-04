రోజుకో వేషంలో భక్తులు - తిట్లే ఆశీస్సులు - ఈ గుడి ఎక్కడుందంటే?

కోరిన కోర్కెలు తీర్చే గంగమ్మ - రేపటి నుంచి ఉత్సవాలు ప్రారంభం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 5:31 PM IST

Tirupati Gangamma Jatara 2026 : ఆధ్యాత్మికతకు నిలయం భారతదేశం. ఇక్కడ పురాతన చారిత్రక కట్టడాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఔరా అనే అనేక కళాకృతులు గల దేవాలయాలు నేటికీ అనేకం ఉన్నాయి. కొన్ని చరిత్రకు సాక్ష్యాలుగా నిలుస్తున్నాయి. అమూల్యమైన ఆలయాలు మనకు తరగని సంపద. ముఖ్యంగా కొన్ని ఆలయాల్లో జరిగే ఉత్సవాల గురించే తెలుసుకున్నప్పుడు ఆశ్చర్యానికి గురవుతాం. అలాంటి ఓ గుడి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

ఆధ్యాత్మిక నగరి అయిన తిరుపతి ప్రజల కొంగు బంగారంగా, శ్రీవారి సోదరిగా శ్రీతాతయ్యగుంట గంగమ్మ విరాజిల్లుతోంది. పాలెగాళ్ల అరాచకాలను అంతమొందిచేందుకు ఉద్భవించిన దేవతగా అమ్మవారిని కొలుస్తారు. గంగమ్మను పిలిస్తే పలికే దైవంగా తమ పాలిట కొంగుబంగారమై కోరిన కోరికలు తీర్చే కల్పవల్లిగా భావిస్తారు. తమిళ సంప్రదాయం ప్రకారం ఏటా చైత్రమాసం (చిత్తానెల) చివరి మంగళవారం రోజున గంగమ్మ ఉత్సవాలు జరగడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే మంగళవారం (మే5) నుంచి నుంచి వారం రోజులపాటు ఇవి జరగనున్నాయి. ఆలయ సంప్రదాయం ప్రకారం మంగళవారం ఉదయం ఒడిబాలు కట్టడంతో ఉత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఆఖరి రోజున విశ్వరూప దర్శనం-చెంప నరకడంతో పరిసమాప్తం అవుతాయి.

తాతాచార్యుల గుంట పేరుతో ప్రసిద్ధి : తాతాచార్యులనబడే వైష్ణవ ఉపాసకునికి చెందిన చెరువు(గుంట)ఒడ్డున గంగమ్మను తాతాచార్యులు ప్రతిష్ఠించారు. ఆయనకు చెందిన భూమిలో ప్రతిష్ఠ చేయడంతో అమ్మవారు తాతయ్యగుంట గంగమ్మగా ప్రసిద్ధికెక్కింది. అమ్మవారి జన్మస్థలం అవిలాల గ్రామం. జాతర ప్రారంభమయ్యే మొదటి రోజున ఉదయం అమ్మవారి విశ్వరూప స్తంభానికి అభిషేకం చేస్తారు. సాయంత్రం అవిలాల నుంచి కైకాల వంశీయులు సారెను తీసుకొచ్చి గంగమ్మకు సమర్పిస్తారు.

అర్ధరాత్రి తర్వాత తిరుపతి పొలిమేరల్లో కుంకుమ, పసుపు చల్లి చాటింపు వేస్తారు. అలా మొదలు నగరం నుంచి స్థానికులైనవారు పొలిమేర్లు దాటకూడదని విశ్వాసం. అంతేకాక పాలేగాడిని కనిపెట్టడానికి గంగమ్మ రోజుకో వేషంలో ఎలా సంచరించిందో అదేవిధంగా భక్తులు వేషం ధరిస్తారు. దేశంలో ఎక్కడా లేని రీతిలో పురుషులు, స్త్రీ వేషధారణలో తయారయై గంగమ్మను దర్శిస్తారు. ఇక్కడ మరో ఆనవాయితీ కూడా ఉంది. కనిపించిన వారిని బూతులు తిడుతూ, పరక, వేప ఆకులతో మోదుతూ అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. ఇలా తిట్టడం గంగమ్మ ఆశీర్వాదమని, లేదంటే పాపమని భక్తులు భావిస్తారు. అలాగే జాతర జరిగే రోజులన్నింటిలోనూ వీధుల్లో పెరుగన్నం, అంబలి వితరణ దానం చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.

రోజుకో వేషధారణలో భక్తులు : బైరాగివేషం, బండ వేషం, తోటి వేషం, దొర వేషం, మాతంగి వేషంతో పాటు తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. చివరిరోజున విశ్వరూప దర్శనం ఉంటుంది. కైకాల కులస్థులు ఆలయానికి చేరుకుని బంకమట్టిని నీలంరంగు ద్రవంతో కలిపి అమ్మవారి రూపాన్ని తయారుచేస్తారు. అర్ధరాత్రి తర్వాత ఆ విగ్రహాన్ని (విశ్వరూపం) ప్రతిష్ఠిస్తారు. ఒకవ్యక్తి ముత్తయిదువ వేషంలో వచ్చి విగ్రహంలో ఒక చెంపను ధ్వంసం చేయగానే అందులోంచి మట్టిని తీసి ప్రసాదంగా అందజేస్తారు. ఆ మట్టిని పరమ పవిత్రంగా భావిస్తారు భక్తులు. ఈ ఘట్టంతో జాతర ముగుస్తుంది.

