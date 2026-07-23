"చర్లపల్లి టు షాలిమార్" - 16 స్పెషల్ రైళ్లు ప్రకటించిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే!
నాందేడ్, నాగర్సోల్ టు పండరీపూర్ఆ - షాడ ఏకాదశికి ప్రత్యేక రైళ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 12:08 PM IST
Charlapalli To Shalimar Special Trains : ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా చర్లపల్లి - షాలిమార్ వీక్లీ స్పెషల్ ట్రైన్ ను పొడిగిస్తూ దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ప్రత్యేక రైలు సేవలను పొడిగించిన నేపథ్యంలో ప్రయాణికులు ముందుగానే బుక్ చేసుకుని, సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించాలని సూచించింది. ఆగస్టు 7 నుంచి సెప్టెంబర్ 26 వరకు చర్లపల్లి - షాలిమార్ మధ్య మొత్తం 16 సర్వీసులు నడవనునున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా ఆషాడ ఏకాదశి పర్వదినం సందర్భంగా మరికొన్ని రైళ్లను ప్రత్యేకంగా నడిపిస్తున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ రైళ్లు నాందేడ్, నాగర్సోల్ నుంచి పండరీపూర్ వరకు ప్రయాణించనున్నాయి. మొత్తం ఆరు సర్వీసులు ఏర్పాటు చేశారు.
"హైదరాబాద్ టు షిర్డీ" - సాయిబాబా భక్తులకు IRCTC బంపర్ ఆఫర్!
- ట్రైన్ నంబర్ 08046 చర్లపల్లి టు షాలిమార్ శనివారం ఆగస్టు 8 నుంచి సెప్టెంబర్ 26 వరకు (8 సర్వీసులు)
- ట్రైన్ నంబర్ 08045 షాలిమార్ టు చర్లపల్లి శుక్రవారం ఆగస్టు 7 నుంచి సెప్టెంబర్ 25 వరకు (8 సర్వీసులు)
- ట్రైన్ నంబర్ 08046/45 చర్లపల్లి - షాలిమార్ - చర్లపల్లి వీక్లీ స్పెషల్ ట్రైన్లు విజయవాడ జంక్షన్ వెళ్లకుండానే రాయనపూడి నుంచి ఏలూరు స్టేషన్ చేరుకుంటాయి. ఈ రైళ్లు నిలిచే స్టేషన్లు ఇవే.
- కాజీపేట, వరంగల్, మహబూబాబాద్, ఖమ్మ, రాయనపాడు, ఏలూరు, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, తుని,దువ్వాడ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం రోడ్, పలాస, బ్రహ్మపుర్, కుర్దా రోడ్, భువనేశ్వర్, కటక్, జైపూర్, భద్రక్, బాలాసోర్, ఖరగ్పూర్, సంత్రగచ్చి స్టేషన్లలో మాత్రమే ఈ స్పెషల్ రైళ్లు ఆగుతాయి.
- ఇందులో 2ఏసీ, 3 ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ క్లాస్ కోచ్లో ఉంటాయి.
నాందేడ్, నాగర్సోల్ - పండరీపూర్ మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు
- ఆషాడ ఏకాదశి పర్వదినం సందర్భంగా నాందేడ్, నాగర్సోల్ - పండరీపూర్ మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు నడిపిస్తున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07645 నాందేడ్ - పండరీపూర్ మధ్య ఈ నెల 26, ఆగస్టు 2వ తేదీల్లో ప్రయాణిస్తుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07646 పండరీపూర్ - నాందేడ్ మధ్య ఈ నెల 27, ఆగస్టు 3వ తేదీల్లో ప్రయాణిస్తుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07637 నాగర్సోల్ - పండరీపూర్ మధ్య ఈ నెల 23న ప్రయాణిస్తుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07645 పండరీపూర్ - నాగర్సోల్ మధ్య ఈ నెల 24న ప్రయాణిస్తుంది.
"సెకండ్ హ్యాండ్ ల్యాప్ టాప్" కొంటున్నారా? - ముందే డబ్బులు మొత్తం చెల్లించొద్దు!
"మల్లన్న" భక్తులకు గుడ్న్యూస్ - ఈ నెల 26న కొత్త రైల్వేస్టేషన్ ప్రారంభం!