'అయ్యప్ప భక్తులకు గుడ్న్యూస్ - ఉత్తర తెలంగాణ, రాయలసీమ మీదుగా స్పెషల్ ట్రైన్స్'
మొత్తం 14 ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే - షెడ్యూల్ ఇదే!
శబరిమల ప్రత్యేక రైళ్లు (ETV Bharat)
Published : November 27, 2026 at 12:37 PM IST
Sabarimala Special Trains : శబరిమల భక్తుల రద్దీ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే మరో 14 రైళ్లను నడపనున్నట్లు తాజాగా వెల్లడించింది. ఈ రైళ్లు ఉత్తర తెలంగాణ, రాయలసీమ (హైదరాబాద్, కాజీపేట, వరంగల్) మీదుగా ప్రయాణిస్తాయి. స్పెషల్ రైళ్ల షెడ్యూల్, బయల్దేరు తేదీలు, ఆగే స్టేషన్ల వివరాలివీ.
ప్రత్యేక రైళ్లు :
- ట్రైన్ నంబర్ 07187 : "హైదరాబాద్ - కొల్లాం" డిసెంబర్ 4, 18 తేదీల్లో హైదరాబాద్ నుంచి బయల్దేరుతుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07188 : "కొల్లం - కాజీపేట" డిసెంబర్ 15, 19 తేదీల్లో కొల్లం నుంచి బయల్దేరుతుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07171 : "సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ - కొల్లాం" డిసెంబర్ 11, 25 తేదీల్లో సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ నుంచి బయల్దేరుతుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07172 : "కొల్లం - హైదరాబాద్ దక్కన్" డిసెంబర్ 12, 26 తేదీల్లో కొల్లం నుంచి బయల్దేరుతుంది. (ఈ రైలు హైదరాబాద్ దక్కన్ వరకే ప్రయాణిస్తుంది.)
- ట్రైన్ నంబర్ 07173 : "హైదరాబాద్ దక్కన్ - కొల్లాం" జనవరి 1, 8, 15 తేదీల్లో హైదరాబాద్ నుంచి బయల్దేరుతుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07174 : "కొల్లాం - హైదరాబాద్ దక్కన్" జనవరి 2, 9, 16 తేదీల్లో కొల్లం నుంచి బయల్దేరుతుంది.
షెడ్యూల్ - ప్రయాణించే రూట్, స్టేషన్ల వివరాలు
- 07187 హైదరాబాద్ - కొల్లాం ప్రత్యేక రైలు బేగంపేట్, లింగంపల్లి, వికారాబాద్, తాండూరు, యాద్గీర్, కృష్ణా, రాయచూర్, మంత్రాలయం రోడ్, ఆదోని, గుంతకల్, గుత్తి, అనంతపురం, ధర్మవరం, కదిరి, మదనపల్లె రోడ్, పీలేరు, పాకాల, చిత్తూరు, కాట్పాడి, జోలార్పేట, పాలక్కాడ్, సాలెమ్ప్, ఎట్రోడ్, పాలకూరు పోదనూరులో ఆగుతుంది. త్రిసూర్, అలువా, ఎర్నాకులం టౌన్, కొట్టాయం, చంగనస్సేరి, తిరువళ్ల, చెంగన్నూర్, మావేలికర, కాయంకుళం, కరునాగపల్లి స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.
- 07188 కొల్లాం - కాజీపేట ప్రత్యేక రైలు శాస్తంకోట, కరునాగపల్లి, కాయంకుళం, మావేలికర, చెంగన్నూరు, తిరువళ్ల, చంగనస్సేరి, కొట్టాయం, ఎర్నాకులం టౌన్, అలువా, త్రిసూర్, పాలక్కాడ్, పోదనూరు, తిరుప్పూర్, ఈరోడ్, సేలం, జోలార్పేటై, కాట్పాడి, సేలం, జోలార్పేట్టై, కాట్పాడి, చిత్తూరు, ధర్మవరం, పాకాల రోడ్, పాకాల, అనంతపురం, గుత్తి, గుంతకల్, ఆదోని, మంత్రాలయం రోడ్డు, రాయచూర్, కృష్ణా, యాద్గీర్, తాండూరు, వికారాబాద్, లింగంపల్లి, బేగంపేట, సికింద్రాబాద్, చర్లపల్లి, జనగాం మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది.
- 07171 సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ - కొల్లాం ప్రత్యేక రైలు బెల్లంపల్లి, మంచిర్యాల్, రామగుండం, పెద్దపల్లి, కాజీపేట్, చర్లపల్లి, సికింద్రాబాద్, యాద్గిర్, కృష్ణా, రాయచూర్, మంత్రాలయం రోడ్, ఆదోని, గుంతకల్, గుత్తి, అనంతపురం, ధర్మవరం, కదిరి, మదనపల్లె రోడ్, పీలేరు, పాకాల, చిత్తూరు, కాట్పాడి, జోలార్పెట్టి, సేలం, ఈరోడ్, తిరుప్పూర్, పొడనూర్, పాలక్కాడ్, త్రిస్సూర్, పోదనూరు, పాలక్కాడ్, త్రిస్సూర్, చౌన్గాన్, అలుకుళం తిరువళ్ల, చెంగన్నూరు, మావెలికర, కాయంకుళం, కరునాగపల్లి స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.
- 07172 కొల్లాం - హైదరాబాద్ దక్కన్ ప్రత్యేక రైలు శాస్తాంకోట, కరునాగపల్లి, కాయంకుళం, మావేలికర, చెంగన్నూరు, తిరువళ్ల, కొట్టాయం, చంగన్నూర్లో ఆగుతుంది. త్రిసూర్, పాలక్కాడ్, పోదనూరు, తిరుప్పూర్, ఈరోడ్, సేలం, జోలార్పేట్టి, కాట్పాడి, చిత్తూరు, పాకాల, పీలేరు, మదనపల్లె రోడ్, కదిరి, ధర్మవరం, అనంతపురం, గుత్తి, గుంతకల్, ఆదోని, మంత్రాలయం రోడ్, రాయచూర్, కృష్ణ, యాదగిరి, బేగంపేట స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.
- 07173/07174 హైదరాబా - కొల్లాం ప్రత్యేక రైళ్లు బేగంపేట్, లింగంపల్లి, వికారాబాద్, తాండూరు, యాద్గీర్, మంత్రాలయం రోడ్డులో ఆగుతాయి. గుత్తి, అనంతపురం, ధర్మవరం, కదిరి, మదనపల్లె రోడ్, పీలేరు, పాకాల, చిత్తూరు, కాట్పాడి, జోలార్పెట్టి, సేలం, ఈరోడ్, తిరుప్పూర్, పొడనూర్, పాలక్కాడ్, త్రిసూర్, అలువా, ఎర్నాకులం టౌన్, కొట్టాయం, చంగనస్సేరి, తిరువళ్ల, మదనపల్లి, చెంగన్నూర్, మదనపల్లి స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.