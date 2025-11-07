ETV Bharat / offbeat

పిల్లల ఇష్టంగా తినే "కట్​ లెట్స్" - మీల్ మేకర్​తో ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే టేస్ట్ అదుర్స్!

- పిల్లలు 'మీల్ మేకర్' తినట్లేదా? - ఇలా 'కట్​లెట్స్' చేసి ఇవ్వండి! - ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా లాగిస్తారు!

Meal Maker Cutlet Recipe
Meal Maker Cutlet Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 7, 2025 at 4:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Meal Maker Cutlet Recipe : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ సాయంకాలం వేళ రుచికరమైన స్నాక్స్ తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే అప్పటికప్పుడు చేసుకునే వెరైటీ రెసిపీల కోసం ఆన్​లైన్​లో తెగ వెతికేస్తుంటారు చాలా మంది అమ్మలు. అలాంటి వారికోసమే క్విక్ అండ్ ఈజీగా చేసుకునే ఒక స్పెషల్ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ "మీల్ మేకర్ కట్​లెట్స్".

నార్మల్​గా పిల్లలతోపాటు చాలా మంది ప్రొటీన్ ఫుడ్​గా పిలుచుకునే మీల్ ​మేకర్​ను అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. అలా వద్దనేవాళ్లూ మీల్​ మేకర్​తో ఇలా కట్​లెట్స్ చేసి పెట్టారంటే ఒకటికి రెండు కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు. అలాగే, వీటిని ఎవరైనా చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ ఇన్​స్టంట్ మీల్ మేకర్ స్నాక్ రెసిపీకి అవసరమైన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Meal Maker Cutlet Recipe
మీల్ మేకర్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మీల్ మేకర్స్ - రెండు కప్పులు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • బంగాళదుంపలు - నాలుగు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - మూడ్నాలుగు టీస్పూన్లు
  • కారం - రెండు టీస్పూన్లు
  • బియ్యప్పిండి - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • ధనియాలపొడి - ఒకటీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • గరంమసాలా - ఒకటిన్నర టీస్పూన్లు
  • మైదా పిండి - అర కప్పు
  • బ్రెడ్ క్రంబ్స్ - కొద్దిగా
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి తగినంత

పెరుగుతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "మిర్చీ బజ్జీలు" - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Meal Maker Cutlet Recipe
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లో నాలుగు కప్పుల వరకు వేడి నీళ్లు తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ నీటిలో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి అందులో కాస్త పెద్ద సైజ్ మీల్ మేకర్స్​ను ఒక పావుగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఆలోపు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు ఉల్లిపాయలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత బాగా ఉడికిన బంగాళదుంపలను పొట్టు తీసుకుని ఒక గిన్నెలో వేసుకుని మెత్తగా మాష్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Meal Maker Cutlet Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు పావుగంట పాటు నానబెట్టుకున్న మీల్ మేకర్స్​ను అదనపు వాటర్ పిండి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై మీల్​మేకర్స్​ను మరీ మెత్తగా పిండిలా కాకుండా కాస్త బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న మీల్ మేకర్స్​ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కారం, పసుపు, ధనియాలపొడి, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు, గరంమసాలా వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, మాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూ ముద్ద, బియ్యప్పిండి వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా కలిపేటప్పుడు బైండింగ్ అనేది సరిగ్గా రాకపోతే కొద్దిగా వాటర్​ని చల్లుకుంటూ పిండి ముద్దలా కలుపుకోవాలి.

టమాటాలతో కరకరలాడే "చిప్స్​" - ప్రిపరేషన్​ ఈజీ - పిల్లలు ఫుల్​ ఖుష్​ అవుతారు!

Meal Maker Cutlet Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • అనంతరం ఆ పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ముందు ఉండలా చేసి ఆపై కట్​లెట్ షేప్​లో రెడీ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇదేవిధంగా, పిండి మొత్తాన్ని కట్​లెట్స్​లా ప్రిపేర్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత ఒక చిన్న బౌల్​లో కోటింగ్ కోసం మైదా పిండి తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ వేసి చిక్కని మిశ్రమంలా కలుపుకోవాలి. అలాగే, ఒక ప్లేట్​లో బ్రెడ్ క్రంబ్స్ తీసుకుని పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి రెడీ చేసుకున్న కట్​లెట్స్​ను ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుంటూ మైదా పిండి మిశ్రమంలో డిప్ చేసి ఆపై బ్రెడ్ క్రంబ్స్​తో చక్కగా కోట్ చేసి కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి.
  • ఇలా మైదా పిండిలో కట్​లెట్స్ డిప్ చేసి వేసుకోవడం ఆయిల్ వేసినప్పుడు అవి విరిగిపోకుండా ఉంటాయి.
Meal Maker Cutlet Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • అలా పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వేగనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో స్లోగా అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, మీల్ మేకర్​తో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "కట్​లెట్స్" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
  • ఇక వీటిని టమాటా సాస్​లో అద్దుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది.
Meal Maker Cutlet Recipe
కొత్తిమీర తరుగు (ETV Abhiruchi)

క్యాబేజీతో సూపర్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ - పది నిమిషాల్లోనే రెడీ!

TAGGED:

EASY CUTLET RECIPE
CRISPY MEAL MAKER SNACK RECIPE
SIMPLE SNACK RECIPE
మీల్ మేకర్​తో కరకరలాడే కట్​లెట్స్
MEAL MAKER CUTLET RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.