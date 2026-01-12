ETV Bharat / offbeat

"భోగి మంటలు" ఎందుకు వేస్తారో తెలుసా? - దేశంలో సంక్రాంతి ఎక్కడెలా నిర్వహిస్తారంటే!

సంస్కృతీ సంప్రదాయాలకు మూలం సంక్రాంతి - వివిధ రాష్ట్రాల్లోనూ వివిధ పేర్లతో నిర్వహణ

Makar Sankranti 2026
Makar Sankranti 2026 (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 4:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Makar Sankranti Celebrations in India 2026 : సంక్రాంతి అంటేనే అందాల విరిజల్లులు, ఆనందాల సంబరాలకు పెట్టింది పేరు. ఇక ఇంటింటా రంగురంగుల ముగ్గులు, గొబ్బెమ్మలు, హరిదాసులు, గంగిరెద్దులు, భోగిమంటలు, బొమ్మల కొలువులు, అన్నదాతల కళ్లలో మెరుపులు, కొత్త బియ్యపు అరిసెలు ఇల్లంతా, ఊరంతా ఒకటే హడావుడి. అంతేకాక కొత్త అల్లుళ్లు ప్రత్యేక గౌరవమర్యాదలు అందుకుంటారు. అందుకే సంస్కృతీ సంప్రదాయాలకి మూలమైన కుటుంబ వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తూ ఇంటిల్లిపాదీని ఏకంచేసే పండగ.

సమ్యక్‌ అనగా మంచి, క్రాంతి అంటే మార్పు. వెరసి సంక్రాంతి అంటే మంచి మార్పు అని అర్థం. ప్రత్యక్ష భగవానుడైన సూర్యుడి గమనాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఏర్పడే తెలుగు పండగలలో అతి ముఖ్యమైనది సంక్రాంతి. కాలగమనంలో వచ్చే మంచి మార్పుగా చెబుతారు. సంక్రాంతి లేదా సంక్రమణంగా పిలుచుకునే దీని అసలు పేరు మకర సంక్రమణం.

దేవతలకు ప్రీతికరమైన కాలం : మకర రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడంతో ఉత్తరాయణం ప్రారంభమవుతుంది. దీనిని పుణ్యకాలమని అంటారు. మన సంవత్సర కాలం దేవతలకు ఒక్కరోజు. అంటే ఆరుమాసాల ఉత్తరాయణం దేవతలకు పగలు. ఈ కాలంలో దైవీ శక్తులు మేల్కొని ఉంటాయి. ఈ సందర్భంగా పొంగలి నివేదించి దేవతలను సంతుష్టులను చేస్తారు. అంతేకాక దానధర్మాలు, పుణ్యకార్యాలకు అనువైన సమయమిది.

అలాగే దేవతాప్రతిష్ఠ, వివాహం, ఉపనయనం, గృహప్రవేశం లాంటి శుభకార్యాలకు శ్రేష్ఠమైనది. ధార్మిక చింతనకు కూడా ఉత్తరాయణం పుణ్యప్రదం. ఈ కాలంలో మరణించినవారికి పరమపదం కలుగుతుందని విశ్వాసం. అందుకే భీష్ముడు ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రవేశించే వరకు వేచి ఉండి అప్పుడు ప్రాణాలు విడిచారని పురాణ కథనం.

సూర్యుడు పితృదేవతా ప్రీతికరమైన దక్షిణాయనం నుంచి దేవతా ప్రీతికరమైన ఉత్తరాయణంలోకి మారే రోజు కావడంతో పితృయజ్ఞం చేస్తారు. ఈ క్రమంలో కుటుంబంలో మరణించిన వారి పేరుతో దానధర్మాలు, భోజన దక్షిణాదులతో అతిథులను సంతృప్తిపరచి పంపుతారు. దీనివల్ల పితృదేవతలు దేవతానుగ్రహంతో భగవంతునిలో ఐక్యమౌతారని నమ్మకం. పెద్దలు పితృదేవతలకు మొక్కి ఆశీస్సులు పొందితే, పిల్లలు పెద్దలకు నమస్కరించి ఆశీస్సులు, కానుకలు పొందుతారు. అందుకే దీనికి మొక్కల పండగ, దండాల పండగ అని కూడా అంటారు. పండిన పంట ఇంటికి వచ్చే సందర్భం కనుక ఇది అన్నదాతలకు పెద్దపండగ.

కోరికల సాఫల్యానికి ధనుర్మాస వ్రతం : ధనుర్మాసంలో నెల్లాళ్లు జరిగే విష్ణు ఆరాధనకు ఈరోజే ముగింపు పలుకుతారు. శ్రీ విల్లిపుత్తూరులో పరమ భాగవతోత్తముడైన విష్ణుచిత్తుడి గారాల కుమార్తెనే గోదాదేవి. ఆమె ఆయనకి దైవదత్త వరప్రసాది. దైవ కైంకర్యం కోసం తులసి దళాలను సేకరిస్తుంటే దొరికిందా చిన్నారి. ఆ బిడ్డను అల్లారు ముద్దుగా పెంచాడు. గోదా ఆడింది ఆట, పాడింది పాట. ఆ అతి చనువుతోనే పరమాత్ముని కోసం అల్లిన తులసి మాలలను తొలుత తన మెడలో అలంకరించుకుని ఆ అందాన్ని బావిలో చూసి మురిసిపోయేది. ఆ తర్వాతనే భగవంతుడికిచ్చేది. అందుకే ఆ తులసిమాలను ధరించిన శ్రీరంగనాథుని తప్ప ఇతరులను వివాహమాడనని నిశ్చయించుకుంది. తన కోరికను సాకారం చేసుకోవడానికి ధనుర్మాస వ్రతాన్ని ఆచరించింది. ఆ నెలరోజులు పొందిన అనుభూతుల్ని పాశురాలుగా రాసి సమర్పించింది.

