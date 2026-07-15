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విశాఖ పరిధిలో పలు రైళ్లు రద్దు - వెల్లడించిన 'దక్షిణ కోస్తా' రైల్వే

ప్రయాణికులకు ముఖ్య గమనిక - అభివృద్ధి పనుల కారణంగా నేడు, రేపు రైళ్ల వేళల్లోనూ మార్పులు!

south_coast_railway_zone
south_coast_railway_zone (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 10:48 AM IST

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South Coast Railway Zone Announcement : దక్షిణ కోస్తా రైల్వే పరిధిలో ట్రాక్ ఆధునీకరణ పనులు, విద్యుదీకరణ కారణంగా పలు రైళ్లపై ప్రభావం పడుతోంది. తాజాగా గరుడబిల్లి - గొట్లం, డొంకినివలస-కోమటిపల్లి స్టేషన్ల మధ్య అభివృద్ధి పనులతో పలు రైళ్లను రద్దు చేయడంతో పాటు మరికొన్నింటి వేళలు, స్టేషన్లలో మార్పులు చేసినట్లు దక్షిణ కోస్తా అధికారులు వెల్లడించారు. ట్రాఫిక్, విద్యుదీకరణ పనుల కారణంగా మార్పులు ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. ఈ మార్పులు ఈ నెల 15, 16న వర్తిస్తాయని తెలిపారు.

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జులై 16న గరుడబిల్లి - గొట్లం మార్గంలో ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు పనులు నిర్వహించనున్నారు. ఆ తర్వాత ట్రైన్ నంబర్ 18529 ఎక్స్​ప్రెస్ ప్రయాణించనుంది. ఇక ఇదే రోజున డొంకినివలస-కోమటిపల్లి మధ్య ఉదయం 7.30 గంటల నుంచి 11.30 గంటల వరకు పనులు నిర్వహించిన తర్వాత 18529 ఎక్స్​ప్రెస్ బయల్దేరుతుందని రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు.

రద్దయిన రైళ్ల వివరాలు

  • ఈ నెల 15న ట్రైన్ నంబర్ 58504 విశాఖపట్నం - భవానిపట్నం
  • ఈ నెల 16న ట్రైన్ నంబర్ 58503 భవానిపట్నం - విశాఖపట్నం
  • ఈ నెల 16న ట్రైన్ నంబర్ 58538 విశాఖపట్నం - కోరాపుట్
  • ఈ నెల 16న ట్రైన్ నంబర్ 58537 కోరాపుట్ - విశాఖపట్నం

రీ షెడ్యూల్ చేసినవి

  • ట్రైన్ నంబర్ 12807 విశాఖపట్నం - హజ్రత్ నిజాముద్దిన్ ఎక్స్​ప్రెస్ 2 గంటలు ఆలస్యంగా బయల్దేరనుంది.

షార్ట్ టర్మినేషన్

ట్రైన్ నంబర్ 172433 గుంటూరు - రాయగడ ఎక్స్​ప్రెస్ విజయనగరం స్టేషన్ లో నిలిచిపోనుంది. అదే విధంగా ట్రైన్ నంబర్ 17244 రాయగడ - గుంటూరు ఎక్స్​ప్రెస్ సైతం విజయనగరం నుంచి బయల్దేరనుంది.

ఆయా రూట్లలో వెళ్లే ప్రయాణికులు రైళ్ల వేళల్లో మార్పులను గమనించి సహకరించాల్సిందిగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే అధికారులు కోరారు. ఇప్పటికే టికెట్ బుక్ చేసుకుని ప్రయాణానికి సిద్ధమైన వారు, బుకింగ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న ప్రయాణికులు మార్పులకు అనుగుణంగా తమ ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేశారు.

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SOUTH COAST RAILWAY ZONE
CANCELLED TRAINS LIST
VISAKHA TO BHAVANIPATNAM
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