"వరంగల్-విజయవాడ మీదుగా స్పెషల్ రైళ్లు" - ఆరు రాష్ట్రాల ప్రయాణికులకు లబ్ధి!
దక్షిణ మధ్య రైల్వ ప్రత్యేక రైళ్లు - తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా ప్రయాణం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 3:19 PM IST
Special Trains : ప్రయాణికుల రద్దీ నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపిస్తోంది. ఈ రైళ్లు ఆగస్టులో బుధ, శుక్ర, శని, సోమ వారాల్లో ప్రయాణించనున్నాయి. ఇవి ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తర్ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని స్టేషన్ల మీదుగా ప్రయాణిస్తాయి. స్పెషల్ రైళ్ల వివరాలు
ట్రైన్ నంబర్ 01925 కాన్పూర్ సెంట్రల్ టు మధురై ప్రతి బుధవారం ఉదయం 8.15గంటలకు బయల్దేరుతుంది. ఆరు రాష్ట్రాల మీదుగా దాదాపు 47గంటల పాటు ప్రయాణిస్తుంది. శుక్రవారం ఉదయం 7.15గంటలకు గమ్యం చేరుకుంటుంది. ప్రయాణ తేదీలు ఆగస్టు 5, 12, 19, 26 మొత్తం 4 సర్వీసులు.
ట్రైనం నంబర్ 01926 మధురై టు కాన్పూర్ సెంట్రల్ ప్రతి శనివారం తెల్లవారుజామున 2.30గంటలకు మధురైలో బయల్దేరుతుంది. సోమవారం ఉదయం 4.30గంటలకు కాన్పూర్ సెంట్రల్ చేరుతుంది. ప్రయాణ తేదీలు ఆగస్టు 8, 15, 22, 29 మొత్తం 4 సర్వీసులు
ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు "ఈ రైళ్లు" రద్దు! - మరికొన్ని దారి మళ్లింపు!
స్టాపులు ఇవే
- ఉత్తర్ ప్రదేశ్ : పోఖ్రయాన్, ఒరే, వీరాంగణ లక్ష్మీబాయి ఝాన్సీ, లలిత్ పూర్
- మధ్య ప్రదేశ్ : బినా, భోపాల్, ఇటార్సి
- మహారాష్ట్ర : నాగ్పూర్, చంద్రాపూర్, బలార్ష
- తెలంగాణ : సిర్పూర్ కాగజ్నగర్, రామగుండం, వరంగల్, ఖమ్మం
- ఆంధ్రప్రదేశ్ : విజయవాడ, తెనాలి, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట
- తమిళనాడు : కాట్పాడి, జోలార్ పెట్టి, సేలం, నమక్కల్, కరూర్, దుండిగల్
ప్రయాణికుల రద్దీ కారణంగా ప్రయాగ తిరునల్వేలి మధ్య మరో 8 సర్వీసులను దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది. ఈ రైళ్లు ప్రతి శనివారం ప్రయాగరాజ్ నుంచి బయల్దేరుతాయి. అదే విధంగా ప్రతి సోమవారం తిరనల్వేలి నుంచి ప్రయాగరాజ్ ప్రయాణిస్తాయి.
- ట్రైన్ నంబర్ 04171 ప్రయాగరాజ్ టు తిరునల్వేలి ఆగస్టు1 నుంచి 22 వరకు ప్రతి శనివారం ప్రయాణిస్తుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 04172 తిరునల్వేలి టు ప్రయాగరాజ్ ఆగస్టు 3 నుంచి 24 వరకు ప్రతి సోమవారం బయల్దేరుతుంది.
ఈ రైళ్లు మార్గమధ్యంలో
- ఉత్తర ప్రదేశ్ : మానిక్పూర్
- మధ్య ప్రదేశ్ : సత్నా, కట్ని, జబల్పూర్, ఇటార్సి
- మహారాష్ట్ర : నాగ్పూర్, చంద్రపూర్, బల్హర్షా
- తెలంగాణ : కాగజ్నగర్, రామగుండం, వరంగల్, ఖమ్మం
- ఆంధ్ర ప్రదేశ్ : విజయవాడ, తెనాలి, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట
- తమిళనాడు : కాట్పాడి, జోలార్పెట్టి, సేలం, నామక్కల్, కరూర్, దిండిగల్, మదురై, విరుదునగర్, సాత్తూర్, కోవిల్పట్టి స్టేషన్లలో నిలుస్తాయి.
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