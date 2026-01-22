ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "సోయా లడ్డూలు" - పాకం పట్టకుండానే పావు గంటలో రెడీ!

మీల్​మేకర్​తో నోరూరించే స్వీట్ రెసిపీ - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!

Soya Laddu
Soya Laddu (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Soya Chunks Ladoo in Telugu : చాలా మంది లడ్డూలను ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి తియ్యగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి. అంతేకాకుండా పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లు సహా ఇతర కార్యక్రమాల్లో వీటిని ప్రిపేర్​ చేసి భోజనాల్లో వడ్డిస్తుంటారు. ఇందులో బూందీ లడ్డూ, మోతీచూర్ లడ్డూ, నువ్వుల లడ్డూ, రవ్వ లడ్డూ అంటూ వివిధ రకాల ఉన్నాయి. ఇవి మాత్రమే కాకుండా మీల్​మేకర్​(సోయా చంక్స్​)తో కూడా అప్పటికప్పుడు మంచి రుచికరమైన లడ్డూలను తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా?

అవే సోయా లడ్డూలు. వీటి తయారీకి ఎక్కువ ఇంగ్రీడియట్స్​ కూడా అవసరం లేదు. పాకం పట్టకుండానే పావు గంటలో సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు! ఈ స్టెప్స్​ పాటిస్తూ బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేయోచ్చు. ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే పిల్లలే కాదు పెద్దలు కూడా ఒకటికి రెండు అడిగి మరి తింటారు! అంతేకాక ఇంటికి బంధువులు లేదా స్నేహితులు వచ్చినప్పపుడు లేదా చిన్నచిన్న పార్టీల్లో ఇలా చేసి వారికి సర్​ప్రైజ్​ ఇవ్వండి. మరి ఈ సూపర్ టేస్టీటేస్టీ సోయా లడ్డూల తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Soya Laddu
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సోయా చంక్స్ (మీల్​మేకర్) - ఒక కప్పు
  • యాలకులు - 2
  • నెయ్యి - సరిపడా
  • శనగపిండి - ఒక కప్పు
  • కొబ్బరి తురుము - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • పంచదార - ఒక కప్పు
Soya Laddu
సోయా చంక్స్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సీజార్​లో కప్పు సోయా చంక్స్ (మీల్​మేకర్​) , రెండు యాలకులు వేసి మెత్తి పొడిలా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న సోయా చంక్స్ మిశ్రమం వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే కప్పు శనగపిండి యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
Soya Laddu
కొబ్బరి తురుము (Getty Images)
  • అలాగే ఒక కప్పు కొబ్బరి తురుము వేసి ఫ్రై చేయాలి. అదేవిధంగా చిటికెడు ఉప్పు, కప్పు పంచదార, ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • అనంతరం చేతికి కొద్దిగా నెయ్యి రాసి ఈ మిశ్రమాన్ని లడ్డూల మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి.
Soya Laddu
పంచదార (Getty Images)
  • అంతే తియ్యతియ్యని సోయా లడ్డూలు మీ ముందుంటాయి!
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి ఇచ్చారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్​గా మారుతుంది.
Soya Laddu
నెయ్యి (Getty Images)
  • మీరు ఈ సోయా లడ్డూలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే సోయాతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

