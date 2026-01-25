ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "సొరకాయ శనగపప్పు కర్రీ" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

- సొరకాయ, శనగపప్పు కాంబోలో అద్దిరిపోయే 'కర్రీ' - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!

Sorakaya Senagapappu Curry
Sorakaya Senagapappu Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 25, 2026 at 3:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sorakaya Senagapappu Curry in Telugu : రోజూ రెగ్యులర్​గా చేసుకునే కూరలే తినాలంటే నోటికి అంతగా రుచించవు. అందులోనూ సొరకాయతో చేసేవి ఎప్పుడూ ఒకేరకంగా వండితే ఇంటిల్లిపాదీ బోరింగ్​గా ఫీలవుతుంటారు. ఒక పిల్లలైతే దగ్గరికి కూడా రానివ్వరు. అలాంటి వారందరికీ నచ్చేలా సరికొత్త రుచిలో చేసి పెట్టే ఒక సింపుల్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "సొరకాయ శనగపప్పు కర్రీ". ఇది వేడి వేడి అన్నంలోకి భలే రుచికరంగా ఉంటుంది.

ఎన్నడూ తినని మంచి టేస్ట్​ను ఎంజాయ్ చేస్తారు. పిల్లలూ ఈ కర్రీతో రోజూ తినే దానికంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా ఈ కర్రీని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ సొరకాయ శనగపప్పు కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

Sorakaya Senagapappu Curry
సొరకాయ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపప్పు - అర కప్పు(100 గ్రాములు)
  • చిన్నసైజ్ సొరకాయ - ఒకటి (పావుకిలో)
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • నూనె - నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • వెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
  • టమాటాలు - నాలుగు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • ధనియాలపొడి - రెండు టేబుల్​ స్పూన్లు
  • గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

ఉసిరికాయలతో నోరూరించే "ఉప్మా" - నచ్చనివాళ్లూ ఇష్టంగా తింటారు!

Sorakaya Senagapappu Curry
శనగపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో శనగపప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • శనగపప్పు నానేలోపు తాజా సొరకాయను తీసుకుని పీలర్​తో చెక్కు తొలగించుకోవాలి.
  • ఆపై దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి క్యూబ్స్​లా మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Sorakaya Senagapappu Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అనంతరం కుక్కర్ గిన్నె తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలు, అరగంట పాటు నానబెట్టుకున్న శనగపప్పును వాటర్ లేకుండా వడకట్టి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, పప్పు తీసుకున్న కప్పుతో మూడు కప్పుల వరకు నీళ్లు పోసుకుని, అర టీస్పూన్ పసుపు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి కుక్కర్ మూతపెట్టి రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • అది ఉడికేలోపు ఉల్లిపాయలు, టమాటాలను సన్నగా, పచ్చిమిర్చీలను పొడుగ్గా చీలికలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • రెండు విజిల్స్ వచ్చేలా ఉడికించుకున్నాక అందులోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి కలిపి పక్కనుంచాలి.
Sorakaya Senagapappu Curry
టమాటాలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక అందులో తాజాగా దంచిన వెల్లుల్లి పేస్ట్, టమాటా ముక్కలు వేసి రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత రుచికి తగినంత ఉప్పు, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా, కారం వేసుకుని మసాలాలన్నీ కలిసేలా ఒక నిమిషం సన్నని మంట మీద కలుపుతూ వేయించాలి.
Sorakaya Senagapappu Curry
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • అనంతరం అందులో ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న సొరకాయ-శనగపప్పు మిశ్రమాన్ని వాటర్​తో సహా వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఒకవేళ గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ లేవు అనిపిస్తే చాలా కొద్దిగా వాటర్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై పాన్​పై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • అలా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "సొరకాయ శనగపప్పు కర్రీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సూపర్ టేస్టీ సొరకాయ శనగపప్పు కర్రీని ట్రై చేయండి.

సండే స్పెషల్​ : పచ్చిమిర్చి పేస్టుతో "చింతకాయ చికెన్​" - పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోతుంది!

పిల్లలకు నచ్చేలా "ఎగ్​ పాస్తా" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్స్​గా బెస్ట్​ - ప్రిపరేషన్​ చాలా సింపుల్​!

TAGGED:

SORAKAYA CURRY RECIPE
BOTTLE GOURD RECIPES
LAUKI CHANA DAL CURRY
సొరకాయ శనగపప్పు కర్రీ తయారీ
SORAKAYA SENAGAPAPPU CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.