రైల్వే ప్రయాణికులకు శుభవార్త - "విశాఖ-చర్లపల్లి" రైలు ఇక రెగ్యులర్!
ప్రతి శుక్రవారం "విశాఖ నుంచి చర్లపల్లి"కి రైలు - ప్రతి శనివారం చర్లపల్లి నుంచి విశాఖ వరకు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 3:28 PM IST|
Updated : March 27, 2026 at 4:59 PM IST
Viskha Train Timings : విశాఖ నుంచి హైదరాబాద్, హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ జంటనగరాల నుంచి విశాఖ వెళ్లే ప్రయాణికులకు రైల్వే శాఖ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ప్రతి శుక్రవారం విశాఖ నుంచి చర్లపల్లి (హైదరాబాద్), ప్రతి శనివారం చర్లపల్లి నుంచి విశాఖకు వెళ్లే రైలును రెగ్యులరైజ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
విశాఖ - చర్లపల్లి - విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ రైలును రెగ్యులరైజ్ చేసినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ మేరకు రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ అనుమతి లభించినట్లు సామాజిక మాధ్యమం "X"లో పోస్ట్ చేసింది. ఈ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు (నంబర్ 18527) ఇకపై ప్రతి శుక్రవారం విశాఖ నుంచి చర్లపల్లికి తిరిగి ప్రతి శనివారం (రైలు నంబర్ 18528) చర్లపల్లి నుంచి విశాఖకు రాకపోకలు సాగించనుంది.
ఈ రైలు తొలి ప్రయాణం ఏప్రిల్ 3 (శుక్రవారం)న విశాఖలో ప్రారంభించి మరుసటి ఏప్రిల్ 4(శనివారం) చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది. తిరిగి అదేరోజు చర్లపల్లిలో ప్రారంభమై ఆదివారం తెల్లవారుజామున విశాఖ చేరుకుంటుంది.
విశాఖ-చర్లపల్లి మార్గంలో స్టేషన్లు :
విశాఖపట్నం - దువ్వాడ - అనకాపల్లి - ఎలమంచిలి - తుని - అన్నవరం - సామల్ కోట్ - రాజమండ్రి - ఏలూరు - రాయనపాడు - ఖమ్మం - వరంగల్ - కాజీపేట - చర్లపల్లి.
విశాఖ టు చర్లపల్లి (రైలు నంబర్ 18527) రైలు విశాఖలో సాయంత్రం 5.30గంటలకు ప్రారంభమై 6.03గంటలకు దువ్వాడ స్టేషన్ చేరుకుంటుంది. అక్కడ 06.05గంటలకు బయల్దేరి 6.18గంటలకు అనకాపల్లి చేరుకుంటుంది. తిరిగి 6.20గంటలకు ప్రారంభమై 06.33గంటలకు ఎలమంచిలి స్టేషన్ చేరుకుంటుంది. తిరిగి అక్కడ 6.35గంటలకు బయల్దేరి 6.58గంటలకు తుని చేరుకుంటుంది. ఇక్కడి నుంచి కేవలం 13 నిమిషాల జర్నీ తర్వాత రాత్రి 7.13 నిమిషాలకు అన్నవరం చేరుకుంటుంది.
అన్నవరంలో రాత్రి 7.15గంటలకు ప్రారంభమై 08.08గంటలకు సామల్కోట్, అక్కడి నుంచి 8.10గంటలకు ప్రారంభమై 09.08గంటలకు రాజమండ్రి చేరుకుంటుంది. ఇక్కడే 10 నిమిషాల పాటు నిలిచి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 09.18గంటలకు ప్రారంభమై 10.28గంటలకు ఏలూరు, అర్ధరాత్రి 1గంటకు రాయనపాడు చేరుతుంది. రాత్రి 03.39గంటలకు ఖమ్మ, 06.18గంటలకు వరంగల్, 06.38గంటలకు కాజీపేట్, ఉదయం 8గంటలకు చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది.
చర్లపల్లి టు విశాఖ (రైలు నంబర్ 18528) రైలు చర్లపల్లి స్టేషన్లో మధ్యాహ్నం 2.30గంటలకు ప్రారంభమై సాయంత్రం 4.18గంటలకు కాజీపేట చేరుకుంటుంది. సాయంత్రం 4.20గంటలకు కాజీపేటలో బయల్దేరి 4.38గంటలకు వరంగల్, 6.38గంటలకు ఖమ్మం, రాత్రి 7.40గంటలకు రాయనపాడు, 09.03గంటలకు ఏలూరు, 11.18గంటలకు రాజమండ్రి చేరుకుంటుంది.
రాజమండ్రిలో 11.28గంటలకు బయల్దేరి 12.23గంటలకు సామల్కోట్, 12.53గంటలకు అన్నవరం, 01.28గంటలకు తుని, 02.23గంటలకు ఎలమంచిలి, 03.38గంటలకు అనకాపల్లి, 4.45గంటలకు దువ్వాడ, తెల్లవారుజామున 05.20గంటలకు విశాఖ చేరుకోవడంతో జర్నీ ముగుస్తుంది.
