"ఏపీ-తెలంగాణ మధ్య మరో కొత్త ట్రెయిన్" - వీకెండ్ ట్రిప్ ప్రారంభించిన "SCR"
గుంటూరు, విజయవాడ మీదుగా నర్సాపూర్ - శనివారం వెళ్లి, సోమవారం వచ్చేయొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 4:52 PM IST|
Updated : April 17, 2026 at 4:58 PM IST
New Train Between AP-Telangana : ఏపీ-తెలంగాణ మధ్య మరో వీక్లీ రైలును ప్రారంభిస్తున్నట్లు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే వెల్లడించింది. ఈ కొత్త ట్రెయిన్ చర్లపల్లి - నర్సాపూర్ మధ్య రాకపోకలు సాగించనుంది. చర్లపల్లి (హైదరాబాద్)లో ప్రారంభమయ్యే ఈ రైలు నల్లగొండ, గుంటూరు, విజయవాడ, భీమవరం మీదుగా నర్సాపూర్ చేరుతుంది. ఈ రైలు ఎప్పుడు, ప్రారంభమవుతుంది, ఏఏ స్టేషన్లలో ఆగుతుందో తెలుసా?
🚆 New Weekly Express Introduced— South Central Railway (@SCRailwayIndia) April 17, 2026
South Central Railway introduces Charlapalli – Narasapur – Charlapalli Weekly Express
🗓️ Train Nos.: 17061/17062
• 17061 (Sat) from Charlapalli – Starts 02.05.2026
• 17062 (Sun) from Narasapur – Starts 26.04.2026
🚉 Connects key stations like… pic.twitter.com/lKiTyMV3VN
సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఇప్పటికే పలు వీక్లీ రైళ్లను రెగ్యులర్ చేయగా, వేసవి రద్దీ నేపథ్యంలో మరి కొన్ని రైళ్ల రాకపోకలను పొడిగించడం తెలిసిందే. తాజాగా హైదరాబాద్ (చర్లపల్లి) నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ (నర్సాపూర్) వరకు మరో వీక్లీ ట్రెయిన్ ఏర్పాటు చేసింది. "చర్లపల్లి - నర్సాపూర్ - చర్లపల్లి (17061)" రైలు మే 2న ప్రారంభం కానుంది. ఈ రైలు శనివారం రాత్రి చర్లపల్లి నుంచి బయల్దేరుతుంది. తిరిగి సోమవారం ఉదయం చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది. వీకెండ్ లో ఏపీ వెళ్లాలనుకునే వారికి అనువుగా ఉంటుంది. రైళ్ల రద్దీ నేపథ్యంలో ఈ 'వీక్లీ' ఉపశమనం అందించనుంది. విజయవాడ, భీమవరం సహా ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలకు చెందిన ఎంతో మంది ఉద్యోగ, ఉపాధి, వ్యాపార నిమిత్తం హైదరాబాద్లో నివాసం ఉంటున్నారు. వీరు వారాంతంలో ఏదైనా పనిమీద సొంతూరుకు వెళ్లాలంటే ఈ రైలు ఎంతో ఉపయుక్తం కానుంది.
చర్లపల్లి - నర్సాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ షెడ్యూల్ ఇదే
"చర్లపల్లి - నర్సాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్" రైలు నంబర్ (17061) ప్రతి శనివారం రాత్రి 7.50గంటలకు చర్లపల్లిలో ప్రారంభమవుతుంది. నల్లగొండ, గుంటూరు మీదుగా రాత్రి 2.25గంటలకు విజయవాడ జంక్షన్ చేరుకుంటుంది. తిరిగి గుడివాడ, కైకలూరు, ఆకివీడు, భీమవరం టౌన్, వీరవాసరం, పాలకొల్లు మీదుగా ప్రయాణించి ఆదివారం ఉదయం 7గంటలకు నర్సాపూర్ చేరుకుంటుంది.
"నర్సాపూర్ - చర్లపల్లి ఎక్స్ప్రెస్" రైలు నంబర్ (17062) ఆదివారం రాత్రి 8గంటలకు నర్సాపూర్లో ప్రారంభమై పాలకొల్లు, వీరవాసరం, భీమవరం, ఆకివీడు, కైకలూరు, గుడివాడ మీదుగా ప్రయాణించి రాత్రి 10.58గంటలకు విజయవాడ జంక్షన్ చేరుతుంది. తిరిగి గుంటూరు, నల్లగొండ మీదుగా ప్రయాణించి సోమవారం ఉదయం 7.50గంటలకు చర్లపల్లి స్టేషన్ చేరుకుంటుంది.
ఈ రైలులో 2ఏ, 3ఏ, స్లీపర్ బోగీలతో పాటు జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి. హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ రైలులో వెళ్లాలంటే ఇప్పటివరకు కాజీపేట (వరంగల్), ఖమ్మం మీదుగా వెళ్లాల్సి వచ్చేది. కానీ, చర్లపల్లి - నర్సాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ నల్లగొండ, మిర్యాలగూడ, పిడుగురాళ్ల, గుంటూరు మీదుగా విజయవాడ చేరుకుంటుంది. కాజీపేట మీదుగా పోల్చితే ప్రయాణం సమయం కాస్త ఎక్కువే అయినా గుంటూరు, తిరుపతి వెళ్లే వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.
