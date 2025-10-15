కుక్కర్లో సింపుల్గా చేసుకునే "బీట్రూట్ సోయా రైస్" - అప్పుడప్పుడైనా వీటిని తప్పకుండా ట్రై చేయండి!
రోజూ అన్నం, కూర కాకుండా - ఈసారి డిఫరెంట్గా ఈ రైస్ చేసి చూడండి!
Published : October 15, 2025 at 2:33 PM IST
Soya Chunks and Beetroot Rice : మార్నింగ్ టైం మహిళలు వంట చేయడానికి చేసే హడావుడి అంతాఇంతా కాదు. పిల్లలు, పెద్దలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ మొదలు లంచ్ వరకు రకరకాలుగా ప్రిపేర్ చేయాలి. టిఫిన్ ఏదో ఒకటి తిన్నా, మధ్యాహ్నం భోజనంలోకి మాత్రం రైస్, కర్రీ కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. అయితే ఎప్పుడూ ఒకటే రకంగా అన్నం, కూర తినాలంటే వారికి బోర్గా అనిపిస్తుంది. అందుకే కాస్త డిఫరెంట్గా ఓసారి బీట్రూట్ సోయా రైస్ చేసి చూడండి. ఈ విధంగా చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదికి చాలా నచ్చేస్తుంది. పైగా ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీ. అతి తక్కువ సమయంలోనే చాలా రుచికరంగా తయారు చేయోచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా సూపర్ టేస్టీ బీట్రూట్ సోయా రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 2 కప్పులు
- మీల్మేకర్ - ముప్పావు కప్పు
- నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- అల్లం తురుము - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ - 1
- బీట్రూట్ - 1 కప్పు
- క్యాప్సికం - 1
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- మిరియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి 20 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- అదేవిధంగా మరో గిన్నెలో ముప్పావు కప్పు మీల్మేకర్, సరిపడా వేడి నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం తురుము, మూడు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అల్లం వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాక ఒక కప్పు బీట్రూట్ ముక్కలు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- ఇందులోనే నానబెట్టిన మీల్మేకర్ వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఆ తర్వాత కొన్ని క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం అర కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా నానబెట్టిన బియ్యాన్ని వేసి మూడు నిమిషాల పాటు కలపాలి. అలాగే ఇందులో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
- మూడు విజిల్స్ అయ్యాక మూత తీసి చూశారంటే వేడివేడి బీట్రూట్ సోయా రైస్ సిద్ధమైనట్లే!
- బీట్రూట్ సోయా రైస్ను కీరదోసకాయ రైతాతో సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటుంది! ఇది లంచ్బాక్స్లోకి పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ.
- ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
