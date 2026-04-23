రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్! - "విశాఖ-కాకినాడ-చర్లపల్లి" మధ్య ఈ ట్రైన్లు క్యాన్సిల్!
అభివృద్ధి పనుల కారణంగా పలు రైళ్లు రద్దు - జాబితా విడుదల చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే - ఒక సారి చెక్ చేసుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 8:42 AM IST
cancelled trains list : విజయవాడ-దువ్వాడ సెక్షన్లోని రాయనపాడు యార్డు పరిధిలో నాన్ ఇంటర్ లాకింగ్ పనుల కారణంగా పలు రైళ్ల రాకపోకలను రద్దు చేసినట్లు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే (South Centra Railway) వెల్లడించింది. రద్దు చేసిన రైళ్లలో 10 సర్వీసులు ఉన్నాయి. ఈ మేరకు ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సూచించింది.
స్టేషన్ల ఆధునీకరణ పనులు, ట్రాక్ పునరుద్ధరణ రైళ్ల రద్దుకు కారణమని దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది. ఇప్పటికే పలు రైళ్ల రాకపోకల వేళ్లలో మార్పులు చేయగా మరికొన్నింటిని రద్దు చేసింది. మొత్తంగా మే 1 నుంచి 5 వరకు రైళ్లు రద్దు కాగా, అదే సమయంలో మరికొన్ని రైళ్లు ఆలస్యంగా నడవనున్నాయి.
🚫 Train Cancellation Notice— South Central Railway (@SCRailwayIndia) April 22, 2026
Due to non-interlocking works at Rayanapadu Yard (Vijayawada–Duvvada section), the following trains are cancelled on selected dates.
Passengers are requested to plan accordingly.
రద్దయిన రైళ్లు, తేదీలు ఇవే
- కాకినాడ టౌన్ - లింగంపల్లి మధ్య నడిచే 12775 నంబర్ రైలును మే 1, 2, 4 తేదీల్లో రద్దు చేసినట్లు ఎస్సీఆర్ తెలిపింది. అదే విధంగా లింగంపల్లి - కాకినాడ మధ్య నడిచే 12776 నంబర్ రైలును మే 2, 3, 5 తేదీల్లో క్యాన్సిల్ చేసినట్లు ప్రకటించింది.
- ఇక విశాఖపట్నం - చర్లపల్లి 18527 నంబర్ రైలు మే 1న ట్రిప్ రద్దు కాగా, చర్లపల్లి - విశాఖపట్నం మధ్య 18528 నంబర్ రైలు మే 2వే తేదీ ట్రిప్ రద్దయ్యింది.
- శాలిమార్ - చర్లపల్లి 08045 నంబర్ రైలు మే 1న, చర్లపల్లి - శాలిమార్ 08046 నంబర్ రైలు మే 2న రద్దయ్యాయి.
మరికొన్ని ఆలస్యంగా
మే 5వ తేదీన చర్లపల్లి నుంచి షాలిమార్ వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్ రైలు 150 నిమిషాలు ఆలస్యంగా బయల్దేరుతుందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రయాణికులు రైళ్ల రద్దు, వేళల్లో మార్పులను గమనించి రీషెడ్యూల్ చేసుకోవాలని సూచించారు.
కాకినాడ-లింగంపల్లి మార్గంలో రద్దీ అధికంగా ఉంటుంది. దాదాపు 10 సర్వీసులను రద్దు చేసిన నేపథ్యంలో ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓ వైపు తెలంగాణలో ఇప్పటికే ఆర్టీసీ సమ్మె కొనసాగుతున్న కారణంగా ఏపీ వైపు వెళ్లే బస్సులు రద్దయ్యాయి. ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ నిరంతరాయంగా సేవలు అందిస్తోంది.
