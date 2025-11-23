టేస్టీ అండ్ స్పైసీ "మీల్మేకర్ మంచూరియా" - కిర్రాక్ ఉంటుంది - 10 నిమిషాల్లో రెడీ!
- ఇంట్లో 'మీల్ మేకర్' తినట్లేదా? - ఇలా చేసి పెడితే వద్దనుకుండా తినేస్తారు!
Published : November 23, 2025 at 8:22 PM IST
Soya Chunks Manchurian: ఫాస్ట్ఫుడ్ రెసిపీలలో మంచూరియాకు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే బయటికి వెళ్లినప్పుడు ఆర్డర్ ఇవ్వడమో, ఇంట్లో చేసుకుని తినడమో చేస్తుంటారు. ఇక మంచూరియాల్లో ఎక్కువ మందికి తెలిసింది వెజ్, చికెన్. కానీ వీటిల్లో కూడా చాలా రకాలే ఉన్నాయి. అందులో మీల్మేకర్ మంచూరియా ఒకటి. ఎటువంటి రిస్క్ లేకుండా తక్కువ సమయంలో చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలకు స్కూల్ నుంచి రాగానే పెడితే మస్త్ ఖుష్ అవుతారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని మీల్మేకర్ మంచూరియాకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మీల్మేకర్ - ఒకటిన్నర కప్పులు
- అల్లం వెల్లుల్లి తరుగు - 1 టీస్పూన్
- షెజ్వాన్ సాస్ - 1 టీస్పూన్
- సోయా సాస్ - 1 టీస్పూన్
- మైదా పిండి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
టాసింగ్ కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- షెజ్వాన్ సాస్ - 1 టీస్పూన్
- టమాటా సాస్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- సోయా సాస్ - 1 టీస్పూన్
- వెనిగర్ - 1 టీస్పూన్
- కార్న్ఫ్లోర్ - 1 చెంచా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి మూడు కప్పుల వాటర్, అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మీల్మేకర్లు వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- మీల్మేకర్లు కుక్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆ నీటిని వంపేసి చల్లటి నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- ఇవి చల్లారిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని తీసుకుంటూ నీటిని పూర్తిగా పిండేసి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం సోయా చంక్స్ను గట్టిగా పిండి తీసుకోవాలి.
- వాటిలోకి అల్లం వెల్లుల్లి తరుగు, అర టీస్పూన్ ఉప్పు, షెజ్వాన్ సాస్, సోయా సాస్, మైదా పిండి, కార్న్ఫ్లోర్ వేసి వాటికి పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మీల్మేకర్లు పర్ఫెక్ట్గా కోట్ అయిన తర్వాత డీప్ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో మీల్మేకర్లను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- ఇవి క్రిస్పీగా వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత జల్లి గరిటెతో తీసి పక్కన పెట్టాలి.
- ఇప్పుడు టాసింగ్ కోసం అవసరమైన పదార్థాలను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం అల్లం, వెల్లుల్లిపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిని చీల్చి మధ్యకు కోయాలి. ఉల్లిపాయను కూడా సన్నగా తరగాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తరిగిన అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసి ఓనిమిషం పాటు వేయించాలి.
- అనంతరం అందులోకి పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ కాస్త మగ్గినప్పుడు మిరియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, షెజ్వాన్ సాస్, టమాటా సాస్, సోయా సాస్, వెనిగర్ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఓ గిన్నెలోకి కార్న్ఫ్లోర్, అర కప్పు వాటర్ పోసి ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకుని సాస్లలో వేసి కలపాలి.
- లో ఫ్లేమ్లో ఈ మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడే వరకు ఉడికించాలి. సాస్లు దగ్గరపడిన తర్వాత వేయించిన మీల్మేకర్లు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి హై ఫ్లేమ్లో అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మీల్మేకర్ మంచూరియా రెడీ.
చిట్కాలు:
- కాస్త లావుగా ఉండే మీల్మేకర్లు తీసుకుంటే సేమ్ ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్ మాదిరి పెద్దగా కనిపిస్తాయి. ఇవి లేకపోతే చిన్నవి కూడా వాడుకోవచ్చు.
- మీ దగ్గర షెజ్వాన్ సాస్ లేకపోతే దాని బదులు కారం లేదా చిల్లీ సాస్ ఉపయోగించవచ్చు.
- టాసింగ్ కోసం మీ దగ్గర ఎటువంటి సాస్లు లేకపోతే సింపుల్గా మిరియాల పొడి, కారం, ఉప్పు, నిమ్మరసం వంటివి వేసుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు.
- మీకు ఈ టాసింగ్ అవసరం లేదనుకుంటే డీప్ఫ్రై చేసిన వాటిని నేరుగా తిన్నా సరిపోతుంది.
