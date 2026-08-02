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ఆగస్టు 29 నుంచి 'వేలంకన్ని ఉత్సవాలు' - ప్రత్యేక రైళ్లు ఏర్పాటు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే

తమిళనాడులో వేలంకన్ని మేరీమాత ఉత్సవాలు - ప్రతి రోజు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు

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velankanni_festival_2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 7:07 AM IST

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Velankanni Festival 2026 : తమిళనాడులో ఆగస్టు 29 నుంచి సెప్టెంబరు 8 వరకు జరగనున్న వేలంకన్ని ఉత్సవాలు పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది. ప్రయాణికులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించింది. ఈ మేరకు ప్రత్యేక రైళ్ల వివరాలు, అవి బయల్దేరే తేదీలు, స్టేషన్లను ప్రకటించింది.

ట్రైన్ నంబర్ 01161 : లోకమాన్య తిలక్ - వేలంకన్ని

  • ప్రయాణ తేదీలు ఆగస్టు 26, సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ
  • బయల్దేరు సమయం బుధ, సోమ వారాల్లో ఉదయం 11.50 గంటలకు
  • ఈ రైలు శుక్ర, బుధవారాల్లో తెల్లవారుజామున 2గంటలకు వేలంకన్ని చేరుకుంటుంది.

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ట్రైన్ నంబర్ 01162 : వేలంకన్ని - లోకమాన్య తిలక్

  • ప్రయాణ తేదీలు ఆగస్టు 28, సెప్టెంబర్ 9వ తేదీ
  • బయల్దేరు సమయం శుక్ర, బుధవారాల్లో ఉదయం 5.15 గంటలకు
  • చేరుకోవడం శని, గురువారాల్లో సాయంత్రం 4.40 గంటలకు

ఈ మార్గంలో ఇరువైపులా ప్రయాణించే ప్రత్యేక రైళ్లు థానే, కళ్యాణ్, లోనావాలా, పూణే, దౌండ్, షోలాపూర్, కలబురగి, వాడి, యాద్గిర్, కృష్ణా, రాయచూర్, మంత్రాలయం రోడ్, ఆదోని, గుంతకల్, గుత్తి, తాడిపత్రి, యర్రగుంట్ల, కడప, రాజంపేట, రేణిగుంట, కాట్పాడి, తిరువణ్ణై, కత్‌పాడిలాపురం స్టేషన్లలో నిలుస్తాయి.

ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలో 2 ఏసీ, 3 ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్‌లు ఉంటాయి.

లక్షలాదిగా తరలి వచ్చే వేలంకన్ని ఉత్సవాలు

వేలంకన్ని ఉత్సవాలు తమిళనాడులోని నాగపట్నం జిల్లాలో జరుగుతాయి. ఇక్కడ ఎంతో పేరొందిన 'బసిలికా ఆఫ్ అవర్ లేడీ ఆఫ్ గుడ్ హెల్త్' చర్చి వార్షిక ఉత్సవాలు ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 29 నుంచి సెప్టెంబర్ 8 వరకు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ ఉత్సవాల్లో కులమతాలకు అతీతంగా భారతదేశం నలుమూలల నుంచి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివస్తుంటారు.

  • తొలి రోజు ఆగస్టు 29 : ఉత్సవాల మొదటి రోజున తంజావూరు బిషప్ చర్చి ప్రాంగణంలో మేరీ మాత జెండాను ఎగురవేస్తారు. దీంతో ఉత్సవాలు అధికారికంగా ప్రారంభమైనట్లుగా భావిస్తారు.
  • సెప్టెంబర్ 7 వరకు నవదిన ప్రార్థనలు జరుగుతాయి. ఇందులో భాగంగా నిత్యం ప్రత్యేక దివ్యబలి పూజలు, ప్రార్థనలు ఉంటాయి.
  • వివిధ రాష్ట్రాలు, ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, కొంకణి, హిందీ, ఇంగ్లిష్ భాషల్లో ప్రార్థనలు జరిపిస్తుంటారు.
  • ప్రతిరోజూ సాయంత్రం మేరీ మాత విగ్రహాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించిన రథంలో ఊరేగిస్తారు.
  • చివరి రోజైన సెప్టెంబర్ 8న మేరీ మాత జన్మదినం సందర్భంగా విందు ఏర్పాటు చేసి సాయంత్రం పవిత్ర జెండాను దించి ఉత్సవాలను ముగిస్తారు.

ప్రతి సంవత్సరం జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో దాదాపు 50లక్షల మంది క్రైస్తవులు పాల్గొంటారని అంచనా. రద్దీకి అనుగుణంగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక సర్వీసులు నడిపిస్తోంది.

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