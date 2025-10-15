ETV Bharat / offbeat

కుక్కర్​లో సింపుల్​గా చేసుకునే "బీట్​రూట్ సోయా రైస్" - అప్పుడప్పుడైనా వీటిని తప్పకుండా ట్రై చేయండి!

రోజూ అన్నం, కూర కాకుండా - ఈసారి డిఫరెంట్​గా ఈ రైస్ చేసి చూడండి!

Soya Chunks and Beetroot Rice
Soya Chunks and Beetroot Rice (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 2:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Soya Chunks and Beetroot Rice : మార్నింగ్ టైం మహిళలు వంట చేయడానికి చేసే హడావుడి అంతాఇంతా కాదు. పిల్లలు, పెద్దలకు బ్రేక్​ఫాస్ట్​ మొదలు లంచ్​ వరకు రకరకాలుగా ప్రిపేర్ చేయాలి. టిఫిన్ ఏదో ఒకటి తిన్నా, మధ్యాహ్నం భోజనంలోకి మాత్రం రైస్​, కర్రీ కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. అయితే ఎప్పుడూ ఒకటే రకంగా అన్నం, కూర తినాలంటే వారికి బోర్​గా అనిపిస్తుంది. అందుకే కాస్త డిఫరెంట్​గా ఓసారి బీట్​రూట్ సోయా రైస్ చేసి చూడండి. ఈ విధంగా చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదికి చాలా నచ్చేస్తుంది. పైగా ప్రిపరేషన్​ కూడా చాలా ఈజీ. అతి తక్కువ సమయంలోనే చాలా రుచికరంగా తయారు చేయోచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా సూపర్​ టేస్టీ బీట్​రూట్ సోయా రైస్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

చూడగానే నోరూరించే "మడత కాజాలు" - ఇలా చేస్తే జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉంటాయి!

Beetroot Soya Rice
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 2 కప్పులు
  • మీల్​మేకర్ - ముప్పావు కప్పు
  • నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • అల్లం తురుము - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • బీట్​రూట్ - 1 కప్పు
  • క్యాప్సికం - 1
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Beetroot Soya Rice
బీట్​రూట్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి 20 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • అదేవిధంగా మరో గిన్నెలో ముప్పావు కప్పు మీల్​మేకర్​, సరిపడా వేడి నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం తురుము, మూడు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Beetroot Soya Rice
మీల్​మేకర్ (Getty Images)
  • అల్లం వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాక ఒక కప్పు బీట్​రూట్​ ముక్కలు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇందులోనే నానబెట్టిన మీల్​మేకర్ వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఆ తర్వాత కొన్ని క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం అర కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా నానబెట్టిన బియ్యాన్ని వేసి మూడు నిమిషాల పాటు కలపాలి. అలాగే ఇందులో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
Beetroot Soya Rice
కొబ్బరి తురుము (Getty Images)
  • మూడు విజిల్స్ అయ్యాక మూత తీసి చూశారంటే వేడివేడి బీట్​రూట్ సోయా రైస్ సిద్ధమైనట్లే!
  • బీట్​రూట్ సోయా రైస్​ను కీరదోసకాయ రైతాతో సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్​గా ఉంటుంది! ఇది లంచ్​బాక్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ.
  • ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
Beetroot Soya Rice
క్యాప్సికం (Getty Images)

కరకరలాడే "ఆనియన్ రింగ్స్" - పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే సింపుల్​గా ఇలా చేసి పెట్టండి!

బంగాళాదుంపతో టేస్టీ స్నాక్ - "మిర్చీ బజ్జీ"ని కూడా మర్చిపోతారు!

TAGGED:

SOYA BEETROOT RICE RECIPE
SOYA CHUNKS AND BEETROOT RICE
SOYA BEETROOT PULAO MAKING TELUGU
BEETROOT SOYA RICE PREPARE TELUGU
BEETROOT SOYA RICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఓ వైపు వ్యవసాయం, మరోవైపు కోళ్ల పెంపకం- ఏటా రూ.20 కోట్ల టర్నోవర్

ఎర్రని పెదాల కోసం "లిప్​స్టిక్" వాడుతున్నారా? - రోజూ పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా?

ఇండియా-యూఎస్​ ట్రేడ్ డీల్​- గడువులోగా ఒప్పందమే లక్ష్యంగా అమెరికాకు భారత బృందం

మంచి కెమెరా స్మార్ట్​ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా?- ఐతే వీటిపై ఓ లుక్కేయండి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.