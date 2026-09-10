చర్లపల్లి నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లు - గుంటూరు, కాకినాడ, వికారాబాద్ రూట్లలో ప్రయాణం!
పండుగ వేళ ప్రత్యేక రైళ్లు ఏర్పాటు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే - తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు ప్రయోజనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 2:58 PM IST
Special Trains From Hyd to Guntur : శ్రావణ మాసం, వినాయకచవితి పండుగ నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల అదనపు రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే (SCR) ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ రైళ్లు చర్లపల్లి - కాకినాడ, చర్లపల్లి - తిరుచానూరు, వికారాబాద్ - గుంటూరు మధ్య ప్రయాణించనున్నాయి. దీంతో తెలంగాణ, ఏపీ సహా తమిళనాడు రాష్ట్రాల ప్రజలకు సౌకర్యవంతం కానుంది.
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రైళ్లు-వేళలు-తేదీలు :
- రైలు నంబర్ 07039 : చర్లపల్లి - కాకినాడ టౌన్ (రాత్రి 7.50గంటలకు చర్లపల్లిలో బయల్దేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 8గంటలకు కాకినాడ చేరుతుంది)
- ప్రయాణ తేదీలు : సెప్టెంబర్ 11, 13
- రైలు నంబర్ 07040 : కాకినాడ టౌన్ - చర్లపల్లి (రాత్రి 9గంటలకు కాకినాడలో బయల్దేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 8గంటలకు చర్లపల్లి చేరుతుంది.
- ప్రయాణ తేదీలు : సెప్టెంబర్ 12, 14
- రైలు నంబర్ 07025 : చర్లపల్లి - తిరుచానూరు (సాయంత్రం 5.30గంటలకు చర్లపల్లిలో బయల్దేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 8గంటలకు తిరుచానూరు చేరుతుంది)
- సెప్టెంబర్ 11
- రైలు నంబర్ 07026 : తిరుచానూరు - చర్లపల్లి (మధ్యాహ్నం 1.20గంటలకు తిరుచానూరులో బయల్దేరి మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 3గంటలకు చర్లపల్లి చేరుతుంది)
- ప్రయాణ తేదీ : సెప్టెంబర్ 12
- రైలు నంబర్ 07227 : గుంటూరు - వికారాబాద్ (రాత్రి 9.45గంటలకు చర్లపల్లిలో బయల్దేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 5గంటలకు వికారాబాద్ చేరుతుంది)
- ప్రయాణ తేదీలు : సెప్టెంబర్ 14
- రైలు నంబర్ 07228 : వికారాబాద్ - గుంటూరు (రాత్రి 8గంటలకు వికారాబాద్లో బయల్దేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 6.10గంటలకు గుంటూరు చేరుతుంది)
- ప్రయాణ తేదీలు : సెప్టెంబర్ 15
స్టేషన్ల వివరాలు :
- రైలు నంబర్ 07039/07040 : చర్లపల్లి - కాకినాడ టౌన్ - చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైళ్లు (4 సర్వీసులు) : ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు రెండు వైపులా నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, గుంటూరు, విజయవాడ, ఏలూరు, తాడేపల్లిగూడెం, రాజమండ్రి, సామర్లకోట స్టేషన్లలో ఆగుతాయి. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో 2AC, 3AC, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి.
- రైలు నంబర్ 07025/07026 : చర్లపల్లి - తిరుచానూరు - చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైళ్లు (2 సర్వీసులు) : ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, గుంటూరు, తెనాలి, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట స్టేషన్లలో రెండు వైపులా ఆగుతాయి. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో 2AC, 3AC, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి.
- రైలు నంబర్ 07227/07228 : గుంటూరు - వికారాబాద్ - గుంటూరు ప్రత్యేక రైళ్లు (2 సర్వీసులు): ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు సత్తెనపల్లి, పిడుగురాళ్ల, నడికుడి, మిర్యాలగూడ, నల్గొండ, చర్లపల్లి, సికింద్రాబాద్, బేగంపేట, లింగంపల్లిలో రెండు వైపులా ఆగుతాయి. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో 2AC, 3AC, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి.
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