భోగుడి బాధ తప్పింది : రాక్షసరాజు అయినా బలి చక్రవర్తికి భోగుడని మరోక పేరు. అతడిని పాతాళానికి అణగదొక్కింది ఇవాళే. అతని పీడ విరగడైనందున గుర్తుగా మంటలు వేసి పండగ జరుపుకుంటారు. ఆ ఆనంద సూచనగా చిన్నారులకు దిష్టి తీయడమే భోగిపళ్లు. చెరుకు ముక్కలు, రేగిపళ్లు, చిల్లర నాణాలు, నానబెట్టిన కొమ్ము శనగలు వగైరాలను చంటిపిల్లల తలమీంచి మూడుసార్లు తిప్పి నెత్తిమీద నుంచి కిందకు పోస్తారు. దీనివల్ల రాక్షస భయాలు, చీడపీడలు లేక పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారని నమ్ముతారు.

కృతజ్ఞతాపూజ : మన సంప్రదాయంలో ప్రతిఫలం ఇచ్చేవారికి ఫలితం పొందినవారు కృతజ్ఞత తెలపడం, గౌరవించడం ఆనవాయితీ. ఈ క్రమంలోనే తమకు పాడిపంటలు అందించిన పశువులకు పూజలు చేస్తారు. కనుమనాడు పశువులను కుంకుమ, పసుపుతో అలంకరిస్తారు. కొత్త బియ్యంతో పొంగలి చేసి వీటికి తినిపించే సంప్రదాయం కొన్నిచోట్ల ఉంది. ఈ రోజున పశువులకు పందాలు, వాటిని వీధుల్లో తిప్పడం లాంటి ఆచారాలున్నాయి.

దేశమంతా సంక్రాంతి :

  • సంక్రాంతి సందర్భంగా అహ్మదాబాద్‌లో ఇంటర్నేషనల్ కైట్ ఫెస్టివల్​​ జరుగుతుంది. రాత్రిపూట తుకల్‌ అనే దీపాల పతంగులను ఎగరేస్తారు.
  • ఇక మహారాష్ట్ర వాసులు సంక్రాంతికి బెల్లం, నువ్వులు, చక్కెర కలిపి తిల్‌ లడ్డూలు చేసి తాము తినడమే గాక ఇతరులకు పంచుతారు. వివాహమైన ఆడపిల్లను పుట్టింటికి పిలిచి కొత్త పాత్రను బహుమతిగా ఇచ్చి హల్దీ కుంకుమ్‌ వేడుక నిర్వహిస్తారు.
  • ఒడిశాలో సంక్రాంతి నుంచి కొత్త ఏడాది మొదలవుతుంది. పెద్ద మంటలు చేసి నూతన సంవత్సరానికి ఆహ్వానం పలుకుతూ మాఘయాత్ర పేరుతో ఉత్సవం జరుపుతారు.
  • పంజాబీయులు భోగి పర్వదినాన్ని లోహిరి అని సంక్రాంతిని మాఘి అంటారు. ఈ సందర్భంగా రాత్రిపూట మంట వేసి ఇందులో చెరుకుగడలు, మిఠాయిలు, బియ్యం వేస్తారు. భాంగ్రా నృత్యం అనంతరం విందు ఆరగిస్తారు.
  • తమిళనాడులో నాలుగు రోజులపాటు పొంగల్‌ జరుపుకుంటారు. భోగి పొంగల్‌ రోజున కొత్త బియ్యం, పాలతో పాయసం చేసి ఇంద్రుడికి నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. మరునాడు సూర్య పొంగల్‌ నాడు సూర్యుడికి ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తారు మూడోరోజు మట్టు పొంగల్‌ నాడు పశువులను అలంకరిస్తారు. నాలుగోరోజు కన్యా పొంగల్‌ సందర్భంగా పొంగల్‌ నైవేద్యం ముద్దలను పక్షులకు ఆహారంగా వేస్తారు.
  • ఉత్తరప్రదేశ్‌లో సంక్రాంతిని కిచెరి అని పిలుస్తారు. ఈ సందర్భంగా గంగ, యమున, సరస్వతి నదులు కలిసే ప్రయాగలో స్నానం చేయడం ఆచారం.

చెరకు గరిటె! : మకరరాశికి అధిపతి అయిన శని వాతతత్వాన్ని కలిగించే గ్రహమని జ్యోతిష గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే గుమ్మడి, నువ్వులు, బెల్లం, చెరకుగడ వాతగుణాన్ని తగ్గిస్తాయి. అందుకే సంక్రాంతి నాడు ఆరోగ్యదాయకమైన ఈ పదార్థాలు తింటారు, దానం చేస్తారు. పొంగలి వండేటప్పుడు చెరకుగడ ముక్కలే గరిటెలుగా కలియ తిప్పడంలోనూ ఆంతర్యం ఇదే.

కొబ్బరితో కమ్మని "మురుకులు" - ఈ సంక్రాంతి పండక్కి కరకరలాడించండి!

సంక్రాంతి స్పెషల్ నోరూరించే "పులగం" - పల్లీలు, నువ్వులు ఇలా వేసి ట్రై చేస్తే అద్భుతమే!

TAGGED:

SANKRANTI SIGNIFICANCE 2026
సంక్రాంతి పండగ ప్రాముఖ్యత 2026
SANKRANTI CELEBRATIONS INDIA 2026
IMPORTANCE SANKRANTI FESTIVAL 2026
MAKAR SANKRANTI 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.