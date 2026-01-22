కమ్మని "సోయా లడ్డూలు" - పాకం పట్టకుండానే పావు గంటలో రెడీ!
మీల్మేకర్తో నోరూరించే స్వీట్ రెసిపీ - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 3:41 PM IST
Soya Chunks Ladoo in Telugu : చాలా మంది లడ్డూలను ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి తియ్యగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి. అంతేకాకుండా పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లు సహా ఇతర కార్యక్రమాల్లో వీటిని ప్రిపేర్ చేసి భోజనాల్లో వడ్డిస్తుంటారు. ఇందులో బూందీ లడ్డూ, మోతీచూర్ లడ్డూ, నువ్వుల లడ్డూ, రవ్వ లడ్డూ అంటూ వివిధ రకాల ఉన్నాయి. ఇవి మాత్రమే కాకుండా మీల్మేకర్(సోయా చంక్స్)తో కూడా అప్పటికప్పుడు మంచి రుచికరమైన లడ్డూలను తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా?
అవే సోయా లడ్డూలు. వీటి తయారీకి ఎక్కువ ఇంగ్రీడియట్స్ కూడా అవసరం లేదు. పాకం పట్టకుండానే పావు గంటలో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు! ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేయోచ్చు. ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే పిల్లలే కాదు పెద్దలు కూడా ఒకటికి రెండు అడిగి మరి తింటారు! అంతేకాక ఇంటికి బంధువులు లేదా స్నేహితులు వచ్చినప్పపుడు లేదా చిన్నచిన్న పార్టీల్లో ఇలా చేసి వారికి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి ఈ సూపర్ టేస్టీటేస్టీ సోయా లడ్డూల తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
నోరూరించే "ఉసిరికాయ పప్పు" - ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సోయా చంక్స్ (మీల్మేకర్) - ఒక కప్పు
- యాలకులు - 2
- నెయ్యి - సరిపడా
- శనగపిండి - ఒక కప్పు
- కొబ్బరి తురుము - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- పంచదార - ఒక కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీజార్లో కప్పు సోయా చంక్స్ (మీల్మేకర్) , రెండు యాలకులు వేసి మెత్తి పొడిలా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న సోయా చంక్స్ మిశ్రమం వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే కప్పు శనగపిండి యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- అలాగే ఒక కప్పు కొబ్బరి తురుము వేసి ఫ్రై చేయాలి. అదేవిధంగా చిటికెడు ఉప్పు, కప్పు పంచదార, ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఈ మిశ్రమం వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్లేట్లో వేయాలి.
- అనంతరం చేతికి కొద్దిగా నెయ్యి రాసి ఈ మిశ్రమాన్ని లడ్డూల మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి.
- అంతే తియ్యతియ్యని సోయా లడ్డూలు మీ ముందుంటాయి!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి ఇచ్చారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్వీట్గా మారుతుంది.
- మీరు ఈ సోయా లడ్డూలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే సోయాతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
టైం లేనపుడు ఓట్స్తో "గుంత పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టంట్గా రెడీ!
సంక్రాంతి స్పెషల్ "గోధుమ పిండి, మెంతి ఆకు చెక్కలు" - పిండి వంటకాల్లో సింపుల్ స్నాక్!