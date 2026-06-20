"NEET" విద్యార్థులకు "దక్షిణ కోస్తా రైల్వే" స్పెషల్ రైళ్లు - ప్రయాణ మార్గాలు, స్టేషన్లు ఇవే!
పరీక్ష నేపథ్యంలో రద్దీ - విశాఖ-పలాస, తిరుపతి-చర్లపల్లి మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 5:12 PM IST
NEET Special Train : నీట్ పరీక్ష, ప్రయాణికుల రద్దీ నేపథ్యంలో ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపిస్తున్నట్లు సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే (SCoR) తెలిపింది. విశాఖ, పలాస మధ్య 3 స్పెషల్ సర్వీసులు, తిరుపతి, చర్లపల్లి మధ్య రెండు సర్వీసులను ఏర్పాటు చేసినట్లు పేర్కొంది.
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రైలు నంబర్ 08052 : విశాఖపట్నం - పలాస స్పెషల్ విశాఖపట్నంలో ఈ నెల 20న 11.20గంటలకు బయల్దేరి మధ్యాహ్నం 3గంటలకు చేరుకుంటుంది. కొత్తవలస, విజయనగరం, చీపురుపల్లి, శ్రీకాకుళం రోడ్, కోటబొమ్మాలి, నవుపాడ స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.
రైలు నంబర్ -08053 : పలాస టు విశాఖపట్నం స్పెషల్ శనివారం రాత్రి 7గంటలకు ప్రారంభమై అర్ధరాత్రి 12.30గంటలకు విశాఖ చేరుతుంది. ఈరైలు పుండి, రౌత్ పట్నం, నవుపాడ, దిండు గోపాలపురం, , కోటబొమ్మాలి, హరిశ్చంద్రాపురం, తిలారు, ఉర్లం, శ్రీకాకుళం రోడ్, దూసి, పొందూరు, సిగడం, బాటువ, చీపురుపల్లి, గరివిడి, నెల్లిమర్ల, విజయనగరం, కోరుకొండ, ఆలమంద, కంటకపల్లె, కొత్త వలస, పెందుర్తి, సింహాచలం నార్త్, మర్రిపాలెం స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. జనరలో బోగీలు 10, సెకండ్ క్లాస్ కమ్ లగేజ్ కోచ్లో 2 ఉంటాయి.
రైలు నంబర్ 08054 : విశాఖపట్నం టు పలాస ఈ రైలు ఈ నెల 21న విశాఖపట్నంలో రాత్రి 7గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. అర్ధరాత్రి 12.15గంటలకు పలాస చేరుతుంది. మర్రిపాలెం, సింహాచలం, సింహాచలం నార్త్, పెందుర్తి, కొత్త వలస, కంటకపల్లె, ఆలమంద, కోరకొండ, విజయనగరం, నెల్లిమర్ల, గరివిడి, చీపురుపల్లి, బాటువ, సిగడం, పొందూరు, దుసి, శ్రీకాకుళం రోడ్, ఉర్లం, తిలారు, హరిశ్చంద్రాపురం, కోటబొమ్మాలి, దిండు గోపాలపురం, నవుపాడ, రౌతాపురం, పుండి స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. జనరలో బోగీలు 10, సెకండ్ క్లాస్ కమ్ లగేజ్ కోచ్లో 2 ఉంటాయి.
రైలు నంబర్ 07052 : తిరుపతి - చర్లపల్లి - తిరుపతి స్పెషల్ ఈ రైలు చర్లపల్లిలో ఈ నెల 21న రాత్రి 8గంటలకు బయల్దేరుతుంది. మధ్యాహ్నం 1.15గంటలకు తిరుపతి చేరుకుంటుంది. మార్గమధ్యలో కాచిగూడం, షాద్ నగర్, జడ్చర్ల, మహబూబ్ నగర్, గద్వాల, కర్నూలు, దోన్, గుంతకల్, గుత్తి, తాడిపత్రి, ఎర్రగుంట్ల, కడప, రాజంపేట, కోడూరు, రేణిగుంట స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.
ఈ రైలులో 14 స్లీపర్ బోగీలు, సెకండ్ క్లాస్ బోగీలు 2, జనరల్ బోగీలు 4 ఉంటాయి. విద్యార్థులు స్పెషల్ ట్రైన్ల అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని దక్షిణ కోస్తా రైల్వే కోరింది.
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