"అనకాపల్లి-సికింద్రాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్" - 17 ఏసీ బోగీలతో వారాంతపు ప్రయాణం!
అనకాపల్లి-సికింద్రాబాద్ స్పెషల్ రైలు రెగ్యులర్ - వెల్లడించిన సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 4:39 PM IST
ANAKAPALLI SECUNDERABAD TRAIN : ఏపీ, తెలంగాణ మధ్య కొన్నాళ్లుగా వీక్లీ స్పెషల్గా కొనసాగుతున్న సికింద్రాబాద్ - అనకాపల్లి రైలును సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే రెగ్యులర్ చేసింది. ఈ మేరకు రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ అనుమతులు సైతం జారీ చేసింది. ఈ రైలు తన తొలి ప్రయాణాన్ని అనకాపల్లి నుంచి ఈ నెల 18న ప్రారంభించనుంది. ప్రతి సోమవారం అనకాపల్లి నుంచి, ప్రతి ఆదివారం సికింద్రాబాద్ నుంచి రాకపోకలు సాగించనుంది. కాగా, రైలులో మొత్తం బోగీల సంఖ్య 17 కాగా, అన్నీ ఏసీవే కావడం విశేషం. ఈ రైలులో సాధారణ స్లీపర్ బోగీలు లేవు.
🚆 South Central Railway introduces a new Weekly Express service between Secunderabad and Anakapalle!— South Central Railway (@SCRailwayIndia) May 7, 2026
Ministry of Railways has approved the introduction of Train Nos. 17043/17044 Secunderabad – Anakapalle – Secunderabad Weekly Express by regularizing the existing special train… pic.twitter.com/LJnnFO4Mza
సికింద్రాబాద్-అనకాపల్లి-సికింద్రాబాద్ వీక్లీ స్పెషల్ ట్రైన్ (07041/07042) ఇకపై వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ (17043/17044) గా సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే రెగ్యులరైజ్ చేసింది. ఈ మేరకు రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదం తెలిపింది.
సికింద్రాబాద్ - అనకాపల్లి రైలు నంబర్ 17043 ప్రతి ఆదివారం అనకాపల్లికి ప్రయాణించనుండగా అనకాపల్లి - సికింద్రాబాద్ రైలు నంబర్ 17044 ప్రతి సోమవారం సికింద్రాబాద్ బయల్దేరుతుంది.
ఈ మేరకు రైళ్ల షెడ్యూల్, స్టాపుల వివరాలను సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే వెల్లడించింది. ఈ రైలులో మొత్తం 17కోచ్లు ఉండగా అన్నీ ఏసీవే కావడం గమనార్హం. 1ఏసీ కోచ్ 1, 2ఏసీ కోచ్లు 4, 3ఏసీ బోగీలు 12 ఉన్నాయి.
సికింద్రాబాద్ - అనకాపల్లి రైలు నంబర్ 17043 ప్రతి ఆదివారం రాత్రి 9గంటలకు బయల్దేరుతుంది. చర్లపల్లి, నల్లగొండ, గుంటూరు మీదుగా తెల్లవారుజామున 4.40గంటలకు విజయవాడకు చేరుతుంది. గుడివాడ, కైకలూరు, ఆకివీడు, భీమవరం టౌన్, తణుకు మీదుగా 7.55గంటలకు రాజమండ్రి చేరుతుంది. సామల్ కోట్, అన్నవరం, తుని, ఎలమంచిలి మీదుగా సోమవారం మధ్యాహ్నం 12గంటలకు అనకాపల్లి చేరుకుంటుంది.
అనకాపల్లి - సికింద్రాబాద్ రైలు నంబర్ 17044 ప్రతి సోమవారం సాయంత్రం 5.35గంటలకు బయల్దేరుతుంది. ఎలమంచిలి, తుని, అన్నవరం, సామల్కోట్ మీదుగా ప్రయాణించి రాత్రి 10.40గంటలకు రాజమండ్రి చేరుతుంది. అక్కడి నుంచి తణుకు, భీమవరం టౌన్, ఆకివీడు, కైకలూరు, గుడివాడ మీదుగా అర్ధరాత్రి 12.40గంటలకు విజయవాడ చేరుకుంటుంది. గుంటూరు, నల్లగొండ, చర్లపల్లి మీదుగా ఉదయం 8.40గంటలకు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ చేరుతుందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది.
ఈ వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రాకతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య, ముఖ్యంగా సికింద్రాబాద్, నల్లగొండ, గుంటూరు, విజయవాడ, రాజమండ్రి స్టేషన్లను అనుసంధానిస్తుంది. దీంతో గుంటూరు మీదుగా తిరుపతి, విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయం, అన్నవరం సత్యదేవుని ఆలయాలకు వెళ్లాలనుకునే భక్తులకు మరింత సౌకర్యవంతం కానుంది.
