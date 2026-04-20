ETV Bharat / offbeat

"చికుబుకు రైళ్లు" ఇవి ఒక్కసారైనా ఎక్కాల్సిందే - వీటికి అంత క్రేజ్ ఎందుకో తెలుసా?

దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో మౌంటెయిన్ ట్రైన్స్ - ఇందులో జర్నీ సూపర్ అంతే!

Mountain Railways in India
Mountain Railways in India (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 2:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mountain Railways of India : రైలు జర్నీ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. ఇక కిటికీ దగ్గర కూర్చొని ప్రకృతి సోయగాలు, సుందర దృశ్యాలను చూస్తూ ఉంటే మనసుకు ఏదో తెలియని అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇక మామూలు రైలు మార్గాలే ఇంత బాగా అనిపిస్తే కొండలు, కొనలను దాటుకొని వంతెనలపైన సాగే ప్రయాణం గురించి మాటల్లో వర్ణించలేం. అడుగడుగునా కనిపించే ప్రకృతి అందాలు మదిని కట్టిపడేస్తాయి. మరి మీకు ఇలాంటి అనుభవాలు కావాలంటే జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఈ రైళ్లలో ప్రయాణించాలి. మరి ఇవి ఎక్కడున్నాయి? వాటి ప్రత్యేకతలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

సిలిగురి- డార్జిలింగ్‌ : సిలిగురి- డార్జిలింగ్‌ దేశంలోనే తొలి మౌంటెయిన్‌ ట్రైన్. బంగాల్​లోని సిలిగురిలో ఉన్న న్యూ జల్పాయ్‌గురి జంక్షన్‌ నుంచి డార్జిలింగ్‌ వరకు ప్రయాణిస్తుంది. దాదాపు 69 కిలోమీటర్ల జర్నీకి ఏడున్నర గంటల సమయం పడుతుంది. తూర్పు హిమాలయాల సౌందర్యాన్నంతటినీ కనులారా చూడొచ్చు. ఈ రైలులో చైర్‌ కార్‌(సీసీ), ఫస్ట్‌క్లాస్‌(ఎఫ్‌సీ) అని రెండు తరగతులు ఉన్నాయి. మరోవైపు డార్జిలింగ్‌ నుంచీ అక్కడి అతిఎత్తైన శిఖరం ఘుమ్‌ అనే ప్రాంతానికి మరో ప్రత్యేక టాయ్‌ ట్రైన్​ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందుకు 45 నిమిషాల సమయం పడుతుంది.

Mountain Railways in India
నీలగిరి మౌంటెయిన్‌ రైల్వే (Getty Images)

నీలగిరి మౌంటెయిన్‌ రైల్వే : ఊటీ కొండల్లో నీలగిరి మౌంటెయిన్ రైలు మకుటంలేని మహారాణిగా ఖ్యాతి గడిచింది. ఇందులో ప్రయాణిస్తూ చుట్టూ కొండచరియయల్నీ, సెలయేటి గలగలల్నీ, తేయాకు తోటల్నీ చూస్తూ మధురానుభూతిని పొందొచ్చు. ఇక్కడికి రావాలంటే తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు చేరుకోవాలి. ఇక్కడి నుంచి 35 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నీలగిరి కొండల కిందున్న మేట్టుపాళయం స్టేషన్​కి బస్సులు, రైళ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.

మేట్టుపాళయం నుంచీ ఊటీ వరకూ ఈ టాయ్‌ట్రెయిన్‌ నడుస్తుంది. ఇందుకోసం ఐఆర్‌సీటీసీ సైట్‌ ద్వారా 120 రోజులు ముందుగానే బుక్‌ చేసుకోవాలి. ఈ ట్రైన్​కి ఒకే ఒక్క అన్‌రిజర్వ్‌డ్‌ కోచ్‌ ఉన్నా రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ముందస్తు రిజర్వేషనే ఉత్తమం.

