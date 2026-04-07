ప్రపంచంలోనే భయంకర ప్రదేశాలు - అక్కడికి వెళ్తే ప్రమాదం కొని తెచ్చుకున్నట్లే!
పచ్చని పుడమిలో అత్యంత ప్రమాదకర ప్రదేశాలు - మానవుని మనుగడతో పాటు జీవనానికి ముప్పు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 12:29 PM IST
Scariest Places on Earth : ఈ భూమి ప్రకృతి సోయగాలు, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం, సుందరమైన దృశ్యాలు, మానవ జీవనానికి అనుకూలంగా నిండి ఉంది. కానీ ఇదంతా నాణేనాకి ఓవైపు మాత్రమే. మరోవైపు మానవుని మనుగడను సవాలు చేయడంతో పాటు జీవనానికి ముప్పు కలిగించే ప్రదేశాలను సైతం తనలో భాగం చేసుకుంది. ఈ ప్రాంతాలు చూడ్డానికి అందగా కనిపించినా అక్కడికి వెళ్తే మాత్రం ప్రమాదం కొని తెచ్చుకున్నట్లే. భౌగోళిక పరిస్థితులు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, వాతావరణం, ఇలా అనేక కారణాలతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకర ప్రదేశాలుగా గుర్తింపు పొందాయి. మరి అవేంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
నార్త్ సెంటిలైన్ ఐలాండ్ : భారత్లోని అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో నార్త్ సెంటిలైన్ ఐలాండ్ ఉంది. ఇక్కడ సెంటినైలీస్ తెగకు చెందిన ప్రజలు జీవనం సాగిస్తుంటారు. వీరికి బాహ్య ప్రపంచంతో ఎలాంటి సంబంధాలు ఉండలు. ఎవరైనా అపరిచితులు వారి వద్దకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే మారణాయుధాలు, బాణాలతో దాడి చేసి చంపేస్తారు. అందుకే ఈ తెగల సంక్షేమ క్షేమం కోసం భారత ప్రభుత్వం ఎవర్నీ ఈ ఐలాండ్ సమీపంలోకి కూడా వెళ్లకుండా నిషేధించింది.
ఇక్కడ నివసించడం అసాధ్యం : ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత ఉండే ప్రాంతం అమెరికాలోని డెత్ వ్యాలీ. కాలిఫోర్నియాలో జనావాసాలకు దూరంగా, నీరు కూడా లభించని ఈ ప్రాంతంలో దాదాపు 50 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదవుతుంది. ఇక్కడ నివసించడం అసాధ్యం. కానీ సందర్శకులను అనుమతిస్తుంటారు. అయితే పర్యాటకులు డీహైడ్రేట్ కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఈ నీరు పడితే చర్మం కాలిపోతుంది : ఉత్తర టాంజానియాలో నట్రోన్ సరస్సు చూడటానికి రెండు కళ్లు సరిపోవు. అంత ఆహ్లాదకరంగా, అందంగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడే ఓ ట్విస్ట్ దాగి ఉంది. ఇక్కడి నీళ్లలో క్షారత్వం, ఉప్పు, అధికంగా ఉండటంతో ఈ నీరు పడితే చర్మం కాలిపోతుంది. కళ్లు తీవ్రంగా మండుతాయి. అంతేకాక ఉష్ణోగ్రత కూడా ఎక్కువగా నమోదవుతుంది. సరస్సు పైనుంచి నుంచి వీచిన గాలిని పీల్చినా ఊపిరితిత్తుల్లో మంటగా అనిపిస్తుంది. మానవులెవరూ ఇక్కడ జీవించలేరు. కేవంల కొన్ని పక్షులు మాత్రమే జీవనం సాగిస్తున్నాయి.
ప్రతి చదరపు మీటర్కు ఒక పాము : ఎక్కవ రకాల పాములు కలిగిన దేశంగా బ్రెజిల్ పేరు గాంచింది. ఇక్కడి స్నేక్ ఐలాండ్లో ప్రతి చదరపు మీటర్కు ఒక విషపూరితమైన సర్పం ఉంటుంది. అంతేకాక ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరిత గోల్డెన్ లాన్స్హెడ్ వైపర్స్ ఈ దీవిలో ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఈ పాము కాటేస్తే క్షణాల్లోనే మనిషి చనిపోతాడు. చెట్లు, కొండలు, పుట్టలు, ఇలా ప్రతిచోటా ఇవి కనిపిస్తాయి. అందుకే ఈ ఐలాండ్కి ఎవ్వరూ వెళ్లకుండా బ్రెజిల్ ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది. కేవలం శాస్త్రవేత్తలకు మాత్రం ప్రభుత్వం అనుమతి తీసుకొని వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఇంకెవరూ ఇక్కడ అడుగుపెట్టలేరు.
ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది : ఇథియోపిలో డానాకిల్ డిప్రెషన్ అనే ప్రదేశం ఉంది. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత 50 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు నమోదవుతుంది. అంతేకాక పేలేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న విషవాయువులు, అగ్నిపర్వతాలు, రంగురంగుల యాసిడ్ పూల్స్ కనిపిస్తాయి. ఈ ప్రాంతం చూసేందుకు కనువిందుగా కనిపించినా అత్యంత ప్రమాదకరమైనది. ఇక్కడికి వెళ్తే ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అందుకే దీనిని నరకానికి ద్వారం అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించాలంటే స్థానిక గైడ్స్ సహాయంతో, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని వెళ్లాలి.
స్కెలిటన్ కోస్ట్ : దక్షిణ అంగోలా నుంచి ఉత్తర నమీబియా వరకు ఉన్న తీర ప్రాంతాన్ని స్కెలిటన్ కోస్ట్గా పిలుస్తారు. ఇక్కడి తీవ్రమైన ప్రతికూల పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆపేరు వచ్చింది. వడగాల్పులు ఎక్కువగా వీచడంతో అనేక పడవలు, ఓడలు ఈ తీరానికి కొట్టుకొచ్చాయి. ఈ ప్రదేశంలో ఏనుగులు, తాబేళ్లు, తిమింగలాలు తదితర జీవాల కళేబరాలు దర్శనిమిస్తుంటాయి. ఈ ప్రాంతంలో హైనాలు, సింహాలు ఎక్కువగా సంచరిస్తుంటాయట. ఒకవేళ పొరపాటున ఎవరైనా వచ్చినా హత్యలు, దారిదోపిడీలు, జరుగుతుంటాయి.
డెత్ రోడ్ : బొలీవియాలో నార్త్ యంగస్ రహదారి పొడవు 69 కిలోమీటర్లు. ఇది రెండువేల అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది. ఓవైపు భారీకొండలు, లోయలు, మరోవైపు పొగమంచు కప్పేస్తుంటుంది. తరచూ కొండచరియలు విరిగిపడుతాయి. ఈ రోడ్డు గుండా ప్రయాణిస్తూ ఎంతో మంది దుర్మరణం చెందారు. అందుకే దీనికి డెత్ రోడ్ అనే పేరొచ్చింది.
విమానాలు, ఓడలు అదృశ్యం : నార్త్ అట్లాంటిక్లోని బెర్ముడా ట్రైయాంగిల్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు. ఈ ప్రాంతం గురించి కథలుకథలుగా చెబుతారు. అట్లాంటిక్ సముద్రంలో ఫ్లోరిడా, ప్యూర్టొరికో, బెర్ముడా మధ్య త్రిభుజాకృతిలో ఉండే ఈ ప్రదేశంలో అదృశ్యశక్తులు ఉన్నాయని విశ్వస్తారు. ఈ ప్రాంతంలో ప్రయాణించిన అనేక విమానాలు, ఓడలు అదృశ్యం కావడమే ఇందుకు కారణం. ఇవి ఏమయ్యాయో ఇప్పటికీ అంతుచిక్కని మిస్టరీగా మిగిలిపోయింది. అందుకే ఇటువైపు వెళ్లడానికి ఎవ్వరూ సాహసం చేయరు.
ఎడారిని తలపించే సాహెల్ ప్రాంతం : ఉత్తర ఆఫ్రికా వ్యాప్తంగా సాహెల్ ప్రాంతం విస్తరించి ఉంది. ఈ ప్రదేశం నీటి ఎద్దడితో ఎడారిని తలపిస్తుంది. చుక్కనీరు దొరక్క ఇక్కడి జనాభా అలమటిస్తున్నారు. 1972-1984 మధ్య లక్ష మంది ప్రజలు నీటి ఎద్దడిని తాళలేక మరణించారట. అందుకే ఈ సాహెల్ను అత్యంత ప్రమాదకరమైన ప్రదేశంగా పిలుస్తుంటారు.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత శీతల ప్రాంతం : ప్రపంచంలోనే అత్యంత శీతల ప్రాంతం రష్యాలో ఉంది. సైబీరియాలో ఓమియాకాన్ అనే గ్రామం ఉంది. ఇక్కడ ఎటు చూసినా మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది. ఈ ప్రదేశంలో అత్యల్పంగా -71 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. కేవలం 500 మంది మాత్రమే ఇక్కడి వాతావరణాన్ని తట్టుకొని జీవనాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. సాధారణ వాతావరణానికి అలవాటు పడిన మనుషులు ఇక్కడ బ్రతకడమనేది అసాధ్యమనే చెప్పాలి.
