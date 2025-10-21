ETV Bharat / offbeat

సొరకాయతో టేస్టీ టేస్టీ "ఊతప్పం"! - బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అద్దిరిపోతుంది!

- నోరూరించే ఇన్​స్టంట్ టిఫెన్ - చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు!

Sorakaya Uttapam Recipe
Sorakaya Uttapam Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 21, 2025 at 5:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sorakaya Uttapam Recipe in Telugu : సొరకాయతో వివిధ రుచుల్లో కర్రీలు మాత్రమే కాకుండా సూపర్ టేస్టీగా చేసుకునే ఒక బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కూడా ఉంది. అదే, నోరూరించే "సొరకాయ ఊతప్పం". ఇవి సూపర్ సాఫ్ట్​గా ఉండడమే కాకుండా ఎంతో రుచికరంగా వస్తాయి. సొరకాయ అంటే ఇష్టం లేని పిల్లలూ ఇలా ఊతప్పం చేసి పెట్టారంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

అబ్బా.. సొరకాయా! యమాబోర్‌ అనేవాళ్లూ వీటిని మెచ్చుకోకుండా ఉండలేరు. అలాగే, వీటిని ఎలాంటి చట్నీ లేకుండానే కమ్మగా తినేయొచ్చు. పైగా ఈ ఊతప్పం అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి, సొరకాయతో చేసుకునే ఈ టేస్టీ ఊతప్పం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Sorakaya Uttapam Recipe
సొరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - సొరకాయ ముక్కలు
  • అర కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
  • మూడు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • చిన్నముక్క - అల్లం
  • మూడ్నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
  • అర చెంచా - జీలకర్ర
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఒక కప్పు - శనగపిండి
  • అర కప్పు - బొంబాయి రవ్వ
  • పావు కప్పు - పెరుగు
  • చిటికెడు - ఇంగువ
  • పావుచెంచా - పసుపు
  • అరచెంచా - వాము
  • పావుచెంచా - వంటసోడా
  • ఒక చెంచా - నిమ్మరసం
  • అర కప్పు - నూనె
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - తెల్ల నువ్వులు

పచ్చి మిర్చితో "ఉసిరికాయ నువ్వుల పచ్చడి" - చూస్తేనే నోరూరిపోద్ది! - మూడు నెలలు నిల్వ!

Sorakaya Uttapam Recipe
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ ఇన్​స్టంట్ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా కాస్త లేతగా ఉండే తాజా సొరకాయను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ఆలూ క్యూబ్స్​లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇవి ఒక కప్పు పరిమాణంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • అలాగే, అర కప్పు పరిమాణంలో కొత్తిమీర తరుగు సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Sorakaya Uttapam Recipe
శనగపిండి (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, జీలకర్ర, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు, పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో శనగపిండి, బొంబాయిరవ్వ, పెరుగు, ఇంగువ, పసుపు, వాము వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Sorakaya Uttapam Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా మంచిగా కలిపిన తర్వాత బౌల్​పై మూత ఉంచి పావుగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
  • పావుగంట అనంతరం అందులో వంటసోడా, నిమ్మరసం కూడా జత చేసి కలిపి అవసరమైతే మరో పావుకప్పు నీళ్లు కలిపి ఇడ్లీ పిండి మాదిరిగా చేసుకోవాలి.

మీ పిల్లలు 'అరటిపండు' తినట్లేదా? - కేరళ స్టైల్​లో ఇలా " బజ్జీలు" చేసి పెట్టండి!

కొత్తిమీర
Sorakaya Uttapam Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి.
  • పాన్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా కొన్ని నువ్వులు వేసి వాటిపైన కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని మందపాటి ఊతప్పంలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
Sorakaya Uttapam Recipe
నువ్వులు (Getty Images)
  • అది కాస్త తడి ఆరిపోయాక నూనె వేస్తూ రెండు వైపులా మాడిపోకుండా ఎర్రగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకోండి.
  • అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో కమ్మగా ఉండే "సొరకాయ ఊతప్పం" రెడీ అవుతుంది!
  • ఇదేవిధంగా మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఊతప్పంలా వేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అయితే, వీటిని చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు.
  • ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నా ఇవి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి.

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

TAGGED:

UTTAPAM RECIPE IN TELUGU
INSTANT BREAKFAST RECIPES
SORAKAYA UTTAPAM PREPARATION
సొరకాయతో నోరూరించే ఊతప్పం తయారీ
SORAKAYA UTTAPAM RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.