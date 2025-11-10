ETV Bharat / offbeat

జొన్నలతో "ఉప్మా" - ఇలా కొత్తగా చేసి పెడితే పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు!

జొన్నలతో ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు!

Jowar Upma
Jowar Upma (ETV Bharat)
Published : November 10, 2025 at 5:03 PM IST

Jowar Upma Recipe in Telugu : ఇండ్లలో ఉప్మా చేస్తుంటారు. అయితే చాలా మంది దీనిని తినడానికి ఇష్టపడరు. ఇక ముఖ్యంగా పిల్లలైతే వద్దని మారాం చేస్తుంటారు. అందుకే ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్​గా ఇంట్లో ఇలా జొన్నలతో ఉప్మా చేశారంటే వద్దన్నవారే ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి వేడివేడి జొన్న ఉప్మా ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన పద్దార్థాలు, ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Jonna Upma
జొన్నలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • జొన్నలు - 1 కప్పు
  • శనగలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
Jonna Upma
శనగలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కప్పు జొన్నలు వేసి మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. మరుసటి రోజు ఉదయం నానబెట్టిన జొన్నల్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగలు వేసి మూడు సార్లు కడగాలి.
  • అలాగే రెండు ఎండుమిర్చి, మూడు పచ్చిమిర్చి, రెండు ఉల్లిపాయలను కట్ చేసుకోవాలి.
Jonna Upma
ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కుక్కర్​లో నానబెట్టిన జొన్నలు, శనగలతో పాటు మూడు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి తొమ్మిది విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచాలి.
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Jonna Upma
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • ఇందులోనే కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి కలపాలి.
Jonna Upma
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అనంతరం ఉడికించి పెట్టుకున్న జొన్నలు, అర టీ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • మూడు నిమిషాల తర్వాత చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర, అర చెక్క నిమ్మరసం వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే జొన్న ఉప్మా మీ ముందుటుంది!

