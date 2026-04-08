భారతీయుల పేర్లతో "రహదారులు, వీధులు" - విదేశాల్లోనూ ఇప్పటికీ తగ్గని క్రేజ్!
విదేశాల్లో వీధులు, రహదారులకు మన ప్రముఖుల పేర్లు - సముచిత గౌరవం, స్పూర్తిదాయకం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 12:48 PM IST
Indians Named in Foreign Streets : ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని రహదారులు, వీధులకు ప్రముఖ వ్యక్తులు లేదా సంస్థల పేరుతో వాడుకలో ఉన్నాయి. తద్వారా ప్రభావిత వ్యక్తులు, ప్రముఖ కంపెనీల పేర్లను పెట్టడం ద్వారా వారికి లేదా వాటికి సముచిత గౌరవం ఇవ్వడంతో పాటు స్పూర్తిని కలిగిస్తున్నాయి. ఈ కోవలోనే మన దేశంలోనూ వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రాముఖ్యం పొందాయి. అంతేకాక విదేశాల్లోనూ భారతీయుల పేర్లతో రోడ్లు, స్ట్రీట్స్ ఉన్నాయన్న విషయం మీకు తెలుసా? అయితే మరి వారు ఎవరు? వారి పేర్లతో ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
మహాత్మాగాంధీ రోడ్ : మహాత్మాగాంధీని జాతిపితగా పిలుస్తారు. ఆయన పేరు మీద వీధి లేదా రోడ్డు లేని గ్రామం ఉండదంటే అతిశయోక్తి కాదు. బాపూజీ అనుసరించిన అహింసా మార్గం ప్రపంచదేశాలను ప్రభావితం చేసింది. అందుకే పలు దేశాలు ఆయన గౌరవార్థం తమ దేశాల్లోని రోడ్లకు గాంధీజీ పేరును పెట్టుకున్నాయి. జర్మనీ, ఫిలిప్పీన్స్, కెనడా, అమెరికా, దక్షిణాఫ్రికా, నెదర్లాండ్స్, ఇరాన్ తదితర దేశాల్లో మహాత్మాగాంధీ రోడ్ పేరుతో రహదారులున్నాయి.
స్వామి వివేకానంద వే : స్వామి వివేకానంద పేరు తలచుకుంటేనే ఉత్తేజం వస్తుంది. తన ప్రసంగాలతో యువతకు నూతన దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆధునిక భారత నిర్మాణం కోసం ఎంతగానో పరితపించారు. తన ప్రబోధాత్మక ప్రసంగాలతో దేశానికే కాకుండా యావత్ ప్రపంచానికీ ఆత్మబంధువుగా నిలిచారు. 1893లో షికాగోలో స్వామి వివేకానంద చేసిన ప్రసంగం గురించి తెలియని వారుండరు. ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన వారందరినీ తన ఉత్తేజపూరిత ప్రసంగంతో కట్టిపడేశారు. అందుకే ఆయన గౌరవార్ధం షికాగోలోని ఓ స్ట్రీట్కి స్వామి వివేకానంద వే అని నామకరణం చేశారు.
రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ స్ట్రీట్ : ప్రఖ్యాత సాహితీవేత్త, నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. ఆయన మూడుసార్లు జర్మనీలో పర్యటించారు. ఒకసారి ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త అల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్నూ కలిశారు. జర్మనీతో ఆయనకున్న అనుబంధం నేపథ్యంలో బెర్లిన్లోని ఓ వీధికి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ స్ట్రీట్ అని పేరు పెట్టారు.
జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్క్వేర్ : భారత్, రష్యా స్నేహబంధం ఇప్పటిది కాదు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఇది కొనసాగుతోంది. భారత తొలి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూకు రష్యా (అప్పటి యూఎస్ఎస్ఆర్)లో ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. అందుకే ఆయన గౌరవార్థం మాస్కోలో ఓ స్మారకచిహ్నం ఏర్పాటుచేశారు. ఆ ప్రాంతానికి జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్క్వేర్ అని నామకరణం చేశారు. అయితే ఇక్కడి ప్రజలకు జవహర్లాల్ అని పలకడం రాకపోవడంతో జా స్క్వేర్గా పిలుస్తున్నారు.
రాజ్కపూర్ క్రెసెంట్ : బాలీవుడ్ నటుడు, దర్శకుడు రాజ్కపూర్ విదేశాల్లోనూ ప్రముఖ్య వ్యక్తిగా పేరుగాంచారు. ఇక ముఖ్యంగా ఆయనకు కెనడాలో అభిమానులు చాలామంది ఉన్నారు. అందుకే ఒంటారియోలోని బ్రాంప్టన్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఓ వీధికి 2011లో రాజ్ కపూర్ క్రెసెంట్ అని నామకరణం చేశారు.
ఇందిరాగాంధీ స్ట్రీట్ : సైప్రస్లోని నికోసియాలో భారత హైకమిషన్ కార్యాలయం ఉంది. ఇక్కడి వీధికి భారత తొలి మహిళా ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీ పేరు పెట్టారు. టాంజానియాలోని దార్ ఇ సలాంలోనూ ఇందిరా గాంధీ పేరుతో ఓ స్ట్రీట్ ఉంది.
ఏఆర్ రెహమాన్ స్ట్రీట్ : ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ తన సంగీతంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు సంపాదించుకున్నారు. అంతేకాక ఈ మ్యూజిక్ లెజెండ్ ఆస్కార్ అవార్డు గెలుచుకున్నారు. అందుకే ఈయన పేరు ఓ స్ట్రీట్కి పెట్టి కెనడా తన అభిమానాన్ని చాటుకుంది. ఈ మేరకు ఒంటారియోలోని ఓ వీధికి అల్లా రఖా రెహమన్ స్ట్రీట్గా పేరు పెట్టింది.
గావస్కర్ ప్లేస్ : న్యూజిలాండ్ రాజధాని వెల్లింగ్టన్లో ఖండాలా పేరుతో ఓ ప్రదేశం ఉంది. అక్కడే ఓ స్ట్రీట్కి భారత మాజీ క్రికెటర్, లిటిల్ మాస్టర్ సునీల్ గావస్కర్ గౌరవార్థం గావస్కర్ ప్లేస్ అని నామకరణం చేశారు.
తెందూల్కర్ డ్రైవ్, దేవ్ టెర్రస్, కోహ్లీ క్రెసెంట్ : ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బోర్న్లో ఓ రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్ ఏర్పాటు చేయారు. ఇక్కడి ప్రవాస భారతీయుల్ని ఆకర్షించేందుకు ఇందులోని వీధులకు తెందూల్కర్ డ్రైవ్ (సచిన్ తెందూల్కర్), కోహ్లీ క్రెసెంట్(విరాట్ కోహ్లీ), దేవ్ టెర్రస్(కపిల్ దేవ్) పేర్లు పెట్టారు.
