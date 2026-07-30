ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు "ఈ రైళ్లు" రద్దు! - మరికొన్ని దారి మళ్లింపు!
ఖాజీపేట-కొండపల్లి మార్గంలో ఇంటర్ లాకింగ్ పనులు - పలు రైళ్లు రద్దు, మరికొన్ని దారి మళ్లింపు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 2:29 PM IST
Trains Cancelled List : రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్. ఖాజీపేట-కొండపల్లి మార్గంలో నాన్ ఇంటర్ లాకింగ్ పనుల కారణంగా పలు రైళ్లను రద్దు చేయగా, మరికొన్నింటిని దారి మళ్లించినట్లు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే వెల్లడించింది. వీటిలో పలు ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్తో పాటుగా, ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు కూడా ఉన్నాయి. నాన్ ఇంటర్ లాకింగ్ పనుల్లో జాప్యం జరగకుండా, ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆగస్టు 15 నుంచి ఆగస్టు 19 వరకు ఐదు రోజుల పాటు ఈ రైళ్లు రద్దు కానున్నాయి. ఈ మేరకు అడ్వాన్స్ బుకింగ్, ప్రయాణాల్లో ఇబ్బందులు కలగకుండా ముందస్తు ప్రకటన జారీ చేస్తున్నట్లు విజయవాడ రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. మార్పులను గమనించి ప్రయాణికులు అందుకు సహకరించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేశారు. మరి, రద్దయిన రైళ్ల వివరాలు, దారి మళ్లించిన ట్రైన్స్, తేదీలు స్టేషన్ల వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
"తిరుపతి సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ రెగ్యులర్" - వెల్లడించిన దక్షిణ కోస్తా రైల్వే!
🚆 Passenger Advisory | Train Service Updates— Vijayawada Division SCoR (@drmvijayawada) July 29, 2026
⚠️ TRAIN REGULATIONS NOTICE: Kazipet–Kondapalli Section ⚠️
South Coast Railway has announced temporary changes to train operations from August 14th to August 19th, 2026, due to essential infrastructure works between Dornakal Jn and… pic.twitter.com/z2NKG2DLAy
రద్దయిన రైళ్లు, తేదీలు, స్టేషన్ల వివరాలిలా :
ట్రైన్ నంబర్ స్టేషన్లు ఫ్రీక్వెన్సీ తేదీలు
- 67767 డోర్నకల్ - విజయవాడ (ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు రద్దు)
- 67768 విజయవాడ - డోర్నకల్ (ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు రద్దు)
- 67215 విజయవాడ - భద్రాచలం రోడ్ డైలీ (ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు రద్దు)
- 67216 భద్రాచలం రోడ్ - విజయవాడ డైలీ (ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు ఇది రద్దు)
- 12713 విజయవాడ - సికింద్రాబాద్ డైలీ (ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు ఈ ట్రైన్ రద్దు)
- 12714 విజయవాడ-సికింద్రాబాద్ (ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు ఇది రద్దు)
- 12705 గుంటూరు-సికింద్రాబాద్ డైలీ (ఆగస్టు 19వ తేదీ రద్దు)
- 12706 సికింద్రాబాద్ - గుంటూరు (ఆగస్టు 19వ తేదీ రద్దు)
- 12861 విశాఖపట్నం - మహబూబ్నగర్ డైలీ (ఆగస్టు 16, 17, 18 తేదీల్లో రద్దు)
- 12862 మహబూబ్నగర్ - విశాఖపట్నం డైలీ (ఆగస్టు 17, 18, 19 తేదీల్లో రద్దు)
- 12775 కాకినాడ టౌన్ - లింగంపల్లి (ఆగస్టు 16, 17, 18 తేదీల్లో రద్దు)
- 12776 లింగంపల్లి - కాకినాడ టౌన్ (ఆగస్టు 17, 18, 19 తేదీల్లో రద్దు)
- 17659 సికింద్రాబాద్ - భద్రాచలం డైలీ (ఆగస్టు 17 నుంచి 18 వరకు రద్దు)
- 17660 భద్రాచలం - సికింద్రాబాద్ డైలీ (ఆగస్టు 18 నుంచి 19 వరకు రద్దు)
- 12745 సికింద్రాబాద్ - మణుగూరు డైలీ (ఆగస్టు 17 నుంచి 18 వరకు రద్దు
- 12746 మణుగూరు - సికింద్రాబాద్ డైలీ (ఆగస్టు 18 నుంచి 19 వరకు రద్దు)
- 67765 ఖాజీపేట - దోర్నకల్ డైలీ ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు రద్దు
- 67766 డోర్నకల్ - ఖాజీపేట డైలీ ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు రద్దు
దారిమళ్లించిన రైళ్ల వివరాలు :
- ట్రైన్ నంబర్ 18519 విశాఖపట్నం-లోకమాన్యతిలక్ టెర్మినల్ రైలు ఆగస్టు 14 నుంచి 18 వరకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో ప్రయాణించనుంది.
