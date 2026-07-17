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'మాటల్లో చెప్పలేని ఫీలింగ్స్​కి ఇవి మధ్యవర్తులు' - తాజాగా మరో 37 కొత్త ముఖాలకు ఓకే!

జులై 17 అంతర్జాతీయ ఎమోజీ డే - ఎప్పుడు, ఎలా అందుబాటులోకి వచ్చాయో తెలుసా?

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world_emoji_day_2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 2:49 PM IST

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WORLD EMOJI DAY 2026 : పది పదాల్లో చెప్పే అర్థాన్ని ఒక్క ఎమోజీ (😂)చెప్తుంది. మాటల్లో చెప్పలేని విషయాన్నీ ఎమోజీ చెప్పకనే చెప్పేస్తుంది. అందుకే, వాట్సాప్ చాటింగ్ లో ఎమోజీల వాడకం సర్వసాధారణమైపోయింది. జులై 17 అంతర్జాతీయ 'ఎమోజీ డే' సందర్భంగా వాటి గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు.

'కుక్క'ను పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఏ బ్రీడ్ ఎంచుకోవాలి, ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

  • ఎక్కువ మంది వాడే ఎమోజీలు రెడ్ హార్ట్, ఫైర్, లౌడ్లీ క్రైయింగ్ ఫేస్, ఫేస్ విత్ టియర్స్ ఆఫ్ జాయ్, ఫైర్. ఆఫీసుల్లో జరిగే సంభాషణల్లో 82శాతం థంబ్స్ అప్ ను వాడుతుంటారని ఓ అధ్యయనం తేల్చింది.
  • ప్రస్తుతం దాదాపు 4వేల ఎమోజీలు యూజర్లకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవన్నీనూ యూనికోడ్ కన్సార్టియం ఆమోదం పొందినవే. ఏటా కొత్తగా మరికొన్ని జాబితాలో చోటు దక్కించుకుంటాయి.
  • ఎమోజీలపై 2017లో ది ఎమోజీ మూవీ పేరుతో ఓ సినిమా విడుదలైంది. తమ డిజిటల్ సిటీని కాపాడుకోవడానికి కొన్ని ఎమోజీలు కలిసి చేసే అడ్వెంచర్ చిత్రమిది.
  • ఎవరైనా ఎమోజీలు రూపొందిచొచ్చు. కానీ, వాటిని యూనికోడ్ కన్సార్టియం అనే సంస్థ ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మాత్రమే అవి అందుబాటులోకి వస్తాయి. కొత్త ఎమోజీ అనుమతికి చాలా కాలం పడుతుంది.
  • 1999లో తొలిసారి జపాన్ కు చెందిన సాఫ్ట్​వేర్ ఇంజినీర్ షిగెటకా కురిటా 176 ఎమోజీలను రూపొందించారు. వాటిని న్యూయార్క్​లోని మ్యూజియం ఆఫ్ మోడ్రన్ ఆర్ట్​లో ప్రదర్శనకు పెట్టారు.
  • యాపిల్ 2011లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన యూజర్లకు ఎమోజీలను పరిచయం చేసింది. ఆండ్రాయిడ్​లోనూ అందుబాటులోకి రావడంతో వీటి వాడకం విపరీతంగా పెరిగింది.
  • చైనాకు చెందిన ఆర్టిస్ట్ షియు బింగ్ 2014లో బుక్ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్ అనే నవల రాశాడు. అందులో అక్షరాలుండవు. కేవలం ఎమోజీలు, లోగోలు, సింబల్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి.
  • పురుషుల కంటే స్త్రీలే 16శాతం ఎక్కువ ఎమోజీలను ఉపయోగిస్తారని పలు సర్వేల్లో తేలింది. ఎందుకంటే భావోద్వేగాలను వ్యక్తపర్చడంలో స్త్రీలే ముందుంటారట.
  • ప్రతి రోజూ యూజర్లు కొన్ని వందల కోట్ల ఎమోజీలు పంపుతున్నార. ప్రతి ఐదు మెసేజుల్లో ఒక దాంట్లో ఎమోజీ ఉంటుందట. 30శాతం మంది పదాలకు బదులుగా ఎమోజీలే వాడుతున్నారు.
  • రియల్​ టైంలో భారత్ తో పాటు ఇతర దేశాల్లో ఏ ఎమోజీని ఎన్నిసార్లు వాడుతున్నారో తెలుసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ఎమోజీ ట్రాకర్.కామ్ వెబ్​సైట్​ను సందర్శించొచ్చు.

యూనికోడ్ కన్సార్టియం 14.0 అప్‌డేట్‌తో 2022లో 37 ఎమోజీలకు ఆమోదం తెలిపింది. అందులో కరిగిపోతున్న ముఖం, తొంగిచూస్తున్న కన్ను ముఖం, పెదవి కొరుకుతున్న ముఖం, వేలితో గుండె గుర్తు, గూడు, గర్భవతి అయిన పురుషుడు, ట్రోల్ వంటివి ఉన్నాయి.

సంవత్సరం వారీగా ఎమోజీల సంఖ్య

1995 - 76

2000 - 78

2002 - 86

2003 - 94

2005 - 94

2008 - 108

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