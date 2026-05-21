ప్రకృతి లిఖించిన "కర్కశ" మరణ శాసనం - తల్లి ఆక్టోపస్‌ "ప్రాణత్యాగం" వెనుక రహస్యమిదే!

ఆడ ఆక్టోపస్‌ గుడ్లు పెట్టగానే దాని శరీరంలో కొన్ని ప్రాథమిక మార్పులు - ఆ జీవి డీఎన్‌ఏనే ఇందుకు కారణం!

Octopus Mothers End Life in Tragic (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 3:58 PM IST

Octopus Mothers End Life in Tragic : ఆక్టోపస్‌ సముద్రజీవి. దాని శరీరమంతా చాలా మృదువుగా ఉంటుంది. అందుకే చిన్న ప్రదేశంలో కూడా సులువుగా దూరిపోగలదు. దీనికి తొమ్మిది మెదడులు ఉంటాయి. ఒకటి శరీరానికి కేంద్రకంగా పనిచేస్తే, మిగిలినవి ఎనిమిది చేతుల్లో ఉంటాయి. అందుకే ఆక్టోపస్‌ చేతులు కొంతవరకు సొంతంగా కదులుతాయి. అలాగే దీనికి మూడు గుండెలు ఉంటాయి. ఇందులో రెండు శరీరంలోని వివిధ భాగాల నుంచి రక్తాన్ని స్వీకరిస్తే మిగిలిన గుండె ఆ రక్తాన్ని సరఫరా చేస్తుంది. ప్రపంచంలో సుమారు 300జాతుల ఆక్టోపస్‌లు ఉన్నాయట.

నేటికాలంలో పలు ఆక్వేరియంలలో లేదా డ్యాకుమెంటరీల్లో ఆక్టోపస్​ను మీరు గమనించే ఉంటారు. నేడు ఇవి తల్లి ప్రాణార్పణం కారణంగానే జీవించి ఉన్నాయి! ఏ జీవి అయినా తన పిల్లల కోసమే బతుకుతుంది. అవసరమైతే తన ప్రాణాలు కోల్పోయినా వాటిని సంరక్షిస్తుంది. ఈ మాట ఆడ ఆక్టోపస్​కి పర్ఫెక్ట్​గా సూట్ అవుతుంది. తన ప్రతి రూపానికి ప్రాణం పోసేందుకు ఇది తన ప్రాణాన్ని పణంగా పెడతుంది! సంతానోత్పత్తి క్రమంలో తల్లి ఆక్టోపస్‌ ఉద్దేశపూర్వకంగానే మరణిస్తుంది. ఇది ప్రకృతి లిఖించిన కఠినమైన మరణ శాసనం!! ఇందుకు సంబంధించిన కారణాలు ఆ జీవి డీఎన్‌ఏలోనే ఉన్నాయి. ఈ ప్రక్రియతో ముడిపడిన జన్యుశాస్త్రాన్ని సైంటిస్ట్​లు ఆవిష్కరించారు.

ఆడ ఆక్టోపస్‌ గుడ్లు పెట్టగానే ఆహారం తీసుకోవడం మానేస్తుంది. వేటకు స్వస్తి పలుకుతుంది. అంతేకాక స్వీయ పరిరక్షణ చర్యలన్నింటినీ నిలిపివేస్తుంది. తన గుడ్లను రక్షించడంపైనే ఫోకస్ చేస్తుంది. మరోవైపు ఎగ్స్​కి ఆక్సిజన్‌ అందించడానికి తన రెక్కలను ఆడిస్తుంది. వాటికి దగ్గరగా వచ్చే జీవులను తరిమేస్తూ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆడ ఆక్టోపస్​ తన ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్నా భయపడదు. గుడ్లు పొదిగే క్రమం పూర్తై వాటి నుంచి పిల్ల ఆక్టోపస్‌లు వచ్చే టైమ్​కి తల్లి ఆక్టోపస్‌ చనిపోయి కొన్ని రోజులై ఉంటుంది. ఇది ఈ జీవి సొంత నిర్ణయం కాదు! ఒక జీవపరమైన నిర్దేశం.

స్వీయ నాశనానికి బీజం :

  • ఆడ ఆక్టోపస్​లో గుడ్లు పెట్టగానే దానిలో స్వీయ నాశనానికి సంబంధించిన ప్రక్రియ నెమ్మదిగా మొదలవుతుంది. ఆక్టోపస్‌ కన్నుల వెనుక రెండు ఆప్టిక్ గ్రంథులుంటాయి. వాటినుంచే ఈ ఆదేశం వస్తోంది. ఈ గ్రంథులు జీవి పెరుగుదల నుంచి పునరుత్పత్తి వరకూ అనేక విషయాలను నియంత్రించే హార్మోనల్‌ సంకేతాలను పంపిస్తుంది.
  • ఆక్టోపస్​ గుడ్లను పెట్టగానే ఆప్టిక్ గ్రంథులు స్టెరాయిడ్​ పదార్థాలు, హార్మోన్లను భారీగా విడుదల చేస్తున్నట్లు తేలింది. తద్వారా స్వీయ శరీరాన్ని ఆఫ్‌ చేసే ప్రక్రియను ఇవి మొదలు పెడతాయి.
  • దీనివల్ల ఆక్టోపస్​లోని ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్​ క్రమంగా బలహీనమవుతుంది. అంతేకాక కండరాలు విచ్ఛిన్నం కావడం మొదలవుతుంది. క్రమంగా ఈ జీవి బలహీనపడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో శక్తి ఉన్నంతవరకూ గుడ్లను కాపాడుతుంది.

డీఎన్‌ఏలోనే ఉంది :

మరోవైపు స్వీయ విచ్ఛిన్న ప్రక్రియను ఆప్టిక్‌ గ్రంథులే ఆరంభించవని శాస్త్రవేత్తలు తేల్చారు. ఆక్టోపస్‌ జన్యుపటంలో చేరిన జన్యు సూచనలకు అనుగుణంగానే ఇది స్పందిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఈ జీవిలో ప్రాణాలు ఆర్పించే క్రమంలో భిన్న దశల్లో ఏ జన్యువులు స్విచ్ఛాప్​ అవుతాయో, ఏవి స్విచ్ఛాన్​​ అవుతాయో చికాగో విశ్వవిద్యాలయ సైంటిస్ట్​లు గుర్తించారు.

  • తల్లి ఆక్టోపస్‌ ఆహారం తినడం మానేస్తుంది. తద్వారా చిక్కి శల్యమవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో దాని కొలెస్ట్రాల్‌ స్టెరాయిడ్ల ఉత్పత్తితోనూ, జీవక్రియతోనూ ముడిపడిన జన్యువుల్లో క్రియాశీలత రేటు పెరిగింది.
  • ఆ తర్వాత సైటింస్ట్​లు మరో ముందడగేశారు. ఈ ప్రక్రియలో ఉత్పత్తయ్యే రసాయనాలను కూడా గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో ఆక్టోపస్​ గుడ్లు పెట్టాక ఆప్టిక్‌ గ్రంథిలో జరిగే మూడు భిన్న స్టెరాయిడ్‌ చర్యాక్రమాలను గుర్తించడం జరిగింది.
  • ఈ మూడు చర్యాక్రమాలు ఒకదానికొకటి సమన్వయంతో కూడిన జీవ రసాయన ప్రక్రియల పరంపరకు దారితీస్తుంది. ఫలితంగా పునరుత్పత్తి ప్రారంభమవ్వగానే ఇది శరీరాన్ని లోపలి నుంచి విచ్ఛిన్నం చేయడం స్టార్ట్​ చేస్తుంది.

