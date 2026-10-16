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"తిరుమలలో గరుడ సేవ" - విజయవాడ నుంచి జనసాధారణ్ ప్రత్యేక రైళ్లు

సౌత్​కోస్ట్ రైల్వే జన్​సాధారణ్ స్పెషల్ రైళ్లు - నాలుగు రోజులు 8 ట్రిప్పులు

jan sadharan express
jan sadharan express (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 16, 2026 at 10:57 AM IST

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jan sadharan express : తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాలు, ప్రత్యేకించి గరుడ సేవకు భక్తులు పోటెత్తే అవకాశం ఉంది. దీనికి తోడు దసరా, దీపావళి పండుగ సెలవుల సందర్భంగా ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా జన్​ సాధారణ్ స్పెషల్ రైళ్లను నడిపించనున్నట్లు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే వెల్లడించింది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు తిరుపతి - విజయవాడ మార్గంలో ఈ నలె 17 నుంచి 20 వరకు 8 ట్రిప్పులు నడవనున్నాయి. ప్రయాణికులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు.

జన సాధారణ్ రైళ్ల వేళలు, షెడ్యూల్ వివరాలు

  1. ట్రైన్ నంబర్ 07251 తిరుపతి - విజయవాడ (జన సాధారణ్ స్పెషల్) : ఈ రైలు అక్టోబర్ 17న తిరుపతి నుంచి విజయవాడ వరకు ప్రయాణించనుంది. తిరుపతిలో తెల్లవారుజామున 2.30గంటలకు బయల్దేరి ఉదయం 9.30గంటలకు విజయవాడ చేరుకుంటుంది.
  2. ట్రైన్ నంబర్ 07249 విజయవాడ - తిరుపతి (జన సాధారణ్ స్పెషల్) : ఈ రైలు అక్టోబర్ 17 నుంచి 20 వరకు విజయవాడ నుంచి తిరుపతి వరకు 4 ట్రిప్పులు కొనసాగుతుంది. విజయవాడలో ఉదయం 10గంటలకు బయల్దేరి రాత్రి 7గంటలకు తిరుపతి చేరుకుంటుంది.
  3. ట్రైన్ నంబర్ 07250 తిరుపతి - విజయవాడ (జన సాధారణ్ స్పెషల్) : ఈ రైలు అక్టోబర్ 17 నుంచి 19 వరకు తిరుపతి నుంచి విజయవాడ వరకు 3 ట్రిప్పులు కొనసాగుతుంది. తిరుపతిలో రాత్రి 9.10గంటలకు బయల్దేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 6.30గంటలకు విజయవాడ చేరుకుంటుంది.
  4. ఈ రైళ్లలో మొత్తం 21కోచ్​లు ఉంటాయి. అందులో 19 జనరల్ సెకండ్​ క్లాస్ బోగీలు కాగా, మరో 2 సెకండ్ క్లాస్ లగేడ్ కమ్ బ్రేక్ వ్యాన్ (ఎస్​ఎల్​ఆర్) బోగీలు.

రైళ్లు ఆగే స్టేషన్లు ఇవే

జన సాధారణ్​ ప్రత్యేక రైళ్లు 07251, 07249, 07250 తిరుపతి - విజయవాడ మధ్య రేణిగుంట, శ్రీకాళహస్తి వెంకటగిరి, గూడూరు, నెల్లూరు, కావలి, సింగరాయకొండ, ఒంగోలు, చిన గంజాం, చీరాల, బాపట్ల, నిడుబ్రోలు, తెనాలి, దుగ్గిరాల, పెద్దవాడిపూడి స్టేషన్లలో ఆగుతాయని సౌత్​ కోస్ట్ రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు.

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JAN SADHARAN EXPRESS
TIRUPATI TO VIJAYAWADA TRAINS
INDIAN RAILWAYS
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