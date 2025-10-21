సొరకాయతో టేస్టీ టేస్టీ "ఊతప్పం"! - బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
- నోరూరించే ఇన్స్టంట్ టిఫెన్ - చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు!
Published : October 21, 2025 at 5:32 PM IST
Sorakaya Uttapam Recipe in Telugu : సొరకాయతో వివిధ రుచుల్లో కర్రీలు మాత్రమే కాకుండా సూపర్ టేస్టీగా చేసుకునే ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కూడా ఉంది. అదే, నోరూరించే "సొరకాయ ఊతప్పం". ఇవి సూపర్ సాఫ్ట్గా ఉండడమే కాకుండా ఎంతో రుచికరంగా వస్తాయి. సొరకాయ అంటే ఇష్టం లేని పిల్లలూ ఇలా ఊతప్పం చేసి పెట్టారంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
అబ్బా.. సొరకాయా! యమాబోర్ అనేవాళ్లూ వీటిని మెచ్చుకోకుండా ఉండలేరు. అలాగే, వీటిని ఎలాంటి చట్నీ లేకుండానే కమ్మగా తినేయొచ్చు. పైగా ఈ ఊతప్పం అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి, సొరకాయతో చేసుకునే ఈ టేస్టీ ఊతప్పం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - సొరకాయ ముక్కలు
- అర కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
- మూడు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- చిన్నముక్క - అల్లం
- మూడ్నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
- అర చెంచా - జీలకర్ర
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక కప్పు - శనగపిండి
- అర కప్పు - బొంబాయి రవ్వ
- పావు కప్పు - పెరుగు
- చిటికెడు - ఇంగువ
- పావుచెంచా - పసుపు
- అరచెంచా - వాము
- పావుచెంచా - వంటసోడా
- ఒక చెంచా - నిమ్మరసం
- అర కప్పు - నూనె
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - తెల్ల నువ్వులు
తయారీ విధానం :
- ఈ ఇన్స్టంట్ అండ్ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా కాస్త లేతగా ఉండే తాజా సొరకాయను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ఆలూ క్యూబ్స్లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇవి ఒక కప్పు పరిమాణంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అలాగే, అర కప్పు పరిమాణంలో కొత్తిమీర తరుగు సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, జీలకర్ర, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో శనగపిండి, బొంబాయిరవ్వ, పెరుగు, ఇంగువ, పసుపు, వాము వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా మంచిగా కలిపిన తర్వాత బౌల్పై మూత ఉంచి పావుగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
- పావుగంట అనంతరం అందులో వంటసోడా, నిమ్మరసం కూడా జత చేసి కలిపి అవసరమైతే మరో పావుకప్పు నీళ్లు కలిపి ఇడ్లీ పిండి మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి.
- పాన్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా కొన్ని నువ్వులు వేసి వాటిపైన కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని మందపాటి ఊతప్పంలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- అది కాస్త తడి ఆరిపోయాక నూనె వేస్తూ రెండు వైపులా మాడిపోకుండా ఎర్రగా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోండి.
- అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో కమ్మగా ఉండే "సొరకాయ ఊతప్పం" రెడీ అవుతుంది!
- ఇదేవిధంగా మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఊతప్పంలా వేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అయితే, వీటిని చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు.
- ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నా ఇవి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి.
