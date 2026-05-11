వీరు అతి సామాన్యులు - దేశంలోనే విశిష్ట వ్యక్తులు!

అపార కృషి, పట్టుదల, అచంచల విశ్వాసం - ఏళ్ల తరబడి కృషితో గుర్తింపు

special_persons_of_india
jadav payeng forest man of india (Getty images)
Published : May 11, 2026 at 11:59 AM IST

Waterman of India : మ్యాంగో మ్యాన్, బనానా మ్యాన్, క్యారెట్ మ్యాన్! ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రంగంలో విశేష కృషితో దేశ వ్యాప్త గుర్తింపు పొందారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పర్యావరణ వేత్త వన జీవి రామయ్య గురించి తెలియని వారుండరు. అదే విధంగా మడ అడవులను సంరక్షిస్తూ మ్యాంగ్రూవ్ మ్యాన్​గా, వేలాది చెట్లను నాటుతూ గ్రీన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా, వందల హెక్టార్లలో అడవులను సృష్టించడం ద్వారా ఫారెస్ట్ మ్యాన్, నీటి సంరక్షణ విషయంలో అంకితభావంతో పనిచేస్తూ వాటర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా పలువులు పేరొందారు. ఏళ్ల తరబడి శ్రమ, విశేషమైన కృషి, పట్టుదల, అంకితభావం వారికి ఈ గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టాయి.

బనానా మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా

కేరళంలోని తిరువనంతపురం పరుశాలకు చెందిన వినోద్ సహదేవన్ నాయర్ బనానా మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరొందారు. బీఎస్సీ ఫిజిక్స్ పూర్తి చేసిన నాయర్ దాదాపు 500కు పైగా అరటి రకాలకు సాగు చేస్తున్నారు. దాదాపు 52ఏళ్లుగా అరటి సాగు, నూతన వంగడాలను సృష్టించడం నాయర్ కృషి, పట్టుదలకు నిదర్శనం.

ఫారెస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా

ఆస్సాం రాష్ట్రంలోని ఆదివాసీ జాదవ్ పాయెంగ్ సాధారణ వ్యక్తి. దాదాపు 40ఏళ్లుగా మొక్కలు నాటుతూ అడవిని సృష్టించాడు. బ్రహ్మపుత్ర నదీ తీరంలో దాదాపు 1300ఎకరాల్లో సొంతంగా అడవిని పెంచి పర్యావరణాన్ని, జీవ వైవిధ్యాన్ని పరిరక్షించారు. ఈ అడవి ఇపుడు అనేక జంతువులకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారింది.

special_persons_of_india
rajendra singh waterman of india (Getty images)

వాటర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా

నీటి బొట్టు విలువను గుర్తించిన వ్యక్తి రాజస్థాన్​కు చెందిన రాజేందర్ సింగ్. ఎండిపోయిన నదులకు మళ్లీ జీవం పోయడంలో విశేష కృషి చేశారు. ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకువచ్చి నదీ జలాలకు అడ్డుకట్టలు నిర్మించారు. అర్ధచంద్రాకారంలో మట్టి కట్టలు నిర్మించి నీటిని నిల్వ చేసి నదులకు జీవం పోశారు.

మ్యాంగో మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా

మామిడి పండ్ల సాగులో మొదట గుర్తొచ్చే పేరు ఉత్తరప్రదేశ్​కు చెందిన హాజీ కలీముల్లా ఖాన్. ఒకటీ, రెండు కాదు! ఏకంగా ఒకే చెట్టుకు 300 రకాల పండ్లను సృష్టించడం (అంటు కట్టడం) ఈయన నైపుణ్యతకు నిదర్శనం. లక్నోకి చెందిన కలీముల్లాఖాన్ వయస్సు దాదాపు 83 ఏళ్లు, తన మామిడితోటను పూర్తిగా పరిశోధనలకు అంకితం చేశాడు. తాను సృష్టించిన పండ్లకు ప్రముఖుల పేర్లు నామకరణం చేశాడు.

క్యారెట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా

భారత సైన్యంలో పనిచేసిన సుభాష్ చంద్ర దేశ్వాల్ ఉద్యోగ విరమనాంతరం క్యారెట్ సాగుపై దృష్టి సారించారు. తనతో పాటు పరిసర రైతులనూ చైతన్యం చేసి విభిన్న రకాల క్యారెట్లను ఆవిష్కరించారు. దాదాపు 1500ఎకరాల్లో క్యారెట్ సాగు చేస్తూ పంట ఉత్పత్తుల నిల్వ, మార్కెటింగ్ విధానాలపై రైతుల్లో చైతన్యం తీసుకువచ్చారు.

గ్రీన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా

పంజాబ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఐఆర్​ఎస్ అధికారి రోహిత్ మెహ్రా గ్రీన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరొందారు. చిట్టడవులను సృష్టించడం ఈయన ప్రత్యేకత. ఈ క్రమంలో అమృత్​సర్, లుథియానా, జలంధర్, గురుదాస్​పూర్ ప్రాంతాల్లో దాదాపు 250కి పైగా అర్బన్ ఫారెస్టులను సృష్టించారు. వాడి పారేసిన ప్లాస్టిక్ సీసాలతో వర్టికల్ గార్డెన్లను అభివృద్ధి చేశారు.

మ్యాంగ్రోవ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా

కేరళకు చెందిన పర్యావరణ కార్యకర్త కల్లెన్ పొక్కుడన్ మ్యాంగ్రోవ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరొందారు. కేరళలో మడ అడవులను పరిరక్షించి పునరుద్ధరించారు. తద్వారా మడ అడవుల విస్తరణకు బీజం వేశారు. ఈయనతో పాటు పశ్చిమ బెంగాల్​కు చెందిన ఉమాశంకర్ మండల్ సైతం మ్యాంగ్రోవ్ మ్యాన్ అని పేరొందారు.

