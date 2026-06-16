"విజయవాడ-కాజీపేట" మధ్య భారీగా రైళ్ల దారి మళ్లింపు - బోర్డింగ్ మార్చుకోవాల్సిందే!
"విజయవాడ-కాజీపేట" మార్గంలో ట్రాక్ పనులు - 5 రోజులు భారీగా రైళ్ల దారి మళ్లింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 10:30 AM IST
Train Diversion Update : కాజీపేట్ - కొండపల్లి మార్గంలో దోర్నకల్ - గుండ్రాతిమడుగు స్టేషన్ల మధ్య 3వ లైనుకు సంబంధించిన నాన్ ఇంటర్ లాకింగ్ పనుల కారణంగా పలు రైళ్లను దారి మళ్లిస్తున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే (SCR) వెల్లడించింది. ఆగస్టు 14 నుంచి 17 వరకు రైళ్లు ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో రైళ్లను దారి మళ్లిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణ సమయానికి ముందుగానే బోర్డింగ్ సదుపాయాన్ని మార్చుకోవాలని సూచించింది. మార్పులను గమనించి సహకరించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ మేరకు దారి మళ్లించిన రైళ్లు, వాటి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల వివరాలు, తేదీలు, స్టేషన్లకు సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని విడుదల చేసింది.
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దారిమళ్లించిన రైళ్ల సమాచారం :
- రైలు నంబర్ 18519 విశాఖపట్నం టు ఎల్టీటీ ముంబై డైలీ ఎక్స్ప్రెస్ ఆగస్టు 14 నుంచి 18 వరకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో ప్రయాణించనుంది. ప్రస్తుతం విజయవాడ - కాజీపేట్ - సికింద్రాబాద్ మార్గంలో వెళ్లే ఈ రైలును ఆయా తేదీల్లో (5రోజులు) విజయవాడ - గుంటూరు - పగిడిపల్లి - సికింద్రాబాద్ మార్గంలో నడిపించనున్నారు. దీంతో ఈ రైలు కాజీపేట్ వెళ్లకుండానే ప్రయాణించనుంది.
- రైలు నంబర్ 18520 ఎల్టీటీ ముంబై టు విశాఖపట్నం డైలీ ఎక్స్ప్రెస్ సైతం ఆగస్టు 14 నుంచి 18 వరకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో ప్రయాణించనుంది.
- రైలు నంబర్ 11019 సీఎస్టీ ముంబై టు భువనేశ్వర్ డైలీ ఆగస్టు 17 నుంచి 18 వరకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో ప్రయాణించనుంది. ప్రస్తుతం విజయవాడ - కాజీపేట్ - సికింద్రాబాద్ మార్గంలో వెళ్లే ఈ రైలును ఆయా తేదీల్లో (5రోజులు) విజయవాడ - గుంటూరు - పగిడిపల్లి - సికింద్రాబాద్ మార్గంలో నడిపించనున్నారు. దీంతో ఈ రైలు కాజీపేట్, వరంగల్, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, మధిర స్టేషన్లు వెళ్లకుండానే ప్రయాణించనుంది.
- రైలు నంబర్ 11020 భువనేశ్వర్ టు సీఎస్టీ ముంబై డైలీ ఆగస్టు 17 నుంచి 18 వరకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో ప్రయాణించనుంది. ప్రస్తుతం విజయవాడ - కాజీపేట్ - సికింద్రాబాద్ మార్గంలో వెళ్లే ఈ రైలును ఆయా తేదీల్లో (5రోజులు) విజయవాడ - గుంటూరు - పగిడిపల్లి - సికింద్రాబాద్ మార్గంలో నడిపించనున్నారు. దీంతో ఈ రైలు కాజీపేట్, వరంగల్, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, మధిర స్టేషన్లు వెళ్లకుండానే ప్రయాణించనుంది.
- రైలు నంబర్ 17208 మచిలీపట్నం - సాయినగర్ షిర్డీ (మంగళవారం) రైలు ఆగస్టు 18వ తేదీన ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో ప్రయాణించనుంది. ప్రస్తుతం విజయవాడ - కాజీపేట్ - సికింద్రాబాద్ మార్గంలో వెళ్లే ఈ రైలును ఆయా తేదీల్లో (5రోజులు) విజయవాడ - గుంటూరు - పగిడిపల్లి - సికింద్రాబాద్ మార్గంలో నడిపించనున్నారు.
- రైలు నంబర్ 17205 సాయినగర్ షిర్డీ - కాకినాడ పోర్టు (మంగళ, గురు, ఆది) రైలును ఆగస్టు 18న దారి మళ్లించారు. ప్రస్తుతం సికింద్రాబాద్ - కాజీపేట్ - విజయవాడ మార్గంలో వెళ్లే ఈ రైలును ఆయా తేదీల్లో (5రోజులు) సికింద్రాబాద్ - పగిడిపల్లి - గుంటూరు - విజయవాడ మార్గంలో నడిపించనున్నారు. దీంతో ఈ రైలు కాజీపేట్, వరంగల్, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, మధిర స్టేషన్లు వెళ్లకుండానే ప్రయాణించనుంది.
- రైలు నంబర్ 18046 చర్లపల్లి - షాలిమార్ డైలీ ఆగస్టు 18, 19 తేదీల్లో చర్లపల్లి - పగిడిపల్లి - గుంటూరు - విజయవాడ మీదుగా ప్రయాణించనుంది. దీంతో భువనగిరి, ఆలేరు, జనగాం, కాజీపేట్, వరంగల్, మహబూబాబాద్ స్టేషన్లకు వెళ్లకుండానే ప్రయాణిస్తుంది.
- రైలు నంబర్ 00761 రేణిగుంట - నిజాముద్దిన్ (సోమ, బుధ, శుక్ర, శని) రైలు ఆగస్టు 14, 15, 17 తేదీల్లో ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో ప్రయాణించనుంది. ప్రస్తుతం రేణిగుంట - విజయవాడ - వరంగల్ - బలార్ష మీదుగా వెళ్లే ఈ రైలు ప్రకటించిన మూడు రోజుల్లో రేణిగుంట - గుత్తి - కాచిగూడ- మౌలాలి - కాజీపేట్ - బలార్ష మీదుగా వెళ్లనుంది. దీంతో గూడూరు, విజయవాడ స్టేషన్లకు వెళ్లే అవకాశం లేదు.
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