ఎన్నడూ తినని రుచితో "గోంగూర వంకాయ క్రరీ" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే!

గోంగూర, వంకాయతో సింపుల్​గా చేసుకునే కర్రీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది!

Gongura Vankaya Curry
Gongura Vankaya Curry (ETV Bharat)
Published : February 6, 2026 at 3:20 PM IST

Gongura Vankaya Curry : చాలా మంది గోంగూరను ఇష్టంగా తింటారు. దీనితో పప్పు, పచ్చడి, పప్పు వంటివే కాకుండా కాంబినేషన్ కర్రీలూ కూడా చేస్తుంటారు. అందుకే మీకోసం ఇప్పుడు అలాంటి ఒక రెసిపీనే తీసుకొచ్చాం. అదే గోంగూర వంకాయ కర్రీ. దీన్ని తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేసి తిన్నారంటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకుంటారు. అంతేకాక ఇది నోటికి పుల్లగా, కమ్మగా ఉంటుంది.

నోరూరించే "పునుగులు" - రవ్వతో ఇలా చేశారంటే బయట అస్సలు కొనరు!

Gongura Vankaya Curry
వంకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • వంకాయలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • ఆయిల్ -10 టేబుల్ స్పూన్లు
  • గోంగూర - 2 కట్టలు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమోటాలు - 5
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - ఒక టీ స్పూన్
  • కారం - 3 టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - రెండు టీ స్పూన్లు
  • తాలింపు దినుసులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
Gongura Vankaya Curry
గోంగూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా అర కిలో వంకాయలను శుభ్రంగా కడిగి నిలువుగా కట్ చేసుకోవాలి. అనంతరం వీటిని ఉప్పు వేసిన నీళ్లలో వేసి పక్కనుంచాలి. అలాగే రెండు కట్టల గోంగూరను కడిగి ఆకులను తుంచి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా రెండు ఉల్లిపాయలు, ఐదు టమోటాలు, ఐదు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత గోంగూర వేసి ఫ్రై చేయాలి. గోంగూర మగ్గాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం దీనిని మిక్సీజార్​లో వేసి మరి మెత్తగా కాకుండా కాస్త కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Gongura Vankaya Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇదే కడాయిలో ఆరు టేబుల్​ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగాక కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • వెల్లుల్లి లైట్​గా వేగాక నిలువుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు యాడ్ చేసి వేయించాలి.
Gongura Vankaya Curry
టమోటాలు (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం మగ్గిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించాలి.
  • ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న గోంగూర పేస్ట్​ వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మరో రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Gongura Vankaya Curry
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే గోంగూర వంకాయ కర్రీ రెడీ అయినట్లే!
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి.

గోంగూర వంకాయ కర్రీ తయారీ విధానం
GONGURA VANKAYA CURRY MAKING
VANKAYA GONGURA CURRY
EGGPLANT SORREL LEAVES CURRY
GONGURA VANKAYA CURRY

