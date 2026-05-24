ETV Bharat / offbeat

అక్కడ "అందరూ" సమానమే - భూలోక స్వర్గం విశేషాలివే!

సాటి మనిషికి ఏ అవసరం వచ్చినా తీర్చడం వాళ్ల నైజం - ‘ట్వాంగ్‌లేనా’ అనేదే వారి జీవన విధానం

Amazing Facts About Mizoram
Amazing Facts About Mizoram (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 11:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Amazing Facts About Mizoram : పచ్చని చెట్లు, ఎత్తైన కొండలు, లోతైన లోయలతో చూడ్డానికి ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది ఆ రాష్ట్రం. ఇక్కడ అందరూ సమానమే. లింగ భేదాలూ కనిపించవు. అంతేకాక సాటి మనిషికి ఏ అవసరం వచ్చినా తీర్చడంలో ఇక్కడివారు ముందుంటారు. మరోవైపు భూతద్దంతో వెతికినా ఎక్కడా మీకు చెత్తనేదే కనిపించదు! ఇదంతా ఎక్కడో ఐరోపా నగరానికి చెందిన విశేషాలు కావు. మనదేశంలోనే ఆ రాష్ట్రం ఉంది. మరి అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

ఏ భాషలోనైనా మగ, ఆడ, ఆమె, అతను పదాలు ఉంటాయి. కానీ వీళ్ల భాషలో ఉండవు. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్త్రీ పురుషులిద్దరూ సమానం కాబట్టి! వీరిది తిట్లన్నవే లేని అరుదైన భాష కూడా. సమాజం కోసమే మనం అని ఇక్కడివారు జీవిస్తున్నారు. ఇదంతా మిజోరం ప్రత్యేకతలని చెప్పవచ్చు. 1987లో మిజోరం రాష్ట్రం ఏర్పడింది. అనంతరం గత దశాబ్దాల్లో విద్యపరంగా అద్భుతమైన ప్రగతిని సాధించింది. 98.2 శాతం అక్షరాస్యతతో కేరళ తర్వాత స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఈ ప్రాంతం పచ్చటి అడవుల మధ్య స్వచ్ఛమైన గాలితో భూలోక స్వర్గంగా పేరు గాంచింది! తద్వారా దేశవిదేశీ సందర్శకులను ఆకర్షిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఇక్కడికి వస్తున్న పర్యాటకులు, ఇక్కడి ప్రజల ‘ట్వాంగ్‌లేనా’ అన్న జీవన విధానానికి ఫిదా అవుతున్నారు. మరి అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

సమాజం కోసమే మనం! :

ట్వాంగ్‌లేనా అన్న పదానికి ఒక్క మాటలో నిర్వచనం చెప్పలేం. పరులపట్ల దయ, నిజాయతీ, ‘నేను’ అని కాకుండా ‘మనం’ అని ఆలోచించడం ఈ భావనలన్నింటి కలబోతగా దీన్ని పేర్కొంటారు. దీనిని మిజోరాం ప్రజలు ఏ స్థాయిలో పాటిస్తున్నారంటే ఈ సమాజంలో కుల, వర్గ విభేదాలన్నవి లేవు. ఇక్కడ అందరూ సమానమే. లింగ భేదాలూ కనిపించవు. అందువల్లే స్త్రీ పురుషులకు వీళ్ల భాషలో కనిపించవు ‘వ్యక్తి’ అన్నమాటే ఉంటుంది. ఇక్కడి వ్యాపారాలను 70 శాతం మహిళలే నిర్వహిస్తుంటారు. చాలా దుకాణాల్లో షాప్‌కీపర్స్‌ ఉండరు. మనకి కావాల్సినవి తీసుకుని ఆన్​లైన్​ చేస్తే చాలు! ఆకలితో లేదా అవసరమనో అడిగితే వాటిని ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు. అందుకే ఈ రాష్ట్రంలో బిచ్చగాళ్లూ కనిపించరు.

