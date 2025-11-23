ETV Bharat / offbeat

Soya Chunks Manchurian
Soya Chunks Manchurian (Getty Images)
Published : November 23, 2025 at 8:22 PM IST

Soya Chunks Manchurian: ఫాస్ట్​ఫుడ్​ రెసిపీలలో మంచూరియాకు సెపరేట్​ ఫ్యాన్​ బేస్​ ఉంటుంది. వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఎంజాయ్​ చేస్తూ తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే బయటికి వెళ్లినప్పుడు ఆర్డర్​ ఇవ్వడమో, ఇంట్లో చేసుకుని తినడమో చేస్తుంటారు. ఇక మంచూరియాల్లో ఎక్కువ మందికి తెలిసింది వెజ్​, చికెన్​. కానీ వీటిల్లో కూడా చాలా రకాలే ఉన్నాయి. అందులో మీల్​మేకర్​ మంచూరియా ఒకటి. ఎటువంటి రిస్క్​ లేకుండా తక్కువ సమయంలో చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలకు స్కూల్​ నుంచి రాగానే పెడితే మస్త్​ ఖుష్​ అవుతారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మీల్​మేకర్​ మంచూరియాకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మీల్​మేకర్​ - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • అల్లం వెల్లుల్లి తరుగు - 1 టీస్పూన్​
  • షెజ్వాన్​ సాస్​ - 1 టీ​స్పూన్
  • సోయా సాస్​ - 1 టీస్పూన్​
  • మైదా పిండి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
Soya Chunks Manchurian
మీల్​మేకర్లు (Getty Images)

టాసింగ్​ కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • షెజ్వాన్​ సాస్​ - 1 టీస్పూన్​
  • టమాటా సాస్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • సోయా సాస్​ - 1 టీస్పూన్​
  • వెనిగర్​ - 1 టీస్పూన్​
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 1 చెంచా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Soya Chunks Manchurian
కార్న్​ఫ్లోర్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి మూడు కప్పుల వాటర్​, అర టీస్పూన్​ ఉప్పు వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు మీల్​మేకర్​లు వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • మీల్​మేకర్లు కుక్​ అయిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఆ నీటిని వంపేసి చల్లటి నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇవి చల్లారిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని తీసుకుంటూ నీటిని పూర్తిగా పిండేసి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం సోయా చంక్స్​ను గట్టిగా పిండి తీసుకోవాలి.
  • వాటిలోకి అల్లం వెల్లుల్లి తరుగు, అర టీస్పూన్​ ఉప్పు, షెజ్వాన్​ సాస్​, సోయా సాస్​, మైదా పిండి, కార్న్​ఫ్లోర్​ వేసి వాటికి పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Soya Chunks Manchurian
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • మీల్​మేకర్లు పర్ఫెక్ట్​గా కోట్​ అయిన తర్వాత డీప్​ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో మీల్​మేకర్లను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
  • ఇవి క్రిస్పీగా వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత జల్లి గరిటెతో తీసి పక్కన పెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు టాసింగ్​ కోసం అవసరమైన పదార్థాలను ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం అల్లం, వెల్లుల్లిపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చిని చీల్చి మధ్యకు కోయాలి. ఉల్లిపాయను కూడా సన్నగా తరగాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తరిగిన అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసి ఓనిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • అనంతరం అందులోకి పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి దోరగా వేయించాలి.
Soya Chunks Manchurian
సాస్​లు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్​ కాస్త మగ్గినప్పుడు మిరియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, షెజ్వాన్​ సాస్​, టమాటా సాస్​, సోయా సాస్​, వెనిగర్ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఓ గిన్నెలోకి కార్న్​ఫ్లోర్​, అర కప్పు వాటర్​ పోసి ఉండలు లేకుండా మిక్స్​ చేసుకుని సాస్​లలో వేసి కలపాలి.
  • లో ఫ్లేమ్​లో ఈ మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడే వరకు ఉడికించాలి. సాస్​లు దగ్గరపడిన తర్వాత వేయించిన మీల్​మేకర్లు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి హై ఫ్లేమ్​లో అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మీల్​మేకర్​ మంచూరియా రెడీ.
Soya Chunks Manchurian
మీల్​మేకర్​ మంచూరియా (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • కాస్త లావుగా ఉండే మీల్​మేకర్లు తీసుకుంటే సేమ్​ ఫాస్ట్​ఫుడ్​ సెంటర్​ మాదిరి పెద్దగా కనిపిస్తాయి. ఇవి లేకపోతే చిన్నవి కూడా వాడుకోవచ్చు.
  • మీ దగ్గర షెజ్వాన్​ సాస్​ లేకపోతే దాని బదులు కారం లేదా చిల్లీ సాస్​ ఉపయోగించవచ్చు.
  • టాసింగ్​ కోసం మీ దగ్గర ఎటువంటి సాస్​లు లేకపోతే సింపుల్​గా మిరియాల పొడి, కారం, ఉప్పు, నిమ్మరసం వంటివి వేసుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు.
  • మీకు ఈ టాసింగ్​ అవసరం లేదనుకుంటే డీప్​ఫ్రై చేసిన వాటిని నేరుగా తిన్నా సరిపోతుంది.​

