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పెళ్లికి వెళ్తే గిఫ్ట్ ఇవ్వాల్సిందే! - అప్పుడే భోజనం టోకెన్ ఇస్తారు!!

- దక్షిణ కొరియా ఆసక్తికరమైన సంప్రదాయం - సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారిన మీల్స్ టోకెన్!

Marriage Meals Token
Marriage Meals Token (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2026 at 12:23 PM IST

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Marriage Meals Token : సాధారణంగా మనం పెళ్లికి వెళ్తే ఏం చేస్తాం? ముందుగా వధూవరులను కలిసి శుభాకాంక్షలు చెబుతాం. తెచ్చిన బహుమతులు ఏమైనా ఉంటే వారికి అందిస్తాం. చాలా మంది ఇలాంటి బహుమతులు ఏమీ లేకుండానే కొత్త జంటను ఆశీర్వచింది, తర్వాత భోజనానికి వెళ్తారు. కానీ, దక్షిణ కొరియాలో మాత్రం ఇందుకు భిన్నమైన సంప్రదాయం ఉందట! అక్కడ పెళ్లికి వచ్చిన అతిథులకు టోకెన్ ఇస్తారు. ఆ టోకెన్ చూపిస్తేనే భోజనం పెడతారు. ఈ సంప్రదాయం ఆశ్చర్యానికి గురి చేసిందంటూ ఓ భారతీయ యువతి తన అనుభవాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది వైరల్‌గా మారింది.

ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగాల కోసం విదేశాలకు వెళ్లే భారతీయులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. అలాంటి వారిలో జుహీ కూడా ఒకరు. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల తన కొరియన్‌ సహోద్యోగి వివాహానికి హాజరైన జుహీ.. అక్కడ తనకు ఎదురైన ఎక్స్​పీరియన్స్​ను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వీడియో రూపంలో షేర్ చేశారు.

"నేను సీనియర్‌ కొలీగ్స్‌తో కలిసి ఆ పెళ్లికి వెళ్లాను. వివాహ తంతు పూర్తయ్యేందుకు గంటకు పైగా సమయం పట్టింది. ఆ తర్వాత అతిథులంతా భోజనశాల వైపు వెళ్తుండడంతో.. మేము కూడా వారిని అనుసరించాము. అయితే, భోజనం చేసిన తర్వాత కొత్త జంటను కలిసి తాము తీసుకొచ్చిన బహుమతిని ఇవ్వాలని భావించాము. అలా డైనింగ్‌ హాల్‌లోకి వెళ్లబోతుండగా అక్కడి సెక్యూరిటీ సిబ్బంది మమ్మల్ని అడ్డుకుని, టోకెన్‌ చూపించమన్నారు. టోకెన్ ఏంటీ? అనేది అర్థం కాలేదు. కొరియన్‌ భాష తెలియకపోవడంతో కాసేపు తికమకపడ్డాం. ఆ తర్వాత మరో కొలీగ్‌ సహాయంతో అసలు విషయం తెలుసుకున్నాం" అని ఆమె వివరించారు.

టోకెన్‌ ఎందుకంటే?

దక్షిణ కొరియాలోని వివాహ వేడుకల్లో పెళ్లికి హాజరయ్యే అతిథులు.. ముందుగానే రిసెప్షన్‌ కౌంటర్‌ లో తమ బహుమతి, లేదా నగదు అందజేస్తారు. అప్పుడు వారికి ఒక టోకెన్‌ ఇస్తారు. ఆ టోకెన్‌ను సిబ్బందికి చూపిస్తేనే భోజన శాలలోకి ఎంట్రీ ఉంటుంది. అంటే, కానుక అందజేసి టోకెన్‌ తీసుకుంటేనో భోజనం అన్నమాట!

ఇది సంప్రదాయమేనట!

దక్షిణ కొరియాలో వివాహ సమయంలో కానుకలు ఇవ్వడాన్ని "Chuguigeum’"గా పిలుస్తారు. ఎవరు ఏ గిఫ్టు ఇస్తున్నారు? ఎంత నగదు ఇస్తున్నారు? అనేది నోట్ చేసుకొని, మళ్లీ వారి ఇంట్లో పెళ్లి జరిగినప్పుడు అంతే నగదు లేదా దానికి సమానమైన గిఫ్టు అందిస్తారు. పెళ్లి ఖర్చుల భారాన్ని కుటుంబం ఒక్కటే మోయకుండా.. ఒకరికొకరు ఆర్థికంగా సహకరించుకోవడమే దీని ఉద్దేశమని, ఈ విధానం సామాజిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని కొరియన్లు నమ్ముతారట.

వృథాకూ చెక్‌!

ఈ టోకెన్‌ విధానం వల్ల మరో ఉపయోగం కూడా ఉందట. పెళ్లికి వచ్చిన అతిథులలో ఎంతమంది భోజనం చేయబోతున్నారో నిర్వాహకులకు ముందుగానే ఓ స్పష్టత వస్తుంది. కాబట్టి.. ఎంత ఆహారం సిద్ధం చేయాలనే దానిపై ఒక అంచనా వచ్చేస్తుందని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల అనవసరంగా భోజనం మిగిలిపోవడం జరగదని అంటున్నారు. ఆ విధంగా వృథాను కూడా తగ్గించవచ్చనేది కొరియన్ల ఉద్దేశ్యమట.

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