ఒక్క మిజోరం రాజధాని ఐజాల్‌లో తప్ప ఎక్కడా భవన నిర్మాణ కార్మికుల్నో, వివాహాలకు కేటరింగ్‌ చేసే వాళ్లను మనం చూడలేం! ఎవరైనా ఇల్లు నిర్మించాలనుకుంటే ఆ ఊరివాళ్లే వచ్చి తలోచేయి వేసి సహాయం చేస్తారు. పెండ్లిలైనా అంతే ప్రతిపనీ పంచుకుంటారు. మిజోరం సమాజంలో ఏ ఒక్కరు తప్పు చేసినా అది అందరి తప్పుగా పరిగణిస్తారు. అందుకే ఇక్కడి భాషలో తిట్లన్నవే లేవు! మీరు ఇక్కడికి కొత్తగా వెళ్లినప్పుడు డబ్బున్న మీ పర్సునో, బ్యాగునో ఎక్కడైనా మర్చిపోయినా? పోలీసుల దాకా వెళ్లాల్సిన పని లేదు. అక్కడి ప్రజలే దాన్ని ఫొటో తీసి వాట్సాప్‌లో పంపిస్తారు. అంతేకాక ఆ ఏరియాలో ఉన్నవాళ్లని వాకబు చేసి తెచ్చిస్తారట! ఈ మంచితనమే కారణంగానే మనదేశంలో అతితక్కువగా నేరాలు నమోదయ్యే రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా మిజోరం నిలుస్తోంది!

Amazing Facts About Mizoram
మిజోరం ట్రాఫిక్ కల్చర్ (ETV Bharat)

రోడ్లు అద్దాలు! :

అంతేకాక ఎక్కడైనా చెత్త కనిపిస్తే అక్కడ ఉన్నవాళ్లు ఎవరైనా సరే దాన్ని తొలగిస్తారు. ఆ తర్వాతే మరో పని చూస్తారు. పల్లెలు, పట్టణాల్లోనైతే ప్రజలు వంతులవారీగా వీధుల్ని శుభ్రంచేస్తారు. ఇక్కడి ప్రజలు మిగతా ప్రాంతాలకి వెళ్లినా సరే తమకి సంబంధించిన చిన్న కాగితం ముక్క కూడా కింద పడకుండా జాగ్రత్త పడతారు. మరోవైపు ప్రతి శనివారం నాడు విద్యార్థులు తమ పాఠశాలనే కాకుండా చుట్టూ ఉన్న వీధుల్నీ శుభ్రం చేయాలన్న నిబంధన కూడా ఉంది.

ఐజాల్‌ నగరంలో ఒక్క అంబులెన్స్‌ తప్ప ఏ వాహనమూ పరిమితికి మించిన స్పీడ్​తో వెళ్లదు. ఇక్కడ హారన్ మోగించడాన్నీ, ఓవర్‌టేక్‌ చేయడాన్నీ నేరంగా చూస్తారు. అందుకే మిజోరంలో శబ్దకాలుష్యం అన్నదే ఉండదు. కాకపోతే మనం రాత్రిపూట వెళ్తే మాత్రం చిమ్మచీకటిగా ఉంటుంది ఈ రాష్ట్రం! అదేంటని అనుకుంటున్నారా? ఎందుకంటే తొమ్మిది గంటల తర్వాత లైట్లన్నీ ఆపేసి నిద్రించాలన్న నియమం ఉంది వీళ్లకి!

ఈ "కిచెన్​ టూల్స్​" మీ ఇంట్లో ఉంటే - "వంట" పని ఈజీ!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్! - ఒక్క ట్రైన్​లోనే తిరుపతి, అరుణాచలం, శ్రీరంగం!

TAGGED:

UNIQUE FEATURES MIZORAM STATE
MIZORAM PEOPLE LIFESTYLE
AMAZING FACTS ABOUT MIZORAM
FACTS ABOUT MIZORAM CULTURE
FACTS ABOUT MIZORAM CULTURE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.