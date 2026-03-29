ఆ గ్రామంలో ఎక్కడ చూసినా "పాములే" - వాటితోనే ఊరందరికీ ఉపాధి!

పాము పేరు చెబితేనే భయపడతాం - కానీ ఆ గ్రామస్థులకు ఓ వ్యాపారం!

Snakes Farming in Zisiqiao
Snakes Farming in Zisiqiao
Published : March 29, 2026 at 4:00 PM IST

Snakes Farming in Zisiqiao : పాము పేరు చెప్పగానే శరీరానికి ఒక్కసారిగా భయం పుడుతుంది. ఇక నోటి నుంచి మాట కూడా రాదు. ఇవి ఎదురుపడితే గజగజ వణికిపోతూ భయాందోళనకు లోనవుతాం. ఆ నిమిషంలో వాటితో మనకు ప్రాణహాని ఉందని భయభ్రాంతులకు గురవుతాం. కొందరైతే ఆ పాము విషపూరితమా? లేదా విషరహితమా? అని ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండానే వాటిపై దాడి చేసి చంపేస్తుంటారు. కానీ ఈ గ్రామంలో మాత్రం ఎక్కడ చూసినా సర్పాలే కనిపిస్తాయి. అంతేకాక వీటిని పెంచుతూ జీవనోపాధి పొందుతున్నారు.

ఎవరైనా పశువులు లేదా పక్షులను పెంచుతారు. కానీ సర్పాలను పెంచడం ఏంటని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? వినడానికి కాస్త అచ్చెరువుగా ఉన్నా ఇదే నిజం. మరి ఇదెక్కడో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే. చైనాలోని జిసికియావో గ్రామం జనాభా సుమారుగా వెయ్యి మంది. ఈ ఊరికి వెళ్తే మాత్రం ఎక్కడ చూసినా పాములే దర్శనమిస్తాయి. ఇక్కడ ప్రతి కుటుంబం చిన్నా పెద్దా రకరకాల సర్పాలను పెంచుతూ జీవనాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.

కొన్నేళ్ల క్రితం కొందరు గ్రామస్థులు సరదాగా సర్పాలను పెంచడం ప్రారంభించారు. అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో పాముల విషానికి, చర్మానికి ఉన్న డిమాండ్‌ను వారు గ్రహించి వ్యాపారం చేయడం మొదలుపెట్టారు. దీంతో ఆ ఊళ్లోని మిగతావాళ్లూ ఇదే బాటలో ప్రయాణిస్తున్నారు. ప్రమాదకరమైన ఈ వ్యాపారంతోనే అక్కడి ప్రజలంతా కోటీశ్వరులయ్యారు. అలాగని వీటిని ఎవరు పడితే వాళ్లు పెంచడానికి వీలు లేదట. అక్కడి ప్రభుత్వం నుంచి పాముల పెంపకంలో శిక్షణ తీసుకోవడంతోపాటు లైసెన్స్‌ కూడా కలిగి ఉండాలి.

China Snake Village : ఇక్కడి ప్రజలు పెంచేవాటిలో అత్యంత విషపూరిత పాములు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో సాంకేతికతతోపాటు కొన్ని ప్రత్యేక పద్ధతులను పాటిస్తూ వీటిని పెంచుతున్నారు. తద్వారా ఈ గ్రామం సర్పాల పెంపకానికి ప్రసిద్ధి గాంచింది. అంతేకాక పర్యాటక ప్రదేశంగానూ మారింది. ఈ ఊరిని చూడ్డానికి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సందర్శకులు కూడా వస్తుంటారు.

మరోవైపు సర్పాలు పర్యావరణంతో పాటు రైతులకు కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అందుకే పామును రైతునేస్తం అని కూడా పిలుస్తారు. అంతేకాక ప్రాణాంతక వ్యాధుల నివారణకు వీటి నుంచి సేకరించిన విషాన్నే నేడు వైద్య రంగంలో ఔషధంగా వినియోగిస్తున్నారు. కానీ ఓ వైపు మనుషుల నుంచి, ఇంకోవైపు రోజురోజుకు తగ్గుతున్న అటవీ విస్తీర్ణంతో సర్పాల సంతతి క్రమంగా పడిపోతూ ప్రమాదపు అంచుకు చేరుకుంటున్నాయి. ఈ చర్యతో భవిష్యత్​లో అనేక విపత్తులు చోటుచేసుకుంటాయని జీవశాస్త్ర పరిశోధకులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా 3500 జాతులు : ప్రపంచవ్యాప్తంగా 3500 జాతుల పాములున్నాయి. వాటిలో కేవలం 600 రకాలు మాత్రమే విషపూరితమైనవి. వీటి ఆవశ్యకతను వివరించేందుకు, వాటి మనుగడను పరిరక్షించేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థలు కృషి చేస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే సర్పాల పట్ల అవగాహన కల్పించేందుకు ఏటా జులై 16న ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాముల దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. 1967లో టెక్సాస్‌లో ఏర్పాటు చేసిన స్నేక్‌ ఫామ్‌, ఐక్యరాజ్యసమితి జీవవైవిధ్య మండలి(యూఎన్‌సీబీడీ)-1993 సూచనలు ఈ దినోత్సవానికి నాంది పలికాయి. ఎక్కవ రకాల సర్పాలు కలిగిన దేశం బ్రెజిల్ కాగా, ద్వీప దేశమైన ఐర్లాండ్‌లో అసలు పాములే లేవు.