- ప్రస్తుతం విజయవాడ - ఖాజీపేట - సికింద్రాబాద్ మార్గంలో వెళ్లే ఈ రైలును పైన తెలిపిన తేదీల్లో (5రోజులు) విజయవాడ - గుంటూరు - పగిడిపల్లి - సికింద్రాబాద్ మార్గంలో నడిపించనున్నట్లు తెలిపారు రైల్వే అధికారులు. దీంతో ఈ ట్రైన్ కాజీపేట్ వెళ్లకుండానే ప్రయాణిస్తుంది.
- రైలు నంబర్ 18520 ఎల్టీటీ ముంబై - విశాఖపట్నం డైలీ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా ఆగస్టు 14 నుంచి 18 వరకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో నడవనుంది
- ట్రైన్ నంబర్ 11019/11020 భువనేశ్వర్-ఛత్రపతి శివాజీ టెర్మినల్ డైలీ ఆగస్టు 17 నుంచి 18 వరకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో నడిపించనున్నారు.
- ప్రస్తుతం ఈ రైలు విజయవాడ - ఖాజీపేట - సికింద్రాబాద్ మార్గంలో వెళ్తుంది. పైన తెలిపిన తేదీల్లో మాత్రం విజయవాడ - గుంటూరు - పగిడిపల్లి - సికింద్రాబాద్ మార్గంలో ప్రయాణించనుంది.
- రైలు నంబర్ 17208 మచిలీపట్నం-సాయినగర్ శిర్డీ (ఆగస్టు 18 మంగళవారం) ఈ ట్రైన్ ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో నడవనుంది.
- ప్రస్తుతం విజయవాడ - ఖాజీపేట - సికింద్రాబాద్ మార్గంలో వెళ్లే ఈ రైలు పైన తెలిపిన తేదీలో విజయవాడ - గుంటూరు - పగిడిపల్లి - సికింద్రాబాద్ మార్గంలో వెళ్లనుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 17205 సాయినగర్ శిర్డీ-కాకినాడ పోర్ట్ (మంగళ, గురు, ఆది) ఆగస్టు18న దారి మళ్లించారు. ఖాజీపేటకు బదులుగా వయా పగిడిపల్లి, గుంటూరు మీదుగా ప్రయాణించనుంది.
- రైలు నంబర్ 18046 చల్లపల్లి-షాలిమార్ డైలీ ఆగస్టు 18, 19 తేదీల్లో చర్లపల్లి - పగిడిపల్లి - గుంటూరు - విజయవాడ మీదుగా నడపనున్నారు. దీంతో భువనగిరి, ఆలేరు, జనగాం, ఖాజీపేట, వరంగల్, మహబూబాబాద్ స్టేషన్లకు వెళ్లకుండానే ఇది ప్రయాణిస్తుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 00761 రేణిగుంట-హజ్రత్నిజాముద్దీన్(ఆగస్టు 14, 15, 17, 28) తేదీల్లో ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో ప్రయాణించనుంది.
- అలాగే, రైలు నంబరు 17201/17202 గుంటూరు-సికింద్రాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆగస్టు 15వ తేదీ నుంచి 19 వరకు గుంటూరు-ఖాజీపేట మధ్య రద్దు చేస్తున్నట్లు రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.
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