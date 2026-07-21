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"శ్రావణ మాసం స్పెషల్" - 'చర్లపల్లి-కొల్లాం' మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు!

పెరగనున్న ప్రయాణికుల రద్దీ - 4 రాష్ట్రాల ప్రజలకు ప్రయోజనం

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charlapalli_to_kollam_train (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 3:18 PM IST

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Charlapalli To Kollam Special Train : శ్రావణ మాసంలో ప్రయాణికుల రద్దీ నియంత్రణకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ముందస్తు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. చర్లపల్లి జంక్షన్ నుంచి కేరళలోని కొల్లాం వరకు ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపించనుంది. శుక్ర, శనివారాల్లో 8 సర్వీసులు నడిపించనున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు ఆగస్టు 14 నుంచి సెప్టెంబర్ 22వరకు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు తమిళనాడు, కేరళం రాష్ట్రాల ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి.

శ్రావణ మాసంలో రైళ్లలో ప్రయాణికుల రద్దీ అధికంగా ఉంటుంది. వివాహాది శుభకార్యాలు, పండుగలకు తోడు ఆలయాల సందర్శన ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ మాసంలో గృహ ప్రవేశాలు, ఉపనయనాలు, పెళ్లిళ్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. రాఖీ పౌర్ణిమ కూడా మరో పెద్ద పండుగగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక తిరుపతి, శ్రీశైలం, యాదాద్రి, వేములవాడ వంటి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలకు భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కుటుంబాలతో కలిసి ప్రయాణాలు చేసేవారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలున్న నేపథ్యంలో రద్దీకి అనుగుణంగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది.

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ప్రయాణీకుల రద్దీని క్లియర్ చేయడానికి, దక్షిణ మధ్య రైల్వే చర్లపల్లి (తెలంగాణ)- కొల్లాం (కేరళం) మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనుంది.

  • రైలు నంబర్ 07195 (చర్లపల్లి - కొల్లాం) ఆగస్టు 14 నుంచి ప్రతి శుక్రవారం (4 వారాలు) నడవనుంది. ఆగస్టు 14, 21, 28, సెప్టెంబర్ 4న ఈ రైలు ప్రయాణించనుంది.

ఈ ప్రత్యేక రైలు చర్లపల్లిలో ప్రారంభమై బీబీనగర్ మీదుగా తెలంగాణలో నల్గొండ, మిర్యాలగూడ స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. ఆ తర్వాత ఏపీలోని గుంటూరు, తెనాలి, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, రేణిగుంట మీదుగా తమిళనాడులోకి ప్రవేశిస్తుంది. కాట్పాడి, జోలార్‌పేట్టై, సేలం, ఈరోడ్, తిరుప్పూర్, పోదనూరు జంక్షన్ల మీదుగా కేరళంలోని పాలక్కాడ్, త్రిసూర్, అలువా, ఎర్నాకులం టౌన్, మాస్సెర్గాన్, కొట్టాయం, కొట్టాయం, కొట్టాయం, కొట్టాయం. కాయంకుళం కరునాగపల్లి స్టేషన్ల మీదుగా కొల్లాం చేరుతుంది.

  • రైలు నంబర్ 07196 (కొల్లాం - చర్లపల్లి) ఆగస్టు 15 నుంచి ప్రతి శనివారం (4 వారాలు) అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆగస్టు 15, 22, 29, సెప్టెంబర్ 5న ఈ ట్రైన్ ప్రయాణిస్తుంది.

ఈ ప్రత్యేక రైలు కేరళంలోని కొల్లాం నుంచి బయల్దేరి కాయంకుళం, మావేలికర, చెంగన్నూరు, తిరువళ్ల, చంగనస్సేరి, కొట్టాయం, ఎర్నాకులం టౌన్, అలువా, త్రిసూర్, పాలక్కాడ్ మీదుగా ప్రయాణించి తమిళనాడులోని పొడనూర్, తిరుప్పూర్, ఈరోడ్, సేలం, జోలార్‌పేటై, కాట్పాడి మీదుగా ఏపీలోకి ప్రవేశిస్తుంది. రేణిగుంట, నెల్లూరు, ఒంగోల్, నెల్లూరు, బాపట్ల, తెనాలి, గుంటూరులో ఆగుతుంది. ఆ తర్వాత మిర్యాలగూడ, నల్లగొండ మీదుగా చర్లపల్లి చేరుతుంది.

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CHARLAPALLI TO KOLLAM SPECIAL TRAIN
CHARLAPALLI TO KOLLAM TRAIN
CHARLAPALLI TO KOLLAM TRAIN TIMINGS
చర్లపల్లి టు కొల్లాం
CHARLAPALLI TO KOLLAM

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