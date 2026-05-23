తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్న్యూస్! - ఒక్క ట్రైన్లోనే తిరుపతి, అరుణాచలం, శ్రీరంగం!
"హైదరాబాద్ టు శ్రీరంగం" - తిరుపతి, అరుణాచలం మీదుగా నేరుగా వెళ్లి రావచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 5:19 PM IST
HYD TO ARUNACHALAM Trains : హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీరంగం వెళ్లాలంటే ఇకపై నేరుగా ట్రైన్ మారకుండా చేరుకోవచ్చు. గతంలో స్పెషల్ ట్రైన్ గా కొనసాగిన (రైలు నంబర్ 07615/07616) రైలును ఇక రెగ్యులర్ చేస్తున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది. ఈ రైలు ప్రతి మంగళవారం చర్లపల్లి నుంచి తిరుచురాపల్లి, తిరిగి ప్రతి బుధవారం తిరుచురాపల్లి నుంచి చర్లపల్లి చేరుకోనుంది. మొదటి ట్రిప్ జూలై 7న ప్రారంభం కానుంది.
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా వెళ్లే ఈ రైలుతో తెలుగు వారికి ఎంతో ప్రయోజనం కలగనుంది. హైదరాబాద్లో బయల్దేరి నల్లగొం, మిర్యాలగూడ, గుంటూరు మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది. ఈ మార్గంలో తిరుపతి, అరుణాచలంతో పాటు శ్రీరంగం ఆలయాన్నీ దర్శించుకోవచ్చు.
దక్షి మధ్య రైల్వే చర్లపల్లి - తిరుచురాపల్లి స్పెషల్ ట్రైన్ రెగ్యులర్ చేసింది. హైదరాబాద్ (చర్లపల్లి) నుంచి బయల్దేరే ఈ రైలు తిరుపతి, అరుణాచలం మీదుగా శ్రీరంగం చేరుకుంటుంది. దీంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలు పట్టణాలు, నగరాలకు ఆయా ఆలయాలతో కనెక్టివిటీ పెరగనుంది.
రైలు నంబర్ 17077 చర్లపల్లి టు తిరుచురాపల్లి ఎక్స్ప్రెస్ ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం 5.20గంటలకు చర్లపల్లి నుంచి బయల్దేరుతుంది. నల్లగొండ, మిర్యాలగూడ, నడికుడి, సత్తెనపల్లి, గుంటూరు, తెనాలి, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట జంక్షన్ మీదుగా మరుసటి రోజు ఉదయం 8.50గంటలకు తిరుపతి చేరుకుంటుంది. తిరిగి అక్కడి నుంచి చిత్తూరు, కాట్పాడి జంక్షన్ మీదుగా వెల్లూరు కంటోన్మెంట్, తిరువన్నామలై, తిరుక్కోవిలూర్, విల్లుపురం, వృద్ధాచలం, అరియలూర్, శ్రీరంగం మీదుగా సాయంత్ర 6.45గంటలకు తిరుచురాపల్లి చేరుకుంటుంది.
రైలు నంబర్ 17078 తిరుచురాపల్లి టు చర్లపల్లి ఎక్స్ప్రెస్ ప్రతి బుధవారం రాత్రి 9.30గంటలకు తిరుచురాపల్లిలో బయల్దేరుతుంది. శ్రీరంగం, అరియలూరు, వృద్ధాచలం, విల్లుపురం, తిరుక్కోవిలూర్, తిరవన్నామలై, వెల్లూరు కంటోన్మెంట్, కాట్పాడి, చిత్తూరు మీదుగా ఉదయం 7.05గంటలకు తిరుపతి చేరుకుంటుంది. తిరిగి అక్కడి నుంచి రేణిగుంట, గూడూరు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, చీరాల, బాపట్ల తెనాలి, గుంటూరు, సత్తెనపల్లి, నడికూడి, మిర్యాలగూడ, నల్లగొండ మీదుగా గురువారం రాత్రి 9.30గంటలకు చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది.
ఈ వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్లో 2ఏసీ 3 బోగీలు, 3 ఏసీ 5 బోగీలు, స్లీపర్ 10, 4 జనరల్ బోగీలు ఉంటాయి.
