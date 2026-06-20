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ట్రంప్ ప్రయాణానికి 'ఖతార్' కొత్త ఫ్లైట్ - పుతిన్, మోదీ విమానాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా?

ముగిసిన 'ఎయిర్​ఫోర్స్ వన్' ప్రస్థానం - దేశాధ్యక్షుల ప్రయాణాల్లో అత్యంత భద్రత!

trump_new_aircraft
trump_new_aircraft (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 3:55 PM IST

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MODI FLIGHT : అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రయాణించే విమానం ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ స్థానంలో ఖతార్ బహూకరించిన 'బోయింగ్‌ 747 జెట్‌' వచ్చేసింది. దీనిని ఎగిరే వైట్ హౌస్​గా ట్రంప్ అభివర్ణించారు. కాగా, రష్యా అధ్యక్షుడు, భారత దేశ ప్రధాని ఎలాంటి విమానాలు అసాధారణ భద్రతా ఫీచర్లు కలిగి ఉంటాయి. శత్రు దాడులను ముందస్తుగానే పసిగట్టడంతో పాటు దీటుగా తిప్పికొట్టే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. వీటిని నిపుణులైన వైమానిక దళానికి చెందిన పైలెట్లు మాత్రమే నడిపిస్తారు. మోదీ విమానం నడపడానికి ఎల్లప్పుడూ 40 మంది పైలెట్లు సిద్ధంగా ఉంటారు.

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Russian President's aircraft
రష్యా అధ్యక్షుడి విమానం (ETV Bharat)

ఎగిరే క్రెమ్లిన్

రష్యా అధ్యక్షుడి విమానాన్ని 'ఎగిరే క్రెమ్లిన్'గా అభివర్ణిస్తుంటారు. పుతిన్​ 'ఇల్యూషిన్‌ ఐఎల్‌-96-300పీయూ' విమానం లోపల మొత్తం బంగారు పూత ఉంటుంది. ఇందులో ఒకేసారి 262 మంది ప్రయాణించే సౌకర్యాలకు తోడు బెడ్​రూమ్​, జిమ్‌, పలు సమావేశ గదులు, కాన్ఫరెన్స్‌ రూమ్‌, మెడికల్‌ రూమ్‌ ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. దాదాపు 43వేల అడుగుల ఎత్తులోనూ ప్రయాణించే ఈ విమానం గాల్లోనే ఇంధనాన్ని నింపుకొనే అవకాశాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీనికి తోడు యుద్ధ విమానాలు ఎస్కార్ట్‌గా వెళ్తాయి. ఈ 'ఎగిరే క్రెమ్లిన్' విదేశాల్లో మరమ్మతుకు గురైనా, సాంకేతిక సమస్య ఏర్పడినా మరో విమానంలో పుతిన్‌ తిరిగెళ్తారు తప్ప మరమ్మతులు చేసేందుకు విదేశీ టెక్నీషియన్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అనుమతించబోరట.

US President's old aircraft
అమెరికా అధ్యక్షుడి పాత విమానం (ETV Bharat)

ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్

ఇదిలా ఉండగా దాదాపు 35ఏళ్ల పాటు సేవలందించిన అమెరికా అధ్యక్షుడి విమానం ఇకపై మారనుంది. 'ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ వన్‌' హోదాలో అమెరికా అధ్యక్షుడికి అధికారిక విమానంగా వ్యవహరించిన 'బోయింగ్‌ 747- 200బి' ఇక విశ్రాంతి తీసుకోనుంది. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఫ్రాన్స్‌ పర్యటన ఈ విమానం చివరి ప్రయాణం. జార్జ్‌ హెచ్‌డబ్ల్యూ బుష్‌ మొదలుకుని ట్రంప్‌ వరకు ఈ విమానంలోనే ప్రయాణించారు. పాత విమానం అత్యంత భద్రమైనదని వైట్​హైస్ ప్రకటించగా, అధునాతన విమానం కాకపోయినా సౌకర్యవంతంగా ఉండేదని అమెరికా ప్రొటోకాల్‌ చీఫ్‌ మోనికా క్రౌవ్లీ పేర్కొన్నారు. విమానం పాతది కావడంతో వైమానిక దళం కొత్తగా 747బోయింగ్ విమానాలను రెండింటిని ఆర్డర్ చేసింది.

New aircraft gifted by Qatar
ఖతార్ బహూకరించిన కొత్త విమానం (ETV Bharat)

కొత్త విమానాలు అందుబాటులోకి వచ్చే వరకు 'ఖతార్‌' బహూకరించిన సరికొత్త 'బోయింగ్‌ 747 జెట్‌' సేవలు అందించనుంది. కాగా, అమెరికా 250వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం పురస్కరించుకుని జులై 4న సౌత్‌ డకోటాలోని మౌంట్‌ రష్మోర్‌కు వెళ్లేటప్పుడు ట్రంప్‌ కొత్త విమానంలో ప్రయాణించనున్నారు. ఈ విమానం ఎగిరే "వైట్ హౌస్"​అని ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ట్రంప్ అభివర్ణించారు. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలాసవంతమైనదని, ఇంటీరియర్ డిజైన్, ఇంజిన్ల నాణ్యత అద్భుతంగా ఉన్నాయని ప్రశంసించారు. 'ఎయిర్​ ఫోర్స్ వన్' కంటే వేగంగా, ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తుందని చెప్తూ కానుకగా అందించిన ఖతార్ పాలకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

Indian Prime Minister's aircraft
భారత ప్రధాని విమానం (ETV Bharat)

"ఎయిర్ ఇండియా వన్"​లో మోదీ

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విదేశీ పర్యటనల కోసం ఎయిర్​ ఇండియా వన్ బోయింగ్ 777-300ఈఆర్ విమానంలో ప్రయాణిస్తారు. ఈ విమానాన్ని అత్యంత నిపుణులైన వైమానిక దళం పైలెట్లు నడిపిస్తారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు ఉపయోగించే విమానంలో ఉండే సదుపాయలు కలిగి ఉంటుంది. ఇక శత్రు క్షిపణులు దాడి చేసే అవకాశాన్ని ముందస్తుగా పసిగడుతుంది. రాడార్​తో కమ్యూనికేషన్ కోసం ఆడియో, వీడియో సౌకర్యం ఉంటుంది. గాల్లోనే ఇంధనం నింపుకోవడంతో పాటు ప్రధాని కోసం వీవీఐపీ సూట్, ప్రత్యేక గదులు, వైద్య సౌకర్యాలు ఉంటాయి.

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