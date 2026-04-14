గుర్తుపట్టావా గురూ! ఇదెక్కడో "చెప్పుకోండి చూద్దాం!" - "రవితేజ" పోస్టర్పై 'SCR' క్విజ్!
సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ట్వీట్ - స్టేషన్ ఎక్కడో చెప్పాలంటూ ప్రశ్న!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 3:44 PM IST
SCR Tweet : ఇండియన్ రైల్వే వ్యవస్థలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే (SCR)కు ప్రత్యేక స్థానం, గుర్తింపు ఉంది. దేశంలోని అత్యంత కీలకమైన జోన్లలో ఇది ఒకటి కాగా, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సేవలు అందిస్తోంది. సౌత్ సెంట్రల్ జోన్లో ఆరు సబ్ డివిజన్లు (సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, విజయవాడ, గుంతకల్, గుంటూరు, నాందేడ్) ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రజలకు చేరువయ్యేలా సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా మరింత సమాచారాన్ని పంచుకుంటోంది. రైళ్ల వేళల్లో మార్పులు, కొత్త రైళ్లు, రైల్వే లైన్లు, రైళ్ల రద్దు, బుకింగ్ తదితర విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు సామాజిక మాధ్యమం 'X' వేదికగా వెల్లడిస్తోంది. తాజాగా "సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే" ఎక్స్ ఖాతాలో ఓ పోస్టర్ షేర్ చేసింది. వెంకీ సినిమాకు సంబంధించిన ఈ పోస్టర్లో 'మాస్ మహరాజ' రవి తేజ, ప్రముఖ హాస్య నటుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి రైలు బోగీ డోర్ దగ్గర నిలబడి ఉన్నారు. దీనికి 'Guess the station from this iconic scene' అనే క్యాప్షన్ ఇచ్చింది.
Quiz Alert! 🔍✨— South Central Railway (@SCRailwayIndia) March 30, 2026
Can you identify this railway station?#RailwayQuiz #SCR #IndianRailways pic.twitter.com/O1PK2adoJr
గతంలో గుత్తి స్టేషన్ ఫొటోతో
కేంద్రం అమృత్ భారత్ పథకంలో భాగంగా రైల్వే స్టేషన్లను ఆధునీకరిస్తోంది. కొన్నేళ్ల కిందటి స్టేషన్లలో మౌలిక వసతులు కల్పించడంతో పాటు స్థానిక సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు పెద్దపీట వేస్తూ నిర్మాణాలు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఐఆర్సీటీసీ తన "ఎక్స్" ఖాతా ద్వారా స్థానికతకు పెద్దపీట వేస్తూ రైల్వే స్టేషన్ల ఫొటోలు పోస్ట్ చేస్తోంది. గతంలో Station Name : "_O_T_" అంటూ 'గుత్తి స్టేషన్ ఫొటో' పోస్ట్ చేసింది.
A journey through contrasts of fiery chilli beds and verdant fields, Indian Railways captures Guntur, Andhra Pradesh, in motion. 🌶️@RailMinIndia @AshwiniVaishnaw @drmgnt @drmvijayawada #viralsong #explore #trendingreel #mirchi pic.twitter.com/wwoSQHqz4y— South Central Railway (@SCRailwayIndia) March 26, 2026
గుంటూరు మిర్చి వీడియో వైరల్
కనుచూపుమేరలో పచ్చని మిర్చి తోటలు, పక్కననే ఆరబెట్టిన ఎర్రటి మిర్చి కల్లాలు మధ్యలో దూసుకెళ్తున్న రైళ్లు! గుంటూరు జిల్లాలో ఆవిష్కృతమైన ఈ ప్రకృతి చిత్రాన్ని ఐఆర్సీటీసీ - సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే గతంలో పోస్ట్ చేసింది. దీనిని ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా మంత్రి లోకేశ్ను ట్యాగ్ చేస్తూ రీట్వీట్ చేయడం తెలిసిందే. ఈ వైరల్ వీడియో ఇప్పటికీ సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది.
Quiz Alert! 🔍✨— South Central Railway (@SCRailwayIndia) April 14, 2026
Can you identify this railway station?
Drop your answers in the comments! 👇#RailwayQuiz #SCR #IndianRailways @RailMinIndia @AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/Z6BBnk1ums
వెంకీ చిత్రం నుంచేనా!
ఐఆర్సీటీసీ తాజాగా పోస్ట్ చేసిన చిత్రం రవితేజ వెంకీ సినిమాకు సంబంధించింది అని తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాలో ట్రైన్ జర్నీ గురించి తెలియని ప్రేక్షకులు ఉండరు. ఎంతో హాస్యభరితంగా తెరకెక్కించిన సన్నివేశాలు ఈ చిత్రానికే హైలైట్. బ్రహ్మానందం, ఏవీఎస్, వేణుమాధవ్, చిత్రం శ్రీను పాత్రలు గుర్తుకు రాగానే నవ్వొచ్చేస్తుంది. మరి ఈ ఐకానిక్ సీన్ ఏ స్టేషన్లో చిత్రీకరించారో మీకు తెలిస్తే జవాబు చెప్పేయండి!
IRCTC "దివ్య దక్షిణ యాత్ర" - ఒకే ట్రిప్లో అరుణాచలం, రామేశ్వరం సహా ఎన్నో క్షేత్రాల దర్శనం!
"హైదరాబాద్-అరకు టూర్" - IRCTC బంపర్ ఆఫర్!
"రైల్వే రిజర్వేషన్ టికెట్" క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారా? - కొత్త రూల్స్ మీరు తెలుసుకోవాల్సిందే!