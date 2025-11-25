అయోధ్య రామాలయం జైండా ప్రత్యేకతలివే! - 25రోజులు శ్రమించి తీర్చిదిద్దిన కాషాయ పతాకం!
"ఐక్యత, సాంస్కృతికత, రామరాజ్య ఆదర్శాల ప్రతీక" - పతాకంపై సూర్యుడు, ఓం, కోవిదార వృక్షం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 3:07 PM IST
Ayodhya Ramalayam Flag Details : అయోధ్య రామాలయంలో ధ్వజారోహణం అభిజిత్ ముహూర్తంలో కనులపండువగా జరిగింది. శ్రీరాముడు, సూర్యుడు, ఓం, కోవిదర చెట్టు చిహ్నాలు కలిగిన కాషాయరంగు ధర్మధ్వజాన్ని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎగరవేశారు. 2020 ఆగస్టు 5న అయోధ్యలో రామమందిరం నిర్మాణానికి భూమిపూజ జరగగా, 2024 జనవరి 22న బాలరాముడి ప్రాణప్రతిష్ఠ జరిగింది. తిరిగి నేడు అభిజిత్ ముహూర్తంలో రామాలయ శిఖరంపై ధ్వజారోహణంతో రామమందిర నిర్మాణం సంపూర్ణమైందని మోదీ ప్రకటించారు.
శతాబ్దాల నాటి గాయాలు ఇవాళ నయం అయ్యాయ్ - అయోధ్యలో ప్రధాని మోదీ
ఆలయ శిఖరం ఎత్తు 161 అడుగులు కాగా, ఆపై 42 అడుగుల ఎత్తులో ధర్మధ్వజాన్ని ఎగురవేశారు. ఈ కాషాయరంగు జెండా 22 అడుగుల పొడవు, 11 అడుగుల వెడల్పు కాగా, లంబకోణ త్రిభుజాకృతిలో ఉండడం విశేషం. దీనిపై రాముడి తేజస్సును, శౌర్యాన్ని సూచించేలా సూర్యుడు, కోవిదార వృక్షం, ఓం చిహ్నాలను బంగారు దారంతో చేతితో ఎంబ్రాయిడరీ చేయడం గమనార్హం. ఐక్యత, సాంస్కృతిక పరంపర, రామరాజ్య ఆదర్శాలను ఈ జెండా ప్రతిబింబిస్తుందని ప్రధాని కార్యాలయం వెల్లడించింది.
అభిజిత్ ముహూర్తంలో
ధ్వజారోహణ జరిగిన అభిజిత్ లగ్నానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. అభిజిత్ లగ్నంలో శ్రీరాముడు జన్మించినట్లు పురాణాల ద్వారా తెలుస్తుండగా, ఈ విశిష్టమైన రోజున అదే అభిజిత్ లగ్న ముహూర్తంలో ధ్వజారోహణం జరిపించారు. నేడు వివాహ పంచమి కాగా, ఇదే రోజున సీతారాముల కల్యాణం కూడా జరగడం మరో విశేషం.
గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్కు చెందిన పారాచ్యూట్ తయారీ సంస్థ ఈ జెండాను తీర్చిదిద్దింది. సుదీర్ఘకాలం మన్నేలా పారాచ్యూట్ గ్రేడ్ వస్త్రం, పట్టుదారాలతో 25 రోజుల పాటు శ్రమించి జెండాను తీర్చిదిద్దారు. వేగంతో వీచే గాలులను కూడా తట్టుకోగలదని తయారీ దారులు వెల్లడించారు.
ప్రత్యేకతలు ఏమిటో తెలుసా?
రామాలయంపై ఎగరేసిన ధర్మధ్వజం అహ్మదాబాద్కు చెందిన కశ్యప్ మేవాడ, అతడి బృందం రూపొందించింది. రామ మందిరం శిఖరం పై అలంకరించిన ఈ జెండా చాలా ప్రత్యేకమైనదని ప్రధాని కార్యాలయం వెల్లడించింది. ఈ కాషాయ రంగు జెండాపై సూర్య బింబం, ఓం, కోవిదార్ వృక్షం ఎంబ్రాయిండింగ్ చేశారు. ఇంతకీ ఈ చిహ్నాల విశిష్టత, చారిత్రక నేపథ్యం ఇదీ!
జెండా చిహ్నాల అర్థం ఏంటంటే
- కాషాయం : జ్వాల, కాంతి, త్యాగం, తపస్సును సూచిస్తుంది.
- సూర్య దేవుడు : కాషాయ జెండాపై ముద్రించిన సూర్య బింబం శ్రీరాముని సూర్యవంశానికి చిహ్నం.
- "ఓం": ఓం కారం. చైతన్యాన్ని, శాశ్వత సత్యాన్ని సూచిస్తుంది.
- కోవిదార్ వృక్షం : అయోధ్య ప్రజలు కోవిదార్ వృక్షాన్ని రాజ చిహ్నంగా గౌరవించారని వాల్మీకి రామాయణం, హరివంశ పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. పారిజాత, మందర వృక్షాల మేలు కలయికతో ఈ వక్షాన్ని కశ్యప ముని సృష్టించారని పురాణాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అంటే! ఆనాడే హైబ్రీడ్ వంగడాల సృష్టికి బీజం పడినట్లుగా తెలుస్తోంది.
