"దయచేసి వినండి" - తిరుపతికి మరో కొత్త ట్రైన్ వచ్చేస్తోంది!

ఏపీ, తెలంగాణ మీదుగా "జల్నా-తిరుచానూర్‌" ఎక్స్‌ప్రెస్‌ - పొడవైన ఈ రైలు నిలిపే స్టేషన్లివే!

Published : May 3, 2026 at 2:06 PM IST

Tirupati Train : ఏపీ, తెలంగాణ మీదుగా మరో రైలు తిరుపతి చేరనుంది. మహారాష్ట్ర నుంచి బయల్దేరే ఈ రైలు రాకపోకలతో ప్రధానంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల ప్రజలు తిరుపతికి చేరుకునే మార్గం సుగమమైంది. ఈ మేరకు జల్నా - తిరుచానూర్ వీక్లీ స్పెషల్ ను రెగ్యులర్ చేస్తూ దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ రైలు ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది? ఏ మార్గంలో ప్రయాణిస్తుంది? ఎక్కడెక్కడ హాల్టింగ్ కల్పించారో తెలుసుకుందాం.

"జల్నా-తిరుచానూరు" 17637/17638 నంబర్ వీక్లీ ఎక్స్​ప్రెస్ ప్రతి సోమ, మంగళ వారాల్లో రాకపోకలు సాగించనుంది. రైలు నంబర్ 17637 జల్నా-తిరుచానూర్ ఎక్స్​ప్రెస్ మే 11 న సోమవారం ప్రారంభం కానుంది. ఉదయం 7గంటలకు జల్నాలో బయల్దేరుతుంది. పార్ధూర్, పర్భానీ, గంగాఖేర్, బీదర్ మీదుగా ప్రయాణించి రాత్రి 7.18గంటలకు తెలంగాణలోని వికారాబాద్ చేరుకుంటుంది. అక్కడి నుంచి రాత్రి 08.48గంటలకు లింగంపల్లి, రాత్రి 09.10గంటలకు చర్లపల్లి (హైదరాబాద్) చేరుతుంది. 9.20గంటలకు తిరిగి ప్రారంభమై నల్లగొండ, మిర్యాలగూడ మీదుగా ఆంధ్రప్రదేశ్​లోకి ప్రవేశిస్తుంది.

ఏపీలో రాత్రి 2.40గంటలకు గుంటూరు, 3.43గంటలకు తెనాలి, తెల్లవారుజామన 4.13గంటలకు బాపట్ల, 4.28గంటలకు చీరాల, 5.08గంటలకు ఒంగోలు, 5.48గంటలకు కావలి, 7.18గంటలకు నెల్లూరు, 8.38గంటలకు గూడూరు, 10.30గంటలకు రేణిగుంట, 12గంటలకు తిరుచానూర్ చేరుతుంది.

రైలు నంబర్ 17638 తిరుచానూర్-జల్నా ఎక్స్​ప్రెస్ మే 12న తిరుచానూరులో మధ్యాహ్నం 3.15గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. రాత్రి 10.15గంటలకు గుంటూరు బుధవారం తెల్లవారుజామున 4.15గంటలకు చర్లపల్లి, 5గంటలకు లింగంపల్లి చేరుతుంది. జల్నా-తిరుచానూరు వీక్లీ ఎక్స్​ప్రెస్​లో మొత్తం 22 బోగీలు ఉంటాయి. ఇందులో 3-2ఏసీ, 5-3ఏసీ, 10 స్లీపర్, 4 జనరల్ బోగీలు ఉంటాయి.

గతంలో ప్రహసనమే

ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ప్రజలు తిరుపతికి వెళ్లాలంటే గతంలో మూడు రైళ్లు మారాల్సి వచ్చేది. రోజూ రాకపోకలు సాగించే కేరళ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ గతంలో తిరుపతికి వెళ్లకపోయేది. దీంతో గూడురు లేదా రేణిగుంట వరకు వెళ్లి అక్కడి నుంచి తిరుపతికి చేరుకునే వారు. లేదంటే కాజీపేట, వరంగల్‌ నుంచి ఖమ్మం, విజయవాడ మీదుగా తిరుపతి వెళ్లేవారు. కానీ ప్రస్తుతం రామగుండం నుంచి ఏపీ సంపర్క్‌క్రాంతి(సోమ, గురు, శని), హిమసాగర్‌(బుధ), తిరునల్‌వేలి(శని) రైళ్లతో పాటు కేరళ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ అందుబాటులో ఉంది. పెద్దపల్లి నుంచి కరీంనగర్‌-తిరుపతి(ఆది, గురు), నాందేడ్‌-తిరుపతి(శని), నాందేడ్‌-ధర్మవరం(శుక్ర), రక్సల్‌-తిరుపతి(శుక్ర), లాల్‌కాన్‌-కేఎస్సార్‌ బెంగళూరు(ఆది) తిరుపతి వరకు కొనసాగుతున్నాయి.

