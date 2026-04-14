గుర్తుపట్టావా గురూ! ఇదెక్కడో "చెప్పుకోండి చూద్దాం!" - "రవితేజ" పోస్టర్​పై 'SCR' క్విజ్!

సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ట్వీట్ - స్టేషన్ ఎక్కడో చెప్పాలంటూ ప్రశ్న!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 3:44 PM IST

SCR Tweet : ఇండియన్ రైల్వే వ్యవస్థలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే (SCR)కు ప్రత్యేక స్థానం, గుర్తింపు ఉంది. దేశంలోని అత్యంత కీలకమైన జోన్లలో ఇది ఒకటి కాగా, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సేవలు అందిస్తోంది. సౌత్ సెంట్రల్ జోన్​లో ఆరు సబ్ డివిజన్లు (సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, విజయవాడ, గుంతకల్, గుంటూరు, నాందేడ్) ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రజలకు చేరువయ్యేలా సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా మరింత సమాచారాన్ని పంచుకుంటోంది. రైళ్ల వేళల్లో మార్పులు, కొత్త రైళ్లు, రైల్వే లైన్లు, రైళ్ల రద్దు, బుకింగ్ తదితర విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు సామాజిక మాధ్యమం 'X' వేదికగా వెల్లడిస్తోంది. తాజాగా "సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే" ఎక్స్ ఖాతాలో ఓ పోస్టర్ షేర్ చేసింది. వెంకీ సినిమాకు సంబంధించిన ఈ పోస్టర్​లో 'మాస్ మహరాజ' రవి తేజ, ప్రముఖ హాస్య నటుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి రైలు బోగీ డోర్ దగ్గర నిలబడి ఉన్నారు. దీనికి 'Guess the station from this iconic scene' అనే క్యాప్షన్ ఇచ్చింది.

గతంలో గుత్తి స్టేషన్ ఫొటోతో

కేంద్రం అమృత్ భారత్ పథకంలో భాగంగా రైల్వే స్టేషన్లను ఆధునీకరిస్తోంది. కొన్నేళ్ల కిందటి స్టేషన్లలో మౌలిక వసతులు కల్పించడంతో పాటు స్థానిక సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు పెద్దపీట వేస్తూ నిర్మాణాలు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఐఆర్​సీటీసీ తన "ఎక్స్" ఖాతా ద్వారా స్థానికతకు పెద్దపీట వేస్తూ రైల్వే స్టేషన్ల ఫొటోలు పోస్ట్ చేస్తోంది. గతంలో Station Name : "_O_T_" అంటూ 'గుత్తి స్టేషన్ ఫొటో' పోస్ట్ చేసింది.

గుంటూరు మిర్చి వీడియో వైరల్

కనుచూపుమేరలో పచ్చని మిర్చి తోటలు, పక్కననే ఆరబెట్టిన ఎర్రటి మిర్చి కల్లాలు మధ్యలో దూసుకెళ్తున్న రైళ్లు! గుంటూరు జిల్లాలో ఆవిష్కృతమైన ఈ ప్రకృతి చిత్రాన్ని ఐఆర్​సీటీసీ - సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే గతంలో పోస్ట్ చేసింది. దీనిని ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా మంత్రి లోకేశ్​ను ట్యాగ్ చేస్తూ రీట్వీట్ చేయడం తెలిసిందే. ఈ వైరల్ వీడియో ఇప్పటికీ సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది.

వెంకీ చిత్రం నుంచేనా!

ఐఆర్​సీటీసీ తాజాగా పోస్ట్ చేసిన చిత్రం రవితేజ వెంకీ సినిమాకు సంబంధించింది అని తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాలో ట్రైన్ జర్నీ గురించి తెలియని ప్రేక్షకులు ఉండరు. ఎంతో హాస్యభరితంగా తెరకెక్కించిన సన్నివేశాలు ఈ చిత్రానికే హైలైట్. బ్రహ్మానందం, ఏవీఎస్, వేణుమాధవ్, చిత్రం శ్రీను పాత్రలు గుర్తుకు రాగానే నవ్వొచ్చేస్తుంది. మరి ఈ ఐకానిక్ సీన్ ఏ స్టేషన్​లో చిత్రీకరించారో మీకు తెలిస్తే జవాబు చెప్పేయండి!

