"విశాఖపట్నం-తిరుపతి ఎక్స్​ప్రెస్" ఇక రెగ్యులర్ - వెల్లడించిన రైల్వే శాఖ!

విశాఖ నుంచి తిరుపతికి ప్రతి బుధవారం రైలు - తిరుపతి నుంచి విశాఖకు గురువారాల్లో ప్రయాణం!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 4:44 PM IST

Visakhapatnam Tirupati Express : విశాఖ నుంచి తిరుపతి వెళ్లే ప్రయాణికులకు రైల్వే శాఖ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ప్రతి బుధవారం విశాఖ నుంచి తిరుపతి, ప్రతి గురువారం తిరుపతి నుంచి విశాఖకు వెళ్లే రైలును రెగ్యులరైజ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

విశాఖ - తిరుపతి - విశాఖ ఎక్స్​ప్రెస్ రైలును రెగ్యులరైజ్ చేస్తున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ మేరకు రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ అనుమతి లభించినట్లు సామాజిక మాధ్యమం "X"లో పోస్ట్ చేసింది. ఈ ఎక్స్​ప్రెస్ రైలు (నంబర్ 18505) ఇకపై ప్రతి బుధవారం విశాఖ నుంచి తిరుపతికి తిరిగి ప్రతి గురువారం (రైలు నంబర్ 18506) తిరుపతి నుంచి విశాఖకు రాకపోకలు సాగించనుంది.

ఈ రైలు తొలి ప్రయాణం ఏప్రిల్ 1 (బుధవారం)న విశాఖలో ప్రారంభించి మరుసటి ఏప్రిల్ 2(గురువారం) తిరుపతి చేరుకుంటుంది. తిరిగి అదేరోజు తిరుపతిలో ప్రారంభమై ఆదివారం తెల్లవారుజామున విశాఖ చేరుకుంటుంది.

విశాఖ-తిరుపతి మార్గంలో స్టేషన్లు :

1. విశాఖపట్నం

2. దువ్వాడ

3. అనకాపల్లి

4. ఎలమంచిలి

5. అన్నవరం

6. సామల్ కోట్

7. రాజమండ్రి

8. నిడదవోలు

9. తణుకు

10. భీమవరం

11. కైకలూరు

12. గుడివాడ

13. విజయవాడ

14. తెనాలి

15. చీరాల

16. ఒంగోలు

17. నెల్లూరు

18. గూడూరు

19. శ్రీకాళహస్తి

20. రేణికుంట

21. తిరుపతి

విశాఖ టు తిరుపతి (రైలు నంబర్ 18505) రైలు విశాఖలో బుధవారం రాత్రి 7గంటలకు ప్రారంభమై 7.37గంటలకు దువ్వాడ స్టేషన్ చేరుకుంటుంది. అక్కడి నుంచి 7.48గంటలకు అనకాపల్లి, 7.58గంటలకు ఎలమంచిలి, 8.43గంటలకు అన్నవరం, 9.13గంటలకు సామల్​కకోట్, 9.58గంటలకు రాజమండ్రి చేరుకుంటుంది. తిరిగి 10గంటలకు రాజమండ్రిలో బయల్దేరి 10.28గంటలకు నిడదవోలు, 10.58గంటలకు తణుకు, 11.38గంటలకు భీమవరం టౌన్, 12.13గంటలకు కైకలూరు, 01.03గంటలకు గుడివాడ, 02.05గంటలకు విజయవాడ స్టేషన్ చేరుతుంది. 10నిమిషాల విరామం తర్వాత 2.15గంటలకు బయల్దేరి 02.43గంటలకు తెనాలి చేరుతుంది. ఆ తర్వాత 03.33గంటలకు చీరాల, 04.28గంటలకు ఒంగోలు, 05.58గంటలకు నెల్లూరు, ఉదయం 06.43గంటలకు గూడూరు, 08.08గంటలకు శ్రీకాళహస్తి, 08.33గంటలకు రేణిగుంట జంక్షన్ మీదుగా గురువారం ఉదయం 09.30గంటలకు తిరుపతి చేరుకుంటుంది.

తిరుపతి టు విశాఖ (రైలు నంబర్ 18506) రైలు తిరుపతిలో గురువారం రాత్రి 9.50గంటలకు బయల్దేరుతుంది. 10.10గంటలకు రేణిగుంట, 10.34గంటలకు శ్రీకాళహస్తి, 11.13గంటలకు గూడూరు, 11.53గంటలకు నెల్లూరు చేరుతుంది. ఆ తర్వాత 01.23గంటలకు ఒంగోలు, 02.03గంటలకు చీరాల, 2.53గంటలకు తెనాలి మీదుగా తెల్లవారుజామున 4.05గంటలకు విజయవాడ చేరుతుంది. 10 నిమిషాల విరామానంతరం 4.15గంటలకు బయల్దేరి 5.13గంటలకు గుడివాడ, 05.38గంటలకు కైకలూరు, 06,18గంటలకు భీమవరం టౌన్ మీదుగా ఉదయం 6.43గంటలకు తణుకు చేరుతుంది. ఉదయం 7.23గంటలకు నిడదవోలు, 7.58గంటలకు రాజమండ్రి, 9.13గంటలకు సామల్ కోట్, 9.48గంటలకు అన్నవరం, 10.43గంటలకు ఎలమంచిలి, 11.28గంటలకు అనకాపల్లి, 12.28గంటలకు దువ్వాడ మీదుగా శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 1.30గంటలకు విశాఖపట్నం చేరుతుంది.

