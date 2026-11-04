ఆ రైళ్లు ఆగేది వికారాబాద్లో ఆగవు! - నకిలీ ప్రెస్నోట్పై 'దక్షిణ మధ్య రైల్వే' క్లారిటీ!
ప్రయాణికులకు రైల్వే కీలక సూచన - ఈ మూడు నెలలు హైటెక్ సిటీ స్టేషన్లో 10 రైళ్లకు హాల్ట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 1:34 PM IST
SCR Clarifies on Vikarabad Temporary Halt Trains : రైల్వే ప్రయాణికులకు ముఖ్య గమనిక. రాబోయే పండుగల సీజన్లో ప్రయాణికుల రద్దీని తగ్గించేందుకు వికారాబాద్ స్టేషన్లో కొన్ని రైళ్లకు తాత్కాలిక స్టాపేజ్(హాల్టింగ్) కల్పించినట్లు వస్తున్న వార్తల్లో నిజం లేదని దక్షిణ మధ్య రైల్వే కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. నవంబరు 1, 2026 నుంచి జనవరి 31, 2027 వరకు సికింద్రాబాద్, లింగంపల్లి స్టేషన్లపై ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు వీలుగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఆ ప్రకటన పూర్తిగా ఫేక్ అని స్పష్టం చేసింది. నిజానికి ఈ మూడు నెలల పాటు పండుగల రద్దీ దృష్ట్యా 10 ప్రధాన రైళ్లకు హైటెక్ సిటీ రైల్వే స్టేషన్లో మాత్రమే తాత్కాలిక హాల్టింగ్ కల్పించినట్లు అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. మరి, ఇంతకీ ఫేక్ ప్రకటనలో ఉన్న ఆ రైళ్ల వివరాలు? హైటెక్ సిటీలో అధికారికంగా తాత్కాలిక హాల్టింగ్ కల్పిస్తున్న ఆ ట్రైన్స్ వివరాలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
FAKE PRESS RELEASE ALERT A fake press release containing false information regarding temporary stoppages of trains at Vikarabad Railway Station is being circulated online, falsely claiming to be an official announcement by South Central Railway. #SCRFactCheck: ❌ The press release being circulated is fake and has not been issued by South Central Railway. 🔸 Citizens are advised to verify information through official sources and refrain from sharing misleading or unverified content. 💡 Passengers are requested to follow only the official social media handles of South Central Railway for authentic and accurate information. #SouthCentralRailway #IndianRailways— South Central Railway (@SCRailwayIndia) November 2, 2026
ఫేక్ : వికారాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో తాత్కాలిక హాల్టింగ్ కల్పిస్తున్నట్లు వస్తున్న రైళ్ల వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
- ట్రైన్ నంబర్ 22718 సికింద్రాబాద్ - రాజ్కోట్ ఎక్స్ప్రెస్
- రైలు నంబర్ 22717 రాజ్కోట్ - సికింద్రాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్
- ట్రైన్ నంబర్ 20967 సికింద్రాబాద్ - పోర్బందర్
- రైలు నంబర్ 20968 పోర్బందర్ - సికింద్రాబాద్
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న నకిలీ ప్రకటనలో ఈ నాలుగు రైళ్లకు వికారాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో తాత్కాలిక నిలుపుదల ఉన్నట్లు ఉంది. కానీ, అది నిజం కాదని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారికంగా ప్రకటించింది. ప్రయాణికులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలని సూచించింది.
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అసలు(ఒరిజినల్) : పండుగల సీజన్లో ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా హైటెక్ సిటీ రైల్వే స్టేషన్లో పలు ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లకు తాత్కాలిక నిలుపుదల కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపింది దక్షిణ మధ్య రైల్వే. నవంబరు 1, 2026 నుంచి జనవరి 31, 2027 వరకు సికింద్రాబాద్, లింగంపల్లి స్టేషన్లపై ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు వీలుగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారికంగా వెల్లడించింది.
ఏయే రైళ్లకు హైటెక్ సిటీలో స్టాపేజ్ కల్పించారంటే?
దక్షిణ మధ్య రైల్వే విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, ఈ రైళ్లకు మూడు నెలలు(నవంబరు 1, 2026 నుంచి జనవరి 31, 2027వరకు) హైటెక్ సిటీలో తాత్కాలిక స్టాపేజ్ కల్పించారు. ఈ ట్రైన్స్ వివరాలిలా ఉన్నాయి.
- ట్రైన్ నంబర్ 22718 సికింద్రాబాద్-రాజ్కోట్ మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు హైటెక్ సిటీ చేరుకుంటుంది.
- రైలు నంబర్ 22717 రాజ్కోట్ - సికింద్రాబాద్ ఉదయం 6.19 గంటలకు హైటెక్ సిటీకి వస్తుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 20967 సికింద్రాబాద్ - పోరుబందర్ మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు హైటెక్ సిటీకి చేరుకుంటుంది.
- రైలు నంబర్ 20968 పోరుబందర్ - సికింద్రాబాద్ రైలు ఉదయం 6.19 గంటలకు ఇక్కడ ఆగనుంది.
- రైలు నంబరు 12731 తిరుపతి - సికింద్రాబాద్ ఉదయం 6.08 గంటలకు, ట్రైన్ నంబర్ 12732 సికింద్రాబాద్ - తిరుపతి తెల్లవారుజామున 4.35 గంటలకు హైటెక్ సిటీ స్టేషన్కు చేరుకుంటాయి.
- ట్రైన్ నంబర్ 12702 హైదరాబాద్ - CST ముంబయి రైలు మధ్యాహ్నం 3.17 గంటలకు, రైలు నంబర్ 12701 CST ముంబయి - హైదరాబాద్ ట్రైన్ ఉదయం 11.07 గంటలకు హైటెక్ సిటీ రైల్వే స్టేషన్లో ఆగుతాయి.
- రైలు నంబరు 12025 పుణె - హైదరాబాద్ మధ్యాహ్నం 1.33 గంటలకు, ట్రైన్ నంబరు 12026 హైదరాబాద్ - పుణె మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు హైటెక్ సిటీ స్టేషన్లో నిలవనున్నాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలిపింది.
రైల్వే ప్రయాణికులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరింది. మూడు నెలల పాటు కల్పిస్తున్న ఈ తాత్కాలిక హాల్ట్లతో మాదాపూర్, హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండేవారికి బెనిఫిట్ చేకూరనుంది.
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