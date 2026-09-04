అలర్ట్ : 8 ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ల వేళలు మారాయి తెలుసా? - జాబితాలో తిరుపతి, రేపల్లె, కాకినాడ రైళ్లు!
దయచేసి ట్రైన్ మిస్ కాకండి! - వేళలు మార్చిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే! - వివరాలు, కొత్త టైమింగ్స్ ఇవే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 9:51 AM IST
Train new Timing : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా ప్రయాణించే 8 ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ల వేళల్లో మార్పులు చేసినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది. ఈ రైళ్లు ఏపీ, తెలంగాణ మీదుగా తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో ప్రయాణిస్తుంటాయి. ఇందులో మైసూర్ - కాకినాడ, ట్రైన్, హిసార్- కాకినాడ టౌన్, చర్లపల్లి -తిరుపతి, గుంటూరు - కాచిగూడ, తిరువనంతపురం నార్త్-సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ -రేపల్లె రైళ్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ మేరకు పాత వేళలు, కొత్తగా మార్చిన వేళలను సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే వెల్లడించింది.
- ట్రైన్ నంబర్ 17290 : మైసూర్-కాకినాడ టౌన్
గుంటూరు స్టేషన్ పాత టైమింగ్ మధ్యాహ్నం 3.51గంటలు కాగా, నవంబర్ 7 నుంచి దాదాపు గంట ముందుగానే! అంటే మధ్యాహ్నం 3గంటలకే చేరనుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 17296 : హిసార్- కాకినాడ టౌన్
గుంటూరు స్టేషన్ పాత టైమింగ్ మధ్యాహ్నం 4.11గంటలు కాగా, నవంబర్ 6 నుంచి 3.40గంటలకే చేరుతుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 17444 : చర్లపల్లి - తిరుపతి ఎక్స్ప్రెస్
- నడికుడి జంక్షన్ పాత టైం రాత్రి 7.30గంటలు కాగా, నవంబర్ 6 నుంచి 7.19గంటలకే చేరుతుంది.
- పిడుగురాళ్ల పాత టైం రాత్రి 8గంటలు కాగా, కొత్త సమయం 7.38గంటలు
- మార్కాపురం రోడ్ పాత టైం రాత్రి 9.20గంటలు కాగా, 9.05గంటలకు మార్చారు.
- గిద్దలూరు పాత టైం రాత్రి రాత్రి 10.38 గంటలు కాగా, కొత్త వేళలు 10.05గంటలు
- దిగువమెట్ట పాత సమయం రాత్రి 10.57 గంటలు కాగా, దాదాపు అరగంట ముందుగానే 10.20గంటలకు చేరుతుంది.
- నంద్యాల పాత సమయం అర్ధరాత్రి 12.20 కాగా, కొత్తగా 11.40గంటలకే చేరుతుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 17251: గుంటూరు - కాచిగూడ
గుంటూరు స్టేషన్ పాత సమయం సాయంత్రం 6.40 గంటలు కాగా, నవంబర్ 4 నుంచి సాయంత్రం 6గంటలకే చేరనుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 20630 : తిరువనంతపురం నార్త్-సికింద్రాబాద్
సత్తెనపల్లి స్టేషన్ పాత సమయం ఉదయం 06.54గంటలు కాగా, నవంబర్ 4 నుంచి 6.44కే చేరనుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 17625 : కాచిగూడ -రేపల్లె
పిడుగురాళ్ల స్టేషన్ పాత సమయం రాత్రి 02.51గంటలు కాగా, నవంబర్ 4 నుంచి పది నిమిషాలు ముందుగానే చేరుతుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 17078 : తిరుచ్చిరాపల్లి- చర్లపల్లి
- గుంటూరు స్టేషన్ పాత వేళలు మధ్యాహ్నం 3.05గంటలు కాగా, నవంబర్ 4 నుంచి 2.40గంటలకే చేరనుంది.
- సత్తెనపల్లి స్టేషన్ పాత వేళలు మధ్యాహ్నం 3.33గంటలు కాగా, కొత్త వేళలు మధ్యాహ్నం 3.19గంటలు.
- నడికుడి జంక్షన్ ప్రస్తుతం సాయంత్రం 4.23గంటలకు చేరుతుండగా, నవంబర్ 4 నుంచి 3.59గంటలకే మార్చారు.
- ట్రైన్ నంబర్ 17042 : తిరువనంతపురం నార్త్ - చర్లపల్లి
- గుంటూరు స్టేషన్ పాత వేళలు సాయంత్రం 5.40గంటలు కాగా, నవంబర్ 4 నుంచి 40 నిమిషాల ముందుగానే చేరనుంది.
- సత్తెనపల్లి స్టేషన్ పాత వేళలు సాయంత్రం 6.59గంటలు కాగా, కొత్త వేళలు 5.45గంటలుగా ప్రకటించారు.
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