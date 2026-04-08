సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్ "కోడిగుడ్డు దోసకాయ పులుసు" - తింటే వదలరు!

Published : April 8, 2026 at 4:45 PM IST

Egg Cucumber Curry : ఎగ్స్​తో చేసి వంటలంటే పిల్లలతో పాటు పెద్దలకూ చాలా బాగా నచ్చుతాయి! అందుకే ఎక్కువగా ఆమ్లెట్ లేదా ఎగ్ బుర్జీ చేయడమో చేస్తుంటారు. అలాగే దీనితో పులుసు కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే ఈ రెసిపీని ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్లో కోడిగుడ్డు దోసకాయ పులుసు ట్రై చేయండి. ఇలా చేశారంటే కమ్మకమ్మగా, పుల్లపుల్లగా అద్దిరిపోతుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. పైగా దీన్ని తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి, ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

దోసకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • దోసకాయ ముక్కలు - 2 కప్పులు
  • ఉడికించిన కోడిగుడ్లు - 10
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • టమోటా ప్యూరీ - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • గరంమసాలా - 1 టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
ఉడికించిన కోడిగుడ్లు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో దోసకాయలు, ఉల్లిపాయలను చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే రెండు కప్పుల టమోటా ప్యూరీని తీసి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా 10 ఎగ్స్​ను ఉడికించి పొట్టు తీసి పక్కనుంచాలి.
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కర్రీకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఉడికించిన కోడిగుడ్లు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, అర టేబుల్ స్పూన్ కారం, కొంచెం ఉప్పు వేసి ఎగ్స్​ని లైట్​గా వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇదే నూనెలో నాలుగు ఎండుమిర్చి, తరిగి ఉంచిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి కాస్త రంగు మారే వరకు వేయించాలి.
కారం (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న దోసకాయ ముక్కలు యాడ్​ చేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
  • ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ పసుపు, రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా వేసి కలపాలి. ఆపై కొద్దిగా కరివేపాకు, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న రెండు కప్పుల టమోటా ప్యూరీ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పులుసుకి సరిపడా నీళ్లు యాడ్ చేసి మరోసారి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అనంతరం వేయించిన ఎగ్స్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మసాలా మిశ్రమం కోడిగుడ్లకు పట్టేలా ఉడికించాలి.
  • మసాలాలు ఎగ్స్​కు మంచిగా పట్టి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు మూత తీసి కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి ఓ నిమిషం పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • అంతే సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్​ నోరూరించే కోడిగుడ్డు దోసకాయ పులుసు రెడీ అయినట్లే!

