మనసుదోచే "మామిడి పండ్లు" - ఒక్కసారైనా ఈ వెరైటీలను టేస్ట్ చేయాల్సిందే!

Published : April 25, 2026 at 3:37 PM IST

Varieties of Mangoes in World : మామిడి పండు పేరు చెబితేనే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. పండ్లలో రారాజుగా దీనిని పిలుస్తారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ రకాల్లో ఇవి లభిస్తున్నాయి. అందుకేనేమో కంటికి విందుగా, నోటికి పసందుగా, మనసుదోచే మరెన్నో వెరైటీలతో మన ముందుకొచ్చాయి. అందుకే ఎప్పుడూ తినేవాటితోపాటు కుదిరితే, ఈ మామిడి రుచుల్నీ తప్పకుండా టేస్ట్ చేయాల్సిందే! మరి అవెంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

బ్లాక్​, బ్లూ, వైట్ కలర్​లో మామిడి పండ్లు :

  • సాధారణంగా మామిడి పండ్లు బంగారు వర్ణంలో ఉంటాయి. కానీ నీలం, తెలుపు, నలుపు రంగుల్లో కూడా ఇవి దొరుకుతున్నాయని మీకు తెలుసా? ఇండోనేషియా, వియత్నాం, థాయ్‌లాండ్, ఫిలిప్పీన్స్‌ దేశాల్లో వీటిని పండిస్తున్నారు. ఇందులో బ్లాక్‌ మ్యాంగో భలే రుచిగా ఉంటుంది. నిగనిగలాడే నల్లటి తోలుతో ఉండే ఈ ఫలాన్ని కోయగానే ఆరెంజ్‌ రంగు కండ కనిపిస్తుంది. అరుదైన ఈ రంగు వల్లే దీన్ని కస్తూరి బ్లాక్ మ్యాంగో, బ్లాక్‌ స్టోన్‌ మ్యాంగో అని కూడా పిలుస్తారు.
  • థాయ్‌లాండ్​లో కనిపించే వైట్‌ మ్యాంగోను చూస్తే వెంటనే తినాలనిపిస్తుంది. కమ్మటి వాసనలు వెదజల్లే ఈ మామిడిని ప్రత్యేకంగా అంటుకట్టి పెంచుతారు. నోటికి పుల్లపుల్లగా, తియ్యతియ్యగా ఉండే దీన్ని వంటల్లో ఎక్కువగా వాడతారట. ఇదేకాక గుజ్జు మొత్తం తెల్లగా ఉండే వానీ మ్యాంగో వెరైటీ కూడా వచ్చింది. ఆకుపచ్చ నుంచి గోధుమ రంగులోకి మారిపోయే ఈ మామిడి పండు లోపల పూర్తిగా తెల్లగా ఉంటుంది.
  • చిట్లా ఖాస్​ మామిడి చూడ్డానికి పుచ్చకాయల్లా ఆకుపచ్చ-తెలుపు చారలతో కనిపిస్తుంది. చిల్టా ఖాస్‌గానూ దీనిని పిలుస్తారు. ఈ మ్యాంగో పరిమళం, తియ్యటి రుచి ఎంతో ప్రత్యేకమని చెప్పవచ్చు. దీనిని స్వీట్లూ, స్మూతీల్లో వాడుతుంటారు. ఇవేకాకుండా నీలం- బ్లూ మ్యాంగో పేర్లతో నీలిరంగులో ఉండే ఫలాలు కూడా దొరుకుతున్నాయి.
మియాజాకీ మామిడి పండ్లు (ETV Bharat)

మియాజాకీ పండ్లు : మామిడి పండ్లలో రారాజుగా మియాజాకీ పండును పిలుస్తారు. దీనికి పుట్టినిల్లు జపాన్‌లోని మియజాకీ నగరం. 1970వ దశకం నుంచే అక్కడ ఈ జాతి మామిడిని సాగు చేస్తున్నారు. ముందు ఈ ఫలం ఆకుపచ్చ రంగు నుంచి ఊదా రంగులోకి మారుతుంది. ఆ తర్వాత ఆకట్టుకునే రూబీ-రెడ్‌ రంగులోకి వచ్చేస్తుంది. ఇది రంగు, రుచి, సువాసనతో సూపర్‌గా ఉంటుంది. అందుకే కొన్ని దేశాల్లో రూ.లక్షలు పెట్టి మరీ కొనుగోలు చేస్తుంటారు.

నూర్జహాన్ మామిడి (ETV Bharat)

ఐదు కిలోల బరువు గల మామిడి పండు : అరచేతిలో నిండుగా ఉన్న మ్యాంగోను చూస్తేనే ఎంత పెద్దదో అనుకుంటాం. అలాంటిది ఐదు కిలోల మామిడి పండు కనిపిస్తే ఆశ్చర్యానికి గురి కావాల్సిందే. మధ్యప్రదేశ్‌లో సాగు చేసే నూర్జహాన్‌ మామిడి అంత పెద్దగా ఉంటుంది మరి. ఇది రెండు నుంచి ఐదు కిలోల బరువు వరకు పెరుగుతుంది. దీంతో చెట్లే వంగిపోతుంటాయి. జనవరిలో పూత పూసిన దగ్గర్నుంచే వీటి కోసం ప్రీబుకింగ్స్‌ వస్తుంటాయి. దీని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు వీటికి డిమాండ్‌ ఎలా ఉంటుందో!

అంగూర్‌ దానా మామిడి పండ్లు (ETV Bharat)

ఎంత చిన్న మామిడి పండ్లో : చిట్టిపొట్టి అన్వర్‌ రటౌల్, అంగూర్‌ దానా మామిడి పండ్లు చూడ్డానికి ద్రాక్ష పండ్ల కన్నా కాస్త పెద్దగా ఉంటాయి. వీటి బరువు మూడు నుంచి నాలుగు గ్రాములకు మించి ఉండదు. ఒక్క గుటకలోనే తినేయొచ్చు తెలుసా. వీటిని ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో ఎక్కువగా పండిస్తున్నారు. ఇవి చెట్టుకి గుత్తులు గుత్తులుగా కాస్తాయి. దీంతో చెట్టు కిందకు వంగిపోతుంటుంది. ఇవి పరిమాణంలోనే కాకుండా రుచిలోనూ వావ్ అనిపిస్తుంటాయి.

