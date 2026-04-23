జొన్నపిండితో నోరూరించే "దోసెలు" - ఒక్కసారి తింటే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 5:13 PM IST
Jowar Dosa Recipe in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్ దోసెలను ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని పల్లీ లేదా టమోటా చట్నీలో ముంచి తింటే ఇంకొకటి తినాలనిపిస్తోంది. అయితే దీనిని వివిధ రకాలుగా తయారు చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? జొన్నపిండితోనూ అద్దిరిపోయే దోసెలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని. ఇక టేస్ట్ విషయానికి వస్తే రెగ్యులర్ వాటికి ఏ మాత్రం తీసిపోవు. చాలా సూపర్గా ఉంటాయి. అందుకే తప్పకుండా మీరు ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ప్రిపేర్ చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎప్పుడూ ఒకేరకం పులావ్ బోర్ కొడుతుందా? - "ఉడుపి హోటల్ వెజ్ పులావ్" ట్రై చేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- జొన్నపిండి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- మజ్జిగ - ఒక కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి తరుగు - 2 టీ స్పూన్లు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టీ స్పూన్లు
- క్యారెట్ తురుము - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్, ఉల్లిపాయను తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రెండు టీ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, రెండు టీ స్పూన్ల పచ్చిమిర్చి తరుగు వేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, కొంచెం కరివేపాకు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే కొంచెం మజ్జిగా యాడ్ చేసి మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల జొన్నపిండి, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
- ఆపై ఇందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న కొత్తిమీర, కావాల్సిన పరిమాణంలో కొద్దికొద్దిగా మజ్జిగను యాడ్ చేస్తూ పిండిని దోసెకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో చక్కగా మిక్స్ చేయాలి. చివరలో కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్ పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత పిండిని గరిటెతో దోసె మాదిరిగా పోయాలి. లైట్గా చుట్టూ ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఆపైన దోసె మీద కొద్దిగా క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర వేసి రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చుకొని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీ, క్రిస్పీ జొన్న దోసెలు మీ ముందుంటాయి!
- ఈ జొన్న దోసెల్లోకి మీకు నచ్చిన చట్నీ లేదా పొడితో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!
- మీరు ఈ దోసెలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే జొన్నపిండి, మజ్జిగతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
అమ్మమ్మల కాలం నాటి "గోంగూర కోడిగుడ్డు కూర" - నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది!