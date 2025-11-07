ETV Bharat / offbeat

పిల్లలూ ఇష్టంగా తినే "దొండకాయ వేపుడు" - సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్​లో పొడిపొడిగా అద్దిరిపోతుంది!

- నయా స్టైల్​లో నోరూరించే 'దొండకాయ ఫ్రై' - నచ్చనివాళ్లూ రెండు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు!

Dondakaya Fry Recipe
Dondakaya Fry Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 7, 2025 at 10:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Dondakaya Vepudu in South Indian Style : మనలో చాలా మంది అంతగా తినడానికి ఇష్టపడని కూరగాయల్లో ఒకటి దొండకాయ. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఆ పేరు చెబితేనే చాలు వండక ముందే వద్దు మమ్మీ అనేస్తుంటారు. అయితే, అదంటే నచ్చని వాళ్లూ ఇష్టంగా తినేలా చేసి పెట్టే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్​లో కమ్మని "దొండకాయ వేపుడు". ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. ఈ కర్రీ రుచి అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే, దీన్ని తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ దొండకాయ ఫ్రైను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Dondakaya Fry Recipe
దొండకాయ ముక్కలు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పావుకేజీ - దొండకాయలు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • అరచెంచా - ఆవాలు
  • అరచెంచా - జీలకర్ర
  • చెంచా - వెల్లుల్లి తరుగు
  • పావుచెంచా - పసుపు
  • పావుకప్పు - ఉల్లిపాయ ముక్కలు
  • పావుకప్పు - వేయించిన పల్లీలు
  • వేయించిన నువ్వులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - పుట్నాలపప్పు
  • రెండు చెంచాలు - కారం
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఒక చెంచా - ధనియాలపొడి
  • అరచెంచా - జీలకర్రపొడి

మజ్జిగలో ఉడికించి ఇలా "కాకరకాయ కర్రీ" చేయండి - చేదు అస్సలే ఉండదు!

Dondakaya Fry Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ దొండకాయ వేపుడు కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయిలో పల్లీలు, నువ్వులను విడివిడిగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి చల్లారేలోపు తాజా దొండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని పొడుగ్గా, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, పావు కప్పు పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగును రెడీ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
Dondakaya Fry Recipe
పల్లీలు (Getty Images)
  • అనంతరం రెసిపీలోకి కావాల్సిన పల్లీ మసాలా పొడిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న పొట్టు తీసిన పల్లీలు, నువ్వులు, పుట్నాలపప్పు వేసి అన్నింటినీ బరకగా పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ పొడిలో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి వేసుకుని అవన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి తరుగును వేసి వేయించుకోవాలి.
Dondakaya Fry Recipe
నువ్వులు (Getty Images)
  • అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు, పసుపు వేసి కలిపి మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు జత చేసి మరోసారి కలిపి మూతపెట్టాలి.
  • ఆపై లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ దొండకాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
Dondakaya Fry Recipe
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • దొండకాయ ముక్కలు మంచిగా మగ్గిన తర్వాత అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పల్లీ మసాలా పొడిని యాడ్ చేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత సన్నని సెగ మీద మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కూర పొడిపొడిగా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకుని దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్​లో వావ్ అనిపించే "దొండకాయ వేపుడు" ఇట్టే రెడీ అవుతుంది!

క్యాబేజీతో సూపర్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ - పది నిమిషాల్లోనే రెడీ!

వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు పచ్చడి" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

TAGGED:

DONDAKAYA FRY RECIPE
DONDAKAYA VEPUDU SOUTH INDIAN STYLE
EASY AND TASTY DONDAKAYA CURRY
దొండకాయ ఫ్రై తయారీ విధానం
SOUTH INDIAN STYLE DONDAKAYA FRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

సేమియాతో పాయసం కాదు - ఇలా "ఊతప్పం" చేసుకోండి - టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది!

'ఇక స్కూళ్లకు వెళ్లండి!'- వరల్డ్ ఛాంపియన్లతో మోదీ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.