"తిరుమలలో గరుడ సేవ" - విజయవాడ నుంచి జనసాధారణ్ ప్రత్యేక రైళ్లు
సౌత్కోస్ట్ రైల్వే జన్సాధారణ్ స్పెషల్ రైళ్లు - నాలుగు రోజులు 8 ట్రిప్పులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:57 AM IST
jan sadharan express : తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాలు, ప్రత్యేకించి గరుడ సేవకు భక్తులు పోటెత్తే అవకాశం ఉంది. దీనికి తోడు దసరా, దీపావళి పండుగ సెలవుల సందర్భంగా ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా జన్ సాధారణ్ స్పెషల్ రైళ్లను నడిపించనున్నట్లు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే వెల్లడించింది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు తిరుపతి - విజయవాడ మార్గంలో ఈ నలె 17 నుంచి 20 వరకు 8 ట్రిప్పులు నడవనున్నాయి. ప్రయాణికులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు.
🚆 FESTIVE TRAVEL ALERT: Unreserved Jansadharan Special Trains! ✨ To clear the extra rush of passengers and pilgrims during Garuda Seva & Dussehra, South Coast Railway will operate fully unreserved Jansadharan Special trains between Tirupati & Vijayawada #SouthCoastRailway #IndianRailways #DussehraSpecial #GarudaSeva #Tirupati #Vijayawada #SpecialTrains #FestiveTravel @drmvijayawada @DRMVSKPSCoR @drmgtl @drmgnt @RailMinIndia— SOUTH COAST RAILWAY - SCoR (@SCoRAILWAYVSKP) October 15, 2026
జన సాధారణ్ రైళ్ల వేళలు, షెడ్యూల్ వివరాలు
- ట్రైన్ నంబర్ 07251 తిరుపతి - విజయవాడ (జన సాధారణ్ స్పెషల్) : ఈ రైలు అక్టోబర్ 17న తిరుపతి నుంచి విజయవాడ వరకు ప్రయాణించనుంది. తిరుపతిలో తెల్లవారుజామున 2.30గంటలకు బయల్దేరి ఉదయం 9.30గంటలకు విజయవాడ చేరుకుంటుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07249 విజయవాడ - తిరుపతి (జన సాధారణ్ స్పెషల్) : ఈ రైలు అక్టోబర్ 17 నుంచి 20 వరకు విజయవాడ నుంచి తిరుపతి వరకు 4 ట్రిప్పులు కొనసాగుతుంది. విజయవాడలో ఉదయం 10గంటలకు బయల్దేరి రాత్రి 7గంటలకు తిరుపతి చేరుకుంటుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07250 తిరుపతి - విజయవాడ (జన సాధారణ్ స్పెషల్) : ఈ రైలు అక్టోబర్ 17 నుంచి 19 వరకు తిరుపతి నుంచి విజయవాడ వరకు 3 ట్రిప్పులు కొనసాగుతుంది. తిరుపతిలో రాత్రి 9.10గంటలకు బయల్దేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 6.30గంటలకు విజయవాడ చేరుకుంటుంది.
- ఈ రైళ్లలో మొత్తం 21కోచ్లు ఉంటాయి. అందులో 19 జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ బోగీలు కాగా, మరో 2 సెకండ్ క్లాస్ లగేడ్ కమ్ బ్రేక్ వ్యాన్ (ఎస్ఎల్ఆర్) బోగీలు.
రైళ్లు ఆగే స్టేషన్లు ఇవే
జన సాధారణ్ ప్రత్యేక రైళ్లు 07251, 07249, 07250 తిరుపతి - విజయవాడ మధ్య రేణిగుంట, శ్రీకాళహస్తి వెంకటగిరి, గూడూరు, నెల్లూరు, కావలి, సింగరాయకొండ, ఒంగోలు, చిన గంజాం, చీరాల, బాపట్ల, నిడుబ్రోలు, తెనాలి, దుగ్గిరాల, పెద్దవాడిపూడి స్టేషన్లలో ఆగుతాయని సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు.