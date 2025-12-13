ETV Bharat / offbeat

Meal Maker Gravy Curry
Meal Maker Gravy Curry (ETV Bharat)
Meal Maker Gravy Curry : మీల్​ మేకర్​ను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ ఒకటే రకం కాకుండా ఈసారి కాస్త కొత్తగా​ ఈ పద్ధతిలో కర్రీని ట్రై చేయండి. ​టేస్ట్​ సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇది వేడివేడి అన్నం, పూరీ, చపాతీ, పరోటా, బగారా, పులావ్​ల్లోకి సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Meal Maker Gravy Curry
మీల్ మేకర్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మీల్ ​మేకర్ - 1 కప్పు
  • ఆయిల్ - 7 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • పెరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
  • మసాలా దినుసులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • టమోటాలు - 2
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Meal Maker Gravy Curry
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండు కప్పుల నీళ్లు, కప్పు మీల్​ మేకర్ వేసి మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత మీల్​ మేకర్​ను బయటకు తీసి ప్లేట్ల్​లో వేయాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మీల్​ మేకర్​ను వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
Meal Maker Gravy Curry
టమోటాలు (Getty Images)
  • వేయించిన మీల్​ మేకర్​ను మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేయాలి. అలాగే కొద్దిగా పుదీనా, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మసాలా దినుసులు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి వేయించాలి. ఆనియన్స్ వేగాక ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
Meal Maker Gravy Curry
పెరుగు (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అర టీ స్పూన్​ పసుపు, నాలుగు పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి. అలాగే గ్రైండ్ చేసిన ఉల్లిపాయ పేస్ట్​ యాడ్ చేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, మీల్ ​మేకర్ మిశ్రమం యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత కప్పు నీళ్లు పోసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూతపెట్టి ఆరు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Meal Maker Gravy Curry
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఆరు నిమిషాల తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే వేడివేడి మీల్​ మేకర్​ కర్రీ మీ ముందుంటుంది!

