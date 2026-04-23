రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్! - "విశాఖ-కాకినాడ-చర్లపల్లి" మధ్య ఈ ట్రైన్లు క్యాన్సిల్!

అభివృద్ధి పనుల కారణంగా పలు రైళ్లు రద్దు - జాబితా విడుదల చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే - ఒక సారి చెక్ చేసుకోండి!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 8:42 AM IST

cancelled trains list : విజయవాడ-దువ్వాడ సెక్షన్​లోని రాయనపాడు యార్డు పరిధిలో నాన్ ఇంటర్ లాకింగ్ పనుల కారణంగా పలు రైళ్ల రాకపోకలను రద్దు చేసినట్లు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే (South Centra Railway) వెల్లడించింది. రద్దు చేసిన రైళ్లలో 10 సర్వీసులు ఉన్నాయి. ఈ మేరకు ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సూచించింది.

స్టేషన్ల ఆధునీకరణ పనులు, ట్రాక్​ పునరుద్ధరణ రైళ్ల రద్దుకు కారణమని దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది. ఇప్పటికే పలు రైళ్ల రాకపోకల వేళ్లలో మార్పులు చేయగా మరికొన్నింటిని రద్దు చేసింది. మొత్తంగా మే 1 నుంచి 5 వరకు రైళ్లు రద్దు కాగా, అదే సమయంలో మరికొన్ని రైళ్లు ఆలస్యంగా నడవనున్నాయి.

రద్దయిన రైళ్లు, తేదీలు ఇవే

  • కాకినాడ టౌన్ - లింగంపల్లి మధ్య నడిచే 12775 నంబర్ రైలును మే 1, 2, 4 తేదీల్లో రద్దు చేసినట్లు ఎస్​సీఆర్ తెలిపింది. అదే విధంగా లింగంపల్లి - కాకినాడ మధ్య నడిచే 12776 నంబర్ రైలును మే 2, 3, 5 తేదీల్లో క్యాన్సిల్ చేసినట్లు ప్రకటించింది.
  • ఇక విశాఖపట్నం - చర్లపల్లి 18527 నంబర్ రైలు మే 1న ట్రిప్ రద్దు కాగా, చర్లపల్లి - విశాఖపట్నం మధ్య 18528 నంబర్ రైలు మే 2వే తేదీ ట్రిప్ రద్దయ్యింది.
  • శాలిమార్ - చర్లపల్లి 08045 నంబర్ రైలు మే 1న, చర్లపల్లి - శాలిమార్ 08046 నంబర్ రైలు మే 2న రద్దయ్యాయి.

మరికొన్ని ఆలస్యంగా

మే 5వ తేదీన చర్లపల్లి నుంచి షాలిమార్ వెళ్లే ఎక్స్​ప్రెస్ రైలు 150 నిమిషాలు ఆలస్యంగా బయల్దేరుతుందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రయాణికులు రైళ్ల రద్దు, వేళల్లో మార్పులను గమనించి రీషెడ్యూల్ చేసుకోవాలని సూచించారు.

కాకినాడ-లింగంపల్లి మార్గంలో రద్దీ అధికంగా ఉంటుంది. దాదాపు 10 సర్వీసులను రద్దు చేసిన నేపథ్యంలో ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓ వైపు తెలంగాణలో ఇప్పటికే ఆర్టీసీ సమ్మె కొనసాగుతున్న కారణంగా ఏపీ వైపు వెళ్లే బస్సులు రద్దయ్యాయి. ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ నిరంతరాయంగా సేవలు అందిస్తోంది.

