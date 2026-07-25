"విజయవాడ-గూడూరు సెక్షన్" పరిధిలో సిగ్నలింగ్ పనులు - పలు రైళ్లు రద్దు చేసిన దక్షిణ కోస్తా రైల్వే!
సిగ్నలింగ్, లూప్ లైన్ పనులు - విజయవాడ డివిజన్ పరిధిలో పలు రైళ్లు రద్దు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 10:25 AM IST
Railway Announcement : విజయవాడ - గూడూరు సెక్షన్ పరిధిలో నెల్లూరు, తలమంచి స్టేషన్ల మధ్య ఆటోమేటిక్ బ్లాక్ సిగ్నలింగ్ పనుల కారణంగా పలు రైళ్లు రద్దు చేసినట్లు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే వెల్లడించింది. ఈ కారణంగా ఈ నెల 27, 28 తేదీల్లో దాదాపు 10 రైళ్లు రద్దయినట్లు పేర్కొంది. ప్రయాణికులు ఈ విషయాన్ని గమనించి తమ ప్రయాణం షెడ్యూల్ మార్చుకోవాలని దక్షిణ కోస్తా రైల్వే విజ్ఞప్తి చేసింది. రద్దు చేసిన రైళ్ల వివరాలు.
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- జులై 27 ట్రైన్ నంబర్ 67225 : విజయవాడ - గూడూరు
- జులై 28 ట్రైన్ నంబర్ 66035 : సూళ్లూరు పేట - నెల్లూరు
- జులై 28 ట్రైన్ నంబర్ 66036 : నెల్లూరు - సూళ్లూరు పేట
- జులై 28 ట్రైన్ నంబర్ 66041 : సూళ్లూరు పేట - నెల్లూరు
- జులై 28 ట్రైన్ నంబర్ 66040 : నెల్లూరు - సూళ్లూరు పేట
- జులై 28 ట్రైన్ నంబర్ 66037 : సూళ్లూరు పేట - నెల్లూరు
- జులై 28 ట్రైన్ నంబర్ 66038 : నెల్లూరు - సూళ్లూరు పేట
- జులై 28 ట్రైన్ నంబర్ 67204 : రేణిగుంట - నెల్లూరు
- జులై 28 ట్రైన్ నంబర్ 17259 : నెల్లూరు - విజయవాడ
- జులై 28 ట్రైన్ నంబర్ 67225 : విజయవాడ - గూడూరు
- జులై 28 ట్రైన్ నంబర్ 67226 : గూడూరు - విజయవాడ
విజయవాడ డివిజన్ పరిధిలో గుల్లిపాడు వద్ద అదనపు లూప్లైన్ పనుల కారణంగా ఆగస్టు 8న పలు రైళ్లు రద్దు చేయనున్నట్లు సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే వెల్లడించింది. రద్దయిన రైళ్ల వివరాలు ఇవీ.
- ఆగస్టు 8 ట్రైన్ నంబర్ 17268 : విశాఖపట్నం - కాకినాడ పోర్ట్
- ఆగస్టు 8 ట్రైన్ నంబర్ 17267 : కాకినాడ పోర్ట్ - విశాఖపట్నం
- ఆగస్టు 8 ట్రైన్ నంబర్ 67286 : విశాఖపట్నం - రాజమండ్రి
- ఆగస్టు 8 ట్రైన్ నంబర్ 67285 : రాజమండ్రి - విశాఖపట్నం
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