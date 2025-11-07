పిల్లలూ ఇష్టంగా తినే "దొండకాయ వేపుడు" - సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్లో పొడిపొడిగా అద్దిరిపోతుంది!
- నయా స్టైల్లో నోరూరించే 'దొండకాయ ఫ్రై' - నచ్చనివాళ్లూ రెండు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు!
Published : November 7, 2025 at 10:21 AM IST
Dondakaya Vepudu in South Indian Style : మనలో చాలా మంది అంతగా తినడానికి ఇష్టపడని కూరగాయల్లో ఒకటి దొండకాయ. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఆ పేరు చెబితేనే చాలు వండక ముందే వద్దు మమ్మీ అనేస్తుంటారు. అయితే, అదంటే నచ్చని వాళ్లూ ఇష్టంగా తినేలా చేసి పెట్టే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్లో కమ్మని "దొండకాయ వేపుడు". ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. ఈ కర్రీ రుచి అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే, దీన్ని తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ దొండకాయ ఫ్రైను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పావుకేజీ - దొండకాయలు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- అరచెంచా - ఆవాలు
- అరచెంచా - జీలకర్ర
- చెంచా - వెల్లుల్లి తరుగు
- పావుచెంచా - పసుపు
- పావుకప్పు - ఉల్లిపాయ ముక్కలు
- పావుకప్పు - వేయించిన పల్లీలు
- వేయించిన నువ్వులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - పుట్నాలపప్పు
- రెండు చెంచాలు - కారం
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక చెంచా - ధనియాలపొడి
- అరచెంచా - జీలకర్రపొడి
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ దొండకాయ వేపుడు కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయిలో పల్లీలు, నువ్వులను విడివిడిగా వేయించుకోవాలి.
- అవి చల్లారేలోపు తాజా దొండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని పొడుగ్గా, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, పావు కప్పు పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగును రెడీ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం రెసిపీలోకి కావాల్సిన పల్లీ మసాలా పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న పొట్టు తీసిన పల్లీలు, నువ్వులు, పుట్నాలపప్పు వేసి అన్నింటినీ బరకగా పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ పొడిలో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి వేసుకుని అవన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి తరుగును వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు, పసుపు వేసి కలిపి మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు జత చేసి మరోసారి కలిపి మూతపెట్టాలి.
- ఆపై లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ దొండకాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- దొండకాయ ముక్కలు మంచిగా మగ్గిన తర్వాత అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పల్లీ మసాలా పొడిని యాడ్ చేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత సన్నని సెగ మీద మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కూర పొడిపొడిగా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకుని దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్లో వావ్ అనిపించే "దొండకాయ వేపుడు" ఇట్టే రెడీ అవుతుంది!
