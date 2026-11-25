Special Trains : సంక్రాంత్రికి 30 ప్రత్యేక రైళ్లు! - తేదీలు, స్టేషన్ల వివరాలివే!
తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్. సంక్రాంతి పండుగ వేళ రద్దీ నియంత్రణ దిశగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే చర్యలు చేపట్టింది. ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య 30 ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది.
సంక్రాంత్రికి 30 ప్రత్యేక రైళ్లు! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 1:12 PM IST
ఓ వైపు శబరిమల భక్తుల రద్దీ, మరో వైపు సంక్రాంతి సమయం కూడా కావడంతో రైళ్లన్నీ ముందస్తుగానే రిజర్వేషన్ పూర్తయిపోయాయి. దాదాపు 50 రోజుల ముందుగానే బుక్ చేసుకోవడంతో 'రిగ్రేట్' చూపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు పండుగ సమయంలో 30 ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపించనున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది.
ప్రత్యేక రైళ్లు :
- సికింద్రాబాద్ టు పార్వతీపురం ట్రైన్ నంబర్ 07009 : డిసెంబర్ 23, 30, జనవరి 06, 13, 20, 27.. మొత్తం 6 రోజులు అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రతి బుధవారం రాత్రి 7.30గంటలకు సికింద్రాబాద్లో బయల్దేరి మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 1.15 గంటలకు పార్వతీపురం చేరుతుంది.
- పార్వతీపురం టు సికింద్రాబాద్ ట్రైన్ నంబర్ 07010 : డిసెంబర్ 24, 31, జనవరి 07, 14, 21, 28.. మొత్తం 6 రోజులు అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రతి గురువారం మధ్యాహ్నం 3.30గంటలకు పార్వతీపురంలో బయల్దేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 8గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుతుంది.
- చర్లపల్లి టు నర్సాపూర్ ట్రైన్ నంబర్ 07013 : జనవరి 10, 12, 17, 19.. మొత్తం 4 రోజులు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆది, మంగళవారాల్లో రాత్రి 7.40గంటలకు చర్లపల్లిలో బయల్దేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 5గంటలకు నర్సాపూర్ చేరుతుంది.
- చర్లపల్లి టు నర్సాపూర్ ట్రైన్ నంబర్ 07013 : జనవరి 10, 12, 17, 19.. మొత్తం 4 రోజులు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆది, మంగళవారాల్లో రాత్రి 7.40గంటలకు చర్లపల్లిలో బయల్దేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 5గంటలకు నర్సాపూర్ చేరుతుంది.
- నర్సాపూర్ టు చర్లపల్లి ట్రైన్ నంబర్ 07014 : జనవరి 11, 13, 18, 20.. మొత్తం 4 రోజులు అందుబాటులో ఉంటుంది. సోమ, బుధవారాల్లో రాత్రి 10.00గంటలకు నర్సాపూర్లో బయల్దేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 7.50గంటలకు నర్సాపూర్ చేరుతుంది.
- చర్లపల్లి టు శ్రీకాకుళం రోడ్ ట్రైన్ నంబర్ 07015 : జనవరి 7, 9, 16.. మొత్తం 3 రోజులు అందుబాటులో ఉంటుంది. గురు, శనివారాల్లో రాత్రి 07.40గంటలకు చర్లపల్లిలో బయల్దేరి మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 12.30గంటలకు శ్రీకాకుళం రోడ్ చేరుతుంది.
- శ్రీకాకుళం రోడ్ టు చర్లపల్లి ట్రైన్ నంబర్ 07015 : జనవరి 8, 10, 17.. మొత్తం 3 రోజులు అందుబాటులో ఉంటుంది. శుక్ర, ఆదివారాల్లో మధ్యాహ్నం 02.30గంటలకు శ్రీకాకుళం రోడ్ స్టేషన్లో బయల్దేరి మరుసటి రోజు రాత్రి 8.30గంటలకు చర్లపల్లి చేరుతుంది.
- హైదరాబాద్ టు నర్సాపూర్ ట్రైన్ నంబర్ 07017 : జనవరి 9, 16, .. మొత్తం 2 రోజులు అందుబాటులో ఉంటుంది. శనివారం సాయంత్రం 6.40గంటలకు హైదరాబాద్లో బయల్దేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 7 గంటలకు నర్సాపూర్ చేరుతుంది.
- నర్సాపూర్ టు హైదరాబాద్ ట్రైన్ నంబర్ 07018 : జనవరి 10, 17.. మొత్తం 2 రోజులు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆదివారం రాత్రి 10గంటలకు నర్సాపూర్లో బయల్దేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 8.35గంటలకు హైదరాబాద్ చేరుతుంది.
రూట్, స్టేషన్ల వివరాలు :
- రైలు నెం. 07009/07010 సికింద్రాబాద్ - పార్వతీపురం - సికింద్రాబాద్ ప్రత్యేక రైళ్లు చర్లపల్లి, నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, గుంటూరు, విజయవాడ, ఏలూరు, తాడేపల్లిగూడెం, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, అన్నవరం, అనకాపల్లి, దువ్వాడ, పెందుర్తి, కొత్తవలస, విజయనగరం, బొబ్బిలి స్టేషన్లలో రెండు వైపులా ఆగుతాయి.
- రైలు నెం. 07013/07014 చర్లపల్లి - నరసపూర్ - చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైళ్లు నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, గుంటూరు, విజయవాడ, గుడివాడ, భీమవరం టౌన్ స్టేషన్లలో రెండు వైపులా ఆగుతాయి. చర్లపల్లి - నరసపూర్ - చర్లపల్లి రైళ్లలో 2ఏసీ, 3 ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి.
- రైలు నెం. 07115/07116 చర్లపల్లి - శ్రీకాకుళం రోడ్ - చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైళ్లు నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, గుంటూరు, విజయవాడ, ఏలూరు, తాడేపల్లిగూడెం, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, అనకాపల్లి, దువ్వాడ, పెందుర్తి, విజయనగరం, చీపురుపల్లె స్టేషన్లలో రెండు వైపులా ఆగుతాయి. చర్లపల్లి - శ్రీకాకుళం రోడ్ - చర్లపల్లి రైళ్లలో 2ఏసీ, 3ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి.
- రైలు నెం. 07117/07118 హైదరాబాద్ - నరసాపూర్ - హైదరాబాద్ ప్రత్యేక రైళ్లు సికింద్రాబాద్, నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, గుంటూరు, విజయవాడ, గుడివాడ, కైకలూరు, ఆకివీడు, భీమవరం టౌన్, పాలకొల్లు స్టేషన్లలో రెండు వైపులా ఆగుతాయి. హైదరాబాద్ - నరసాపూర్ - హైదరాబాద్ రైళ్లలో 2ఏసీ, 3ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి.
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