"కొట్టాయం బండొచ్చె, శబరిమల కొండొచ్చె" - శబరిమలకు 60 ప్రత్యేక రైళ్లు, రిజర్వేషన్ మొదలైంది స్వామీ!
శబరిమలకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక ట్రైన్లు - మొత్తం 60 రైళ్లు - రూట్, షెడ్యూల్ ఇదే !
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 2:55 PM IST
Sabarimala Special Trains 2025 : శబరిమల భక్తులకు కోసం దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లు నడపాలని నిర్ణయించింది. చర్లపల్లి నుంచి ఏపీ మీదుగా ఈ ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనున్నారు. ఈ మేరకు 60 రైళ్లను ప్రకటించిన రైల్వే అధికారులు ఈ నెల 7 నుంచే రిజర్వేషన్ అవకాశం కల్పించారు. ఈ రైళ్లు చర్లపల్లిలో బయల్దేరే రైళ్లు నల్లగొండ, మిర్యాలగూడ, గుంటూరు మీదుగా రాకపోకలు సాగించనున్నాయి. అదే విధంగా మచిలీపట్నం, నర్సాపూర్ నుంచి కూడా ప్రత్యేక రైళ్లు నడపనున్నారు. ఈ మేరకు రైళ్ల షెడ్యూల్, హాల్ట్ స్టేషన్లు.. పూర్తి వివరాలను దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు.
మొత్తం 60 ప్రత్యేక రైళ్లు
హైదరాబాద్ మహానగరంతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి శబరిమల వెళ్లే అయ్యప్ప భక్తుల కోసం దక్షిణ మధ్య చర్లపల్లి నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా నిత్యం రాకపోకలు సాగించే శబరి సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ ప్రెస్ లో రిజర్వేషన్లు పూర్తికాగా, అదనపు రైళ్లు, ప్రైవేటు వాహనాల కోసం అయ్యప్ప భక్తులు వేచి చూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రైల్వే శాఖ తొలి విడతగా 60 ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్ల బుకింగ్ ఈ నెల 7 నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చింది.
చర్లపల్లి నుంచి నల్లగొండ, మిర్యాలగూడ మీదుగా
ఇందులో చర్లపల్లి నుంచి కొల్లాం (రైలు నంబర్ 07107)- నవంబర్ 17, 24, డిసెంబర్ 1, 8, 15, 22, 29, జనవరి 5, 12, 19 తేదీల్లో చర్లపల్లి నుంచి బయల్దేరనున్నాయి. ఇవి మరుసటి రోజు కొల్లాం చేరుకుని తిరిగి అక్కడి నుంచి బయల్దేరనున్నాయి. ప్రత్యేక రైళ్లు నల్లగొండ, మిర్యాలగూడ, నడికుడి, పిడుగురాళ్ల మీదుగా గుంటూరు, గూడూరు, రేణిగుంటలో ఆగుతాయని అధికారులు వెల్లడించారు. కొల్లాం నుంచి (రైలు నంబర్ 07108)- నవంబర్ 19, 26, డిసెంబర్ 3, 10, 17, 24, 31, జనవరి 7, 14, 21 తేదీల్లో చర్లపల్లికి బయల్దేరుతాయి.
మచిలీపట్నం టు కొల్లాం
మచిలీపట్నం టు కొల్లాం స్పెషల్ రైలు (నంబర్ 07101) నవంబర్ 14, 21, 28, డిసెంబర్ 26, జనవరి 2న బయల్దేరుతుంది. తిరిగి మర్నాడు కొల్లా చేరుకుని అక్కడి నుంచి కొల్లాం టు మచిలీపట్నం స్పెషల్ రైలు (నంబర్ 07102) నవంబర్ 16,23, 30, డిసెంబర్ 28, జనవరి 4న బయల్దేరి మర్నాడు మచిలీపట్నం చేరుకుంటుంది.
మచిలీపట్నం టు కొల్లాం స్పెషల్ రైలు (నంబర్ 07103) డిసెంబర్ 5, 12, 19, జనవరి 9, 16తేదీల్లో మచిలీపట్నం నుంచి బయల్దేరనుంది. ఈ రైలు పెడన, గుడ్లవల్లేరు, గుడివాడ, విజయవాడ, గుంటూరు, నర్సరావుపేట, రేణిగుంట జంక్షన్ మీదుగా కొల్లాం చేరుకుంటుంది. తిరిగి అక్కడి నుంచి (రైలు నంబర్ 07104) డిసెంబర్ 7, 14, 21, జనవరి 11, 18 తేదీల్లో బయల్దేరి మరుసటిరోజు మచిలీపట్నం చేరుకుంటుంది.
నర్సాపూర్ టు కొల్లాం
నర్సాపూర్ టు కొల్లాం స్పెషల్ రైలు (నంబర్ 07105) నవంబర్ 16, 23, 30, డిసెంబర్ 7, 14, 21, 28, జనవరి 4, 11, 18 తేదీల్లో నర్సాపూర్ నుంచి బయల్దేరనుంది. ఈ రైలు పాలకొల్లు, భీమవరం, విజయవాడ మీదుగా, తెనాలి, గూడూరు, రేణిగుంట జంక్షన్ మీదుగా కొల్లాం చేరుకుంటుంది.
తిరిగి అక్కడి నుంచి (రైలు నంబర్ 07106) నవంబర్ 18, 25, డిసెంబర్ 2, 9, 16, 23, 30, జనవరి 6, 13, 20 తేదీల్లో బయల్దేరి మరుసటిరోజు నర్సాపూర్ చేరుకుంటుంది.