Mountain Railways in India
హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని మౌంటెయిన్‌ ట్రైన్ (Getty Images)

మంచుకొండలు, గలగలమని ఊసులాడే సెలయేళ్లు : ఎటు చూసినా మంచుకొండలు, గలగలమని ఊసులాడే సెలయేళ్లను చూడాలంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ వెళ్లాల్సిందే. ఎందుకంటే దేశంలో రెండు మౌంటెయిన్‌ రైళ్లని సొంతం చేసుకున్న ఏకైక రాష్ట్రం ఇది. ఇందులో కాల్కా స్టేషన్‌ నుంచి సిమ్లాకి నడిచే రైలు ప్రఖ్యాతి గాంచింది. ఇందులో ప్రయాణిస్తూ తూర్పు హిమాలయాల్లోని మంచుకొండల సౌందర్యాన్ని తనివితీరా చూడొచ్చు. 94 కిలోమీటర్ల దూరానికి నాలుగున్నర గంటల సమయం పడుతుంది. ఈ ట్రైన్​లో సెకండ్‌ సీటర్‌(2సీ) నుంచీ విస్టాడోమ్‌ దాకా రకరకాల సీట్లూ, కోచ్‌లూ ఉన్నాయి.

ఇక హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లో రెండో మౌంటెయిన్‌ ట్రైన్ ఆ రాష్ట్రంలోని జోగిందర్‌ నగర్‌ స్టేషన్‌ నుంచి పంజాబ్‌లోని పఠాన్‌కోట్‌ వరకూ ప్రయాణిస్తోంది. దేశంలోనే అత్యంత దూరం ప్రయాణించే మౌంటెయిన్‌ రైలు ఇదే. మొత్తం 160 కిలోమీటర్లు జర్నీకి 10 గంటల సమయం పడుతుంది! ఈ జర్నీ అంతా కాంగ్రా లోయ మీదుగానే సాగుతుంది. 150 రైల్వే వంతెనలూ, వాటికింద గలగలమని ఊసులాడే సెలయేళ్లతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ రైలుకి రిజర్వేషన్‌ ఉండదు. టికెట్ స్టేషన్‌లో తీసుకోవాలి.

Mountain Railways in India
అరకు వ్యాలీ (Getty Images)

మామూలు రైళ్లే కానీ : తెలుగువారు అరకు రైలుగా విశాఖపట్నం- కిరండోల్‌ ప్యాసింజర్​ను పిలుస్తారు. ఇందులో ప్రయాణిస్తూ తూర్పు కనుమల కొండాకోనల్ని చూడొచ్చు. ఈ ట్రైన్​కి విస్టాడోమ్‌ కోచ్‌లను చేర్చాక మరింత క్రేజ్‌ ఏర్పడింది. అలాగే బెంగళూరు- మంగళూరు మధ్య నడిచే యశ్వంత్‌పురా- గోమఠేశ్వర, యశ్వంత్‌పురా- మంగళూరు ఎక్స్‌ప్రెస్‌లూ పశ్చిమ కనుమల ప్రకృతి శోభల మధ్య మనల్ని ఊయలాడిస్తాయి!

Mountain Railways in India
పాంబన్‌ బ్రిడ్జి (Getty Images)

వంతెనలూ : మన ఇంజినీర్ల కౌశలానికి ఓ గొప్ప తార్కాణంగా రామేశ్వరం సముద్రంపైన నిర్మించిన పాంబన్‌ బ్రిడ్జి అని చెబుతారు. తెలుగురాష్ట్రాల నుంచి వెళ్లాలనుకుంటే సికింద్రాబాద్‌-రామేశ్వరం రైల్లో వెళితే ఈ వంతెనని చూడొచ్చు. అలాగే అరేబియా తీరాన దూద్‌సాగర్‌ (జలపాతం) వంతెన, శరావతి వారధి రెండూ వేటికవే అద్భుత నిర్మాణాలు. ఈ రెండే కాకుండా కొంకణ్‌ రైల్వే అద్భుతాలన్నింటినీ మన కళ్లముందుకు తెస్తుంది మైసూరు-దాద్రా నడుమ వెళ్లే శరవాతి ఎక్స్‌ప్రెస్‌.

TAGGED:

MOUNTAIN RAILWAYS OF INDIA
NILGIRI MOUNTAIN TRAIN
MOUNTAIN TRAIN JOURNEYS IN INDIA
భారతదేశంలో మౌంటెయిన్‌ ట్రైన్స్
MOUNTAIN TRAINS IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.