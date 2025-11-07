పిల్లల ఇష్టంగా తినే "కట్ లెట్స్" - మీల్ మేకర్తో ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే టేస్ట్ అదుర్స్!
- పిల్లలు 'మీల్ మేకర్' తినట్లేదా? - ఇలా 'కట్లెట్స్' చేసి ఇవ్వండి! - ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా లాగిస్తారు!
Published : November 7, 2025 at 4:42 PM IST
Meal Maker Cutlet Recipe : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ సాయంకాలం వేళ రుచికరమైన స్నాక్స్ తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే అప్పటికప్పుడు చేసుకునే వెరైటీ రెసిపీల కోసం ఆన్లైన్లో తెగ వెతికేస్తుంటారు చాలా మంది అమ్మలు. అలాంటి వారికోసమే క్విక్ అండ్ ఈజీగా చేసుకునే ఒక స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ "మీల్ మేకర్ కట్లెట్స్".
నార్మల్గా పిల్లలతోపాటు చాలా మంది ప్రొటీన్ ఫుడ్గా పిలుచుకునే మీల్ మేకర్ను అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. అలా వద్దనేవాళ్లూ మీల్ మేకర్తో ఇలా కట్లెట్స్ చేసి పెట్టారంటే ఒకటికి రెండు కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు. అలాగే, వీటిని ఎవరైనా చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ ఇన్స్టంట్ మీల్ మేకర్ స్నాక్ రెసిపీకి అవసరమైన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మీల్ మేకర్స్ - రెండు కప్పులు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- బంగాళదుంపలు - నాలుగు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - మూడ్నాలుగు టీస్పూన్లు
- కారం - రెండు టీస్పూన్లు
- బియ్యప్పిండి - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ధనియాలపొడి - ఒకటీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- గరంమసాలా - ఒకటిన్నర టీస్పూన్లు
- మైదా పిండి - అర కప్పు
- బ్రెడ్ క్రంబ్స్ - కొద్దిగా
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లో నాలుగు కప్పుల వరకు వేడి నీళ్లు తీసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ నీటిలో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి అందులో కాస్త పెద్ద సైజ్ మీల్ మేకర్స్ను ఒక పావుగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఆలోపు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు ఉల్లిపాయలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత బాగా ఉడికిన బంగాళదుంపలను పొట్టు తీసుకుని ఒక గిన్నెలో వేసుకుని మెత్తగా మాష్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు పావుగంట పాటు నానబెట్టుకున్న మీల్ మేకర్స్ను అదనపు వాటర్ పిండి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై మీల్మేకర్స్ను మరీ మెత్తగా పిండిలా కాకుండా కాస్త బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న మీల్ మేకర్స్ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కారం, పసుపు, ధనియాలపొడి, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, గరంమసాలా వేసుకోవాలి.
- అలాగే, మాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూ ముద్ద, బియ్యప్పిండి వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా కలిపేటప్పుడు బైండింగ్ అనేది సరిగ్గా రాకపోతే కొద్దిగా వాటర్ని చల్లుకుంటూ పిండి ముద్దలా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ముందు ఉండలా చేసి ఆపై కట్లెట్ షేప్లో రెడీ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇదేవిధంగా, పిండి మొత్తాన్ని కట్లెట్స్లా ప్రిపేర్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత ఒక చిన్న బౌల్లో కోటింగ్ కోసం మైదా పిండి తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ వేసి చిక్కని మిశ్రమంలా కలుపుకోవాలి. అలాగే, ఒక ప్లేట్లో బ్రెడ్ క్రంబ్స్ తీసుకుని పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి రెడీ చేసుకున్న కట్లెట్స్ను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుంటూ మైదా పిండి మిశ్రమంలో డిప్ చేసి ఆపై బ్రెడ్ క్రంబ్స్తో చక్కగా కోట్ చేసి కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి.
- ఇలా మైదా పిండిలో కట్లెట్స్ డిప్ చేసి వేసుకోవడం ఆయిల్ వేసినప్పుడు అవి విరిగిపోకుండా ఉంటాయి.
- అలా పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వేగనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో స్లోగా అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మీల్ మేకర్తో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "కట్లెట్స్" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
- ఇక వీటిని టమాటా సాస్లో అద్దుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